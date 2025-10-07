Hållbarhetschefen: Därför börjar ett tryggt samhälle i bostadsområdet

Trend Social hållbarhet blir allt viktigare när bostadssektorn ställer om. Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen, ser hur trygghet och trivsel nu väger lika tungt som energibesparing och teknik.

Hållbarhetschefen: Därför börjar ett tryggt samhälle i bostadsområdet
Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen. Foto: Pressbild.

Åtta av tio boende i Riksbyggens Hållbarhetsbarometer 2025 anser att hållbarhet är viktigt. Men årets resultat visar en tydlig förskjutning: trygghet och trivsel har seglat upp som en av de tre mest prioriterade hållbarhetsåtgärderna. De boende lyfter framför allt relationer till grannar, god belysning och sociala aktiviteter som vägar till ett tryggare boende.

– I en tid där samhällsutmaningar som ensamhet, kriminalitet och otrygghet blir alltmer påtagliga växer insikten om att hållbarhet också handlar om hur vi mår där vi bor. Att trygghet och trivsel nu kliver fram som en av de mest prioriterade hållbarhetsåtgärderna visar att människor efterfrågar gemenskap, tillit och mänskliga möten i vardagen, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen och fortsätter:

Hållbar utveckling
publicerad 7 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

