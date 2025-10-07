Hållbarhetschefen: Därför börjar ett tryggt samhälle i bostadsområdet

Åtta av tio boende i Riksbyggens Hållbarhetsbarometer 2025 anser att hållbarhet är viktigt. Men årets resultat visar en tydlig förskjutning: trygghet och trivsel har seglat upp som en av de tre mest prioriterade hållbarhetsåtgärderna. De boende lyfter framför allt relationer till grannar, god belysning och sociala aktiviteter som vägar till ett tryggare boende.