Ikea kritiseras för virke från skyddsvärd skog

I rapporten ”The Missing Manual” kritiseras också brister i Ikeas mätning av påverkan på skogarnas biologiska mångfald och avsaknaden av mätbara, tidsbundna mål för skydd och restaurering av ekosystem. Greenpeace kräver att Ikea omedelbart stoppar inköp från skogar med höga naturvärden som behöver skyddas, även i Sverige. Organisationen vill också att företaget skärper leverantörskraven och öppet redovisar hur de följs.

Ikea avvisar flera av slutsatserna och hänvisar till lagkrav, FSC-certifiering och sitt kontrollsystem Iway. Företaget motsätter sig att utesluta inköpsområden enbart utifrån intresseorganisationers skyddsförslag innan de bedömts genom erkända vetenskapliga, rättsliga eller certifieringsprocesser.