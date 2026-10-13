H&M-gruppen har tillsammans med Adidas, Inditex och Bestseller bildat Apparel Recovery Coalition för att utveckla hanteringen av begagnade textilier och textilavfall. Det tvååriga initiativet ska testa en modell för producentansvar som tar hänsyn till att kläder exporteras och blir avfall i andra länder. Samarbetet omfattar även organisationerna The Or Foundation och Circle Economy.
H&M i nytt samarbete om textilavfall
Dagens M&U H&M-gruppen har tillsammans med Adidas, Inditex och Bestseller bildat Apparel Recovery Coalition för att utveckla hanteringen av begagnade textilier och textilavfall.
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Det första pilotprojektet genomförs i Accra i Ghana, där Kantamanto-marknaden enligt The Or Foundation hanterar omkring 25 miljoner plagg varje månad. Projektet ska stödja förbättrad infrastruktur, åtgärder mot föroreningar och utbildning. Ytterligare ett pilotprojekt planeras i ett annat land som tar emot stora mängder begagnade kläder.
H&M och de övriga modeföretagen ska bidra med frivillig finansiering, men något totalbelopp har inte offentliggjorts. Genom projekten vill koalitionen undersöka hur producentansvar kan finansiera återbruk, återvinning och avfallshantering även i mottagarländerna. Erfarenheterna ska kunna användas av företag, beslutsfattare och organisationer som arbetar med producentansvar.