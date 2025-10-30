År 2023 uppgick det offentliga stödet från rika länder till endast 26 miljarder dollar – en minskning med 2 miljarder från året innan – samtidigt som den totala kostnaden för klimatrelaterade katastrofer under 2024 beräknas ha överstigit 200 miljarder dollar.
FN: Finansiering till klimatanpassning måste tolvfaldigas
Dagens M&U Det globala stödet för klimatanpassning i utvecklingsländer måste öka tolvfaldigt till 2035 för att möta behoven, varnar FN:s miljöprogram UNEP i sin nya rapport "Adaptation Gap".
FN:s generalsekreterare António_Guterres. Foto: Wikimedia commons.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar världens ledare att agera snabbt. Enligt rapporten behöver utvecklingsländer mellan 310 och 365 miljarder dollar årligen för klimatanpassning till 2035, beroende på hur ambitiöst utsläppsminskningarna genomförs.
tkjhMHJcGVShEJ7VrB7t8nSC+46dInUnfeAcH1loEglrH21Gr2urj5TutvbWipeVh/k2gJPETKc2s3rqcAJ3fZFRY4076tQJSHbpgL31tdOutpRLHjkPZyQByheZkhl6WPp3wRo4Xn6AgMAKZzcnAGJAQ1CWC8d5nIiOke+8NXptmIIwgp/5esdKa2qDkO6BLD8dhQyeWhpjJAlHV3GZ5f26TuSFuGinGOBLXcuwh4oPiIbqoyxByHLmlOgccBM6+214bOFcRNC5gjVQXS0uZ4wI5LxFxHnABXDhIZR2Ig/CaBFO70u+79L3VvXZu1DzbolzWXWpxY0mSBmq9PmXlG6nTiDDtYGLQ6TmH8nvk0miSwo6Z2BEA0svsSxkFfDMJcKnZy8kROmjBn7MejvOF3F7b+cOZwfTMLa5bLCXiMRWl2zmVXuSWvWp4oItDIFamcVfH4Sh6xbkxOtV4H407KFl6xfhxoV0MyAa70ukqXb4jTMtHQV8EQeT39rK71gk37ErD2uTVuhsbRO5poWTcTn3j11smvg/4xhtQs5uh4A=