60 ratificeringar senare – nu börjar nedräkningen för historiska avtalet

I juni 2023 antog världens regeringar ett avtal om de öppna haven, The High Seas, för att skydda livet i haven. I september samma år öppnades avtalet för att kunna få in underteckningar från länder som väljer att ratificera och formellt samtycka till den nya internationella lagen. För att avtalet ska träda i kraft krävs ratificeringar från 60 länder. Den 60:e underskriften, från Marocko, kom i fredags, och under lördagen trädde avtalet formellt i kraft inför FN:s generalförsamlings 80:e session i New York.