Ny rapport visar fortsatt naturförlust – så kan du minska företagets risker

Nedgången syns i alla de tre ekosystem som ingår i indexet. Störst är den i sötvatten, där de undersökta populationerna minskat med 85 procent. För landlevande arter är minskningen 69 procent och för marina arter 59 procent. Föroreningar, överexploatering och förlust av livsmiljöer är några av orsakerna bakom utvecklingen, tillsammans med klimatförändringar och invasiva arter.

Elin Larsson, avdelningschef för Transformation & Samarbete på WWF, beskriver utvecklingen som en risk för näringslivet.

– Rapporten mäter hur naturen och den biologiska mångfalden mår, och resultaten visar att den inte mår så bra. Eftersom ekonomisk verksamhet både påverkar och är beroende av naturen innebär utvecklingen också affärsrisker för företag och finansiella aktörer.

Hon framhåller att beroendet av naturen är stort i näringslivet.

– Alla företag är mer eller mindre beroende av fungerande ekosystem. Drygt hälften av världens BNP är direkt beroende av friska ekosystem.

WWF pekar ut energisystemet, livsmedelssystemet och finanssystemet som tre områden som driver naturförlusten. Energisystemet påverkar genom förbränning av fossila bränslen som orsakar klimatförändringarna, livsmedelssystemet bland annat genom att naturliga livsmiljöer omvandlas till jordbruksmark och finanssystemet genom att kapital styrs till verksamheter som kan skada naturen.

För företag handlar frågan därför inte enbart om den egna direkta påverkan, enligt Elin Larsson.

– För näringslivet är biologisk mångfald inte bara en miljöutmaning, utan också en strategisk fråga. Förlust av natur, klimatpåverkan och den sociala instabilitet som följer, formar i allt högre grad marknader, leveranskedjor och företagens resiliens.

– Företag som förstår riskerna och bidrar till lösningar som kan påskynda omställningen kommer att stå starkare och vara mer motståndskraftiga på lång sikt.

Rapporten lyfter också så kallade positiva tippningspunkter, där en förändring efter en viss punkt börjar förstärka sig själv. Det kan till exempel ske när ökad användning leder till större produktion, lägre kostnader och förbättrad teknik, vilket i sin tur gör att fler börjar använda lösningen. WWF lyfter bland annat teknisk innovation, styrmedel och förändrade sociala normer som faktorer som kan driva utvecklingen.

Trots den globala nedgången innehåller rapporten också exempel där utvecklingen gått åt motsatt håll. WWF pekar på fall där riktade naturvårdsåtgärder har vänt tidigare nedgångar. Gemensamt för flera av exemplen är långsiktiga insatser från flera aktörer, snarare än en enskild åtgärd.

Så kan företag agera

I rapporten pekas företag bland annat ut som viktiga för att skala upp innovationer, medan investerare kan bidra genom att styra kapital. Elin Larsson betonar samtidigt att det är viktigt att få hela branscher att ställa om och inte bara enskilda företag. WWF har tagit fram sju steg för företag som vill framtidssäkra sin verksamhet:

Förstå hur företaget påverkar och är beroende av naturen. Ta fram en ambitiös och vetenskapligt grundad strategi och mål för sin verksamhet. Investera i naturen. Påverka och samarbeta med leverantörer, branschkollegor och andra aktörer. Vägled kunderna. Påverka politiken. Följ upp, redovisa och kommunicera.

För företag handlar det enligt Elin Larsson om att först få koll på den egna påverkan och de viktigaste beroendena.

– Det företag behöver göra är att ta reda på vad som är materiellt för den egna verksamheten, var den största påverkan finns och vilka beroenden som är viktigast. Vi ser också att spårbarhet kopplad till markanvändning och avskogning kommer att få allt större betydelse framöver, säger Elin Larsson.

Rapporten pekar samtidigt på att omställningen behöver ske i flera delar av ekonomin. Inom livsmedelssystemet lyfter WWF bland annat jordbruksmetoder som stärker naturen, minskat matsvinn och ökad efterfrågan på mer hållbart producerad mat.

Även finanssektorn har en viktig roll. Enligt WWF behöver mer kapital styras till verksamheter som skyddar och återställer naturen. Under 2023 gick 220 miljarder dollar, motsvarande 0,16 procent av de globala investeringarna, till sådana verksamheter.

Elin Larsson återger en liknelse där naturen beskrivs som en leverantör som verksamheten är helt beroende av, men som företaget varken har granskat ordentligt eller har någon ersättare för.

– Om den leverantören börjar fallera och inte går att ersätta utan enorma investeringar blir det direkt en ledningsfråga. Det är så man behöver se på naturen. Naturen är verksamhetens viktigaste leverantör.