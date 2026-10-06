Så får du bättre koll på klimatriskerna i leverantörskedjan

– Klimatrisker uppstår inte bara där man har sitt huvudkontor utan även på andra ställen. Det kan vara svårt att upptäcka vilka platser det är eftersom man kanske köper varor från många länder. Det är ett otroligt komplicerat nätverk med leverantörer, underleverantörer och underleverantörer till underleverantörerna, dessutom i många olika led, säger Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik på Svenskt Näringsliv.

Företag är beroende av mer än synliga råvaror. Rent vatten, pollinering, fungerande jordar och reglering av vattenflöden påverkar också produktionen. Enligt Svenskt Näringslivs rapport är omkring 75 procent av Europas företag beroende av naturen. Rapporten visar att en försvagad natur påverkar både ekonomin och samhällets förmåga att fungera.

– Det är en mycket bredare grupp av företag som är beroende av naturen än vad många kanske tänker. I princip alla företag är beroende, säger Christine Sjögren von Sydow, policyexpert vid Svenskt Näringslivs avdelning för hållbarhet och infrastruktur.

Hon anser att natur- och klimatrisker behöver hanteras på samma sätt som andra risker i verksamheten.

– Forskningen visar att naturens tillstånd försämras. Det innebär en risk, och den risken behöver uppmärksammas för att kunna hanteras. De här riskerna bör finnas med i företagens strategiska riskhantering, precis som ränterisker, valutarisker och andra risker som företag normalt är vana att hantera, säger Christine Sjögren von Sydow.

Hon pekar på att arbetet behöver börja med en kartläggning av beroenden och risker.

– Det viktigaste är att höja medvetenheten så att man börjar sätta sig in i frågan.

Samtidigt behöver företag arbeta tillsammans med andra aktörer.

– Ett företag behöver samarbeta med andra i värdekedjan för att arbeta med de här frågorna. Värdekedjeperspektiv, samarbeten och partnerskap är några principiella utgångspunkter, säger Christine Sjögren von Sydow.