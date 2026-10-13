H&M i nytt samarbete om textilavfall

H&M-gruppen har tillsammans med Adidas, Inditex och Bestseller bildat Apparel Recovery Coalition för att utveckla hanteringen av begagnade textilier och textilavfall. Det tvååriga initiativet ska testa en modell för producentansvar som tar hänsyn till att kläder exporteras och blir avfall i andra länder. Samarbetet omfattar även organisationerna The Or Foundation och Circle Economy.