Greppet som fick Rikshems hyresgäster att sortera rätt

Avfall Överfulla kärl, felsorterade sopor och dumpade möbler. Problemen återkom i Rikshems miljöstugor – tills bolaget hittade en lösning. Här berättar hållbarhetschefen om åtgärden som minskade felsorteringsavgifterna med nästan 80 procent

Greppet som fick Rikshems hyresgäster att sortera rätt
Ebba Lindencrona. Foto: Rikshem

Återkommande felsortering, överfulla kärl och grovavfall som lämnades i miljöstugorna fick Rikshem att bygga om avfallshanteringen på bostadsområdet Körfältet i Östersund. Efter förändringen minskade kostnaderna för felsorteringsavgifter med nästan 80 procent under januari–maj 2026, jämfört med samma period året innan, enligt bolaget.

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Ombyggnaden innebar att miljöstugorna fick utvändiga nedkast. Eftersom byggnaderna är fristående kunde nedkasten placeras längs båda långsidorna, med plats för samtliga avfallsfraktioner. Rikshem kompletterade också med tydligare skyltning.

Hyresgästerna kan därmed sortera sitt avfall utan att gå in i miljöstugorna. Enligt Ebba Lindencrona, hållbarhetschef på Rikshem, kan det upplevas som tryggare att vara mer synlig. Hon beskriver också utomhuslösningen som en förbättring för den som är känslig för lukt.

– Vår bedömning är att den viktigaste anledningen är att det blivit enklare att göra rätt. När sortering är lättillgänglig och tydlig ökar också sannolikheten att avfallet hamnar i rätt kärl, säger hon till Hållbart samhällsbyggande.

Mindre dumpning frigör tid

Rikshem uppger att den nya lösningen även har minskat behovet av att hantera dumpade möbler och annan nedskräpning. Det påverkar hur personalen kan använda sin tid, enligt Ebba Lindencrona.

– Det frigör tid, som i stället kan läggas på att rätta till sådant som, trots allt, hamnat fel.

Utöver de minskade felsorteringsavgifterna ser bolaget förbättringar i både kundupplevelsen och arbetsmiljön i avfallsutrymmena.

Ebba Lindencrona lyfter också fram möjligheten till materialåtervinning som ett skäl att investera i bättre sortering. När avfallet hamnar i rätt fraktion kan material återvinnas, vilket enligt henne minskar behovet av nya råvaruuttag och utsläppen av koldioxid. Felsortering kan däremot innebära att avfallet behöver gå till förbränning med energiutvinning i stället för materialåtervinning.

Utformningen behöver anpassas till platsen

För andra fastighetsägare som vill minska felsorteringen betonar Ebba Lindencrona vikten av att undersöka förutsättningarna på den aktuella platsen.

– Eftersom alla fastigheter har olika förutsättningar är det viktigt att utgå från de möjligheter och utmaningar som finns på respektive plats.

En lärdom för Rikshem är att tydlighet i avfallshanteringen handlar om mer än skyltning. Bolaget vill även fortsätta se över hur lösningarna är utformade och hur hyresgästerna upplever dem.

– Synlighet är också något vi tar med oss när vi arbetar med platser där vi har utmaningar med dumpning av avfall, avslutar hon.

publicerad 7 oktober 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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