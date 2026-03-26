Klimatpolitiska bakslag kan hota EU:s långsiktiga konkurrenskraft

Dagens M&U En försvagning av klimatpolitiken riskerar skapa ekonomiska problem för EU:s industri på lång sikt, visar en ny rapport från European Climate Neutrality Observatory.

Foto: Adobe Stock

Enligt den nya rapporten, ”Clean Industrial Transition Monitor” från European Climate Neutrality Observatory, ECNO, riskerar en försvagning av klimatpolitiken att skapa långsiktiga ekonomiska problem för EU:s industri. Analysen visar att åtgärder som att sänka koldioxidpriser eller urholka klimatlagstiftning kan försvaga investeringar i ren teknik och bromsa industrins omställning. På kort sikt kan sådana beslut framstå som kostnadsbesparande, men rapporten betonar att de på längre sikt riskerar att försämra Europas konkurrenskraft.

Bakgrunden är att EU:s industri redan står inför höga energipriser, svag tillväxt och ökad global konkurrens. Samtidigt accelererar investeringar i grön industri i andra delar av världen, vilket ökar risken att företag flyttar produktion utanför EU. Rapporten lyfter särskilt att stabila styrmedel som utsläppshandelssystemet är avgörande för att minska kostnadsgapet mellan fossil och fossilfri produktion.

Dessutom visar rapporten att Europas beroende av importerade fossila bränslen gör att ekonomin blir sårbar för geopolitisk oro och prischocker. Att bromsa energiomställningen skulle därför inte bara påverka klimatmålen utan även öka dessa risker.

publicerad 26 mars 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

