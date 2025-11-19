Har du, ditt företag eller organisation, eller någon annan du känner gjort riktigt starkt för hållbarhet eller klimat under årets gång? Något som ni är stolta över och som ni tycker sticker ut extra mycket från de mängder av hållbarhetsarbete som görs?
Dags att utse Årets hållbarhetsprestation 2025 – skicka in din nominering!
Årets hållbarhetsprestation
Har ni minskat utsläppen, skurit ned vattenanvändningen, ökat mångfalden på riktigt eller på annat sätt tagit ett extra stort kliv för klimatet eller hållbarheten i år? Nu letar Miljö & Utveckling efter de insatser som gjort störst skillnad – nominera Årets hållbarhetsprestation 2025 redan i dag.
Foto: Adobe Stock
Då ska du nominera prestationen till listan Årets hållbarhetsprestation som kommer lanseras inom kort. För andra gången presenterar Miljö & Utveckling en lista på de prestationer som sticker ut från årets hållbarhetsår. Det kan handla om allt från klimat, biologisk mångfald, social hållbarhet eller annat hållbarhetsarbete.
