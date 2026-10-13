Greenpeace riktar i två granskningar förnyad kritik mot Ikeas träinköp. Organisationen anser att företagets inköpsregler inte hindrar virke från skyddsvärda skogar från att hamna i möblerna. Granskningarna följer på tidigare rapporter om Ikeas leverantörer i Rumänien från 2024 och 2025.
Ikea kritiseras för virke från skyddsvärd skog
Dagens M&U Greenpeace riktar i två granskningar förnyad kritik mot Ikeas träinköp. Organisationen anser att företagets inköpsregler inte hindrar virke från skyddsvärda skogar från att hamna i möblerna.
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Den nya fältgranskningen gäller en omkring 170 år gammal skog i Natura 2000-området Rusca Montană i Rumänien. Enligt Greenpeace avverkades delar av skogen innan ett föreslaget strikt skydd hann införas. Organisationen har följt virkestransporter till ett upplag som levererar till Ikeatillverkaren Masifpanel och bedömer att virket sannolikt gått vidare till tillverkning för Ikea, däribland barnsängen Sniglar och kökspallen Bekväm.
I rapporten ”The Missing Manual” kritiseras också brister i Ikeas mätning av påverkan på skogarnas biologiska mångfald och avsaknaden av mätbara, tidsbundna mål för skydd och restaurering av ekosystem. Greenpeace kräver att Ikea omedelbart stoppar inköp från skogar med höga naturvärden som behöver skyddas, även i Sverige. Organisationen vill också att företaget skärper leverantörskraven och öppet redovisar hur de följs.
Ikea avvisar flera av slutsatserna och hänvisar till lagkrav, FSC-certifiering och sitt kontrollsystem Iway. Företaget motsätter sig att utesluta inköpsområden enbart utifrån intresseorganisationers skyddsförslag innan de bedömts genom erkända vetenskapliga, rättsliga eller certifieringsprocesser.