Naturtoppmöte följer upp globala mål

FN:s naturtoppmöte Cop17 hålls den 19-30 oktober i Jerevan, Armenien. Länderna ska för första gången gemensamt granska framstegen mot det globala ramverket för biologisk mångfald, som antogs 2022. Ett av målen är att skydda minst 30 procent av världens land och hav till 2030.