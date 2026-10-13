FN:s naturtoppmöte Cop17 hålls den 19-30 oktober i Jerevan, Armenien. Länderna ska för första gången gemensamt granska framstegen mot det globala ramverket för biologisk mångfald, som antogs 2022. Ett av målen är att skydda minst 30 procent av världens land och hav till 2030.
Naturtoppmöte följer upp globala mål
Dagens M&U FN:s naturtoppmöte Cop17 hålls den 19-30 oktober i Jerevan, Armenien. Länderna ska för första gången gemensamt granska framstegen mot det globala ramverket för biologisk mångfald, som antogs 2022.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Finansiering och sambanden mellan natur, klimat och hälsa finns också på dagordningen. Den 25 oktober hålls ett företagsforum om hur näringslivet kan bidra till att genomföra ramverket.