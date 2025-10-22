Fredrik Moberg på M&U Fokus: Korallreven ännu inte bortom räddning

Den 12 november är det dags för konferensen Miljö & Utveckling Fokus: Biologisk Mångfald. Konferensen tar exempel på allt från hur företag kartlägger sin påverkan och arbetar mot nettopositiva mål, till hur jordhälsa, kolinlagring och naturdata kan bli en del av affärsstrategin. En av talarna på konferensen är Fredrik Moberg, biolog och forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och författare till böckerna ”Den uppfinningsrika planeten” och ”Korallernas planet”.