I juni 2023 antog världens regeringar ett avtal om de öppna haven, The High Seas, för att skydda livet i haven. I september samma år öppnades avtalet för att kunna få in underteckningar från länder som väljer att ratificera och formellt samtycka till den nya internationella lagen. För att avtalet ska träda i kraft krävs ratificeringar från 60 länder. Den 60:e underskriften, från Marocko, kom i fredags, och under lördagen trädde avtalet formellt i kraft inför FN:s generalförsamlings 80:e session i New York.
60 ratificeringar senare – nu börjar nedräkningen för historiska avtalet
Ett nytt FN-avtal markerar en vändpunkt för världens hav. Nu börjar nedräkningen mot nästa stora steg för det så kallade BBNJ-avtalet.
FN:s generalförsamlings 80:e session, New York. Foto: IUCN / Bianca Otero
Avtalet har formellt namnet ”United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction”, förtkortat BBNJ Agreement eller BBNJ-avtalet.
