Fredrik Moberg på M&U Fokus: Korallreven ännu inte bortom räddning

M&U Fokus Korallrev är på väg att dö ut om utsläppen fortsätter som nu, enligt en ny rapport – men det finns fortfarande rev att kämpa för. Det understryker Fredrik Moberg, som är biolog och forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, i efterdyningarna av rapporten ”The Global tipping points report”. Den 12 november pratar han på konferensen Miljö & Utveckling Fokus: Biologisk Mångfald

Fredrik Moberg på M&U Fokus: Korallreven ännu inte bortom räddning
Fredrik Moberg. Foto: Maria Rosenlöf

Den 12 november är det dags för konferensen Miljö & Utveckling Fokus: Biologisk Mångfald. Konferensen tar exempel på allt från hur företag kartlägger sin påverkan och arbetar mot nettopositiva mål, till hur jordhälsa, kolinlagring och naturdata kan bli en del av affärsstrategin. En av talarna på konferensen är Fredrik Moberg, biolog och forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och författare till böckerna ”Den uppfinningsrika planeten” och ”Korallernas planet”.

Fredrik Moberg kommenterade nyligen den allvarliga rapporten från Exeter university som konstaterar att vi har nått en första ”tippningspunkt”, en kritisk tröskel i systemet då en liten ytterligare förändring kan orsaka stora och oåterkalleliga konsekvenser. Korallreven dör redan i stor skala, och utan omfattande åtgärder – långt över Parisavtalets mål – kommer de enligt rapporten att försvinna. 

publicerad 22 oktober 2025
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

