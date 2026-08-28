Sverige närmar sig nytt FN-avtal för skydd av världshaven

BBNJ-avtalet antogs i juni 2023 efter nära två decennier av förhandlingar och trädde i kraft i januari 2026. Det ska göra det lättare att skydda havsområden utanför länders nationella jurisdiktion och bidra till målet om att skydda 30 procent av havets yta till 2030.

I dag är omkring tio procent av världshaven skyddade. För havsområden utanför nationell jurisdiktion är andelen mindre än två procent. Regeringens mål är att Sverige ska bli part i avtalet före det första partsmötet.