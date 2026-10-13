Greenwashingen ökar och blir grövre
Dagens M&U Antalet rapporterade händelser som rör misstänkt greenwashing ökade med 112 procent mellan 2022 och 2026.
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Antalet rapporterade händelser som rör misstänkt greenwashing ökade med 112 procent mellan 2022 och 2026. Det visar analysföretaget Rep Risks årliga granskning. Under 2026 kopplades 1 594 företag till sådana händelser, en ökning med 28 procent jämfört med året före.
Företag inom förnybar energi, gruvverksamhet och el- och energiförsörjning utgör en växande andel av företagen som kopplas till misstänkt grönmålning. Kritiken handlar bland annat om att verksamheter som bidrar till minskade utsläpp samtidigt kan skada natur och lokalsamhällen. För första gången förekom under 2026 frågor om ekosystem och biologisk mångfald oftare än klimat och utsläpp.
Nästan var fjärde rapporterad händelse innehöll anklagelser som Rep Risk klassar som allvarliga, jämfört med omkring var sjätte 2022. Rapporten bygger på externa uppgifter från bland annat myndigheter, domstolar, organisationer och medier. Siffrorna visar alltså en ökning av rapporterad misstänkt greenwash, men fastställer inte hur mycket den faktiska greenwashingen har ökat.