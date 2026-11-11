Cop31: Blir Lula den stora vinnaren?

Ett globalt klimatmöte är en fantastisk arena för att kliva fram och visa världen allt bra gör för klimatet, alla smarta lösningar man erbjuder och vilket engagerat och drivande näringsliv resten av världen kan få samarbeta med. Ännu har COP31 bara börjat, men så här långt finns det en tydlig vinnare: Brasilien med president Lula.

Lula är på plats med en alldeles färsk presidentvalsseger i ryggen, som betyder mycket för klimatet. Hade Lula förlorat, hade Amazonas förlorat, liksom ursprungsbefolkningar, biodiversitet och klimat. Nu kan omställningen fortsätta; 71 procent minskad avskogning i Amazonas mellan 2022 och 2026 är ett utmärkt track record att bygga vidare på. Att Brasilien också fortsatt utvinner olja är klimatmässigt problematiskt, men ökar igenkänningsfaktorn hos många länder som ännu har mycket av utfasningen framför sig.

Lula tycks vara överallt på COP. Han var bejublad inledningstalare på toppmötet och fick starkt stöd för sin oneliner ”A crise climática é, também, uma crise de injustiças” – klimatkrisen är också en kris av orättvisor. Han hade en mycket publik ”bilateral” med Turkiets president Erdoğan, där det blev tydligt att påskyndad omställning också är en bra affärsmöjlighet – väldigt viktigt för länder som Turkiet som ännu har en fot kvar i kolutvinningen.

Medan andra finansieringsfrågor går trögt, fick Lula under onsdagen brett stöd för sin viktigaste konkreta satsning, TFFF – Tropical Forests Forever Facility, den nya finansieringsmodellen för biologisk mångfald och klimatarbete. Brasilien lanserade den på COP30 och den kunde mycket väl vara bortglömd nu som så många andra initiativ. Istället kunde Lula tillsammans med Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Storbritanniens energiminister Ed Miliband annonsera stöd från filantropiska organisationer, näringsliv och stater – senast Nederländerna med 500 miljoner dollar.

Brasilien ledde förra COP och har som inget annat föregående ordförandeland fortsatt att leverera. De två roadmaps som Brasilien presenterade strax före COP31, för minskad avskogning och skiftet bort från fossila bränslen har unisont tagits emot väl och är de tydligaste exemplen på att detta kan bli den ”implementation COP” som ordförandeländerna Turkiet och Australien önskar (Turkiets 35×35 elektrifieringspakt får ett mer blandat mottagande, se särskild text i Milj&Utveckling)

Medan andra staters ledare alltså inte ens är här, eller är här mycket kort, har Lula fullt program också torsdagen; träffar med näringslivet, med media och inte minst med civilsamhället – livesänt på UNFCCC:s kanaler. Därtill en rad bilateraler för att få fler länder att stärka klimatfinansieringen och ansluta sig till TFFF-skogsfonden, öka sina klimatsatsningar och ta nya steg bort från det fossila.

Lula har redan blivit så hes att miljöminister Capobianco fått föra mycket av landets talan – och därmed etablerat sig som ännu en stark brasiliansk röst för omställningen. Brasilien har redan vunnit Climate Action Networks Ray of The Day, den mindre kända positiva motsvarigheten till deras Fossil of the Day. Men det viktiga är inte att Brasilien vinner – utan att de hjälper oss alla att vinna.

Höjdpunkter torsdag

10:00-14:00 World Leaders Climate Action Summit fortsätter. Inledning av Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, därefter bl.a. statscheferna för Venezuela, Bangladesh, Tuvalu och Saint Lucia.

10:00–11:00 (All In Pavilion, Blue Zone): America’s Better Pathway Report Launch, with America Is All In’s Gina McCarthy & Patricia Espinosa

11:30–12:30 (Pavillon de la Francophonie, Blue Zone): Panel “Electrify now”: 35% by 2035, use cases led by companies and the banking sector

13:00–14:00 (Australian Pavilion, Blue Zone): Methane’s high potency opportunity: Capital and commodities to keep 1.5 alive, with Australia’s Climate Change Authority Chair

14:30–15:30 (Spain Pavilion): Launching the COP31 Report on Net Zero Policy Progress, with UN Global Compact’s Assistant Secretary-General

17:30–18:30 (Joint MDB Pavilion, Blue Zone): From shared ambition to investment: accelerating Africa’s green industrialisation, with Kenya’s Special Envoy for Climate Change



Mattias Goldmann