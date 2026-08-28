I går beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag om att Sverige ska ansluta sig till avtalet, införa en ny lag och göra vissa ändringar i miljöbalken.
Sverige närmar sig nytt FN-avtal för skydd av världshaven
Dagens M&U Regeringen går vidare med Sveriges anslutning till FN:s avtal om att skydda biologisk mångfald i havsområden utanför nationell jurisdiktion, det så kallade BBNJ-avtalet.
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- Magasinet Miljö & Utveckling
Sverige undertecknade avtalet 2023, men innan landet kan bli part måste reglerna införas i svensk lagstiftning. Efter Lagrådets granskning ska regeringen lämna en proposition till riksdagen.
BBNJ-avtalet antogs i juni 2023 efter nära två decennier av förhandlingar och trädde i kraft i januari 2026. Det ska göra det lättare att skydda havsområden utanför länders nationella jurisdiktion och bidra till målet om att skydda 30 procent av havets yta till 2030.
I dag är omkring tio procent av världshaven skyddade. För havsområden utanför nationell jurisdiktion är andelen mindre än två procent. Regeringens mål är att Sverige ska bli part i avtalet före det första partsmötet.