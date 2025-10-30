FN: Finansiering till klimatanpassning måste tolvfaldigas

Dagens M&U Det globala stödet för klimatanpassning i utvecklingsländer måste öka tolvfaldigt till 2035 för att möta behoven, varnar FN:s miljöprogram UNEP i sin nya rapport "Adaptation Gap".

FN: Finansiering till klimatanpassning måste tolvfaldigas
FN:s generalsekreterare António_Guterres. Foto: Wikimedia commons.

År 2023 uppgick det offentliga stödet från rika länder till endast 26 miljarder dollar – en minskning med 2 miljarder från året innan – samtidigt som den totala kostnaden för klimatrelaterade katastrofer under 2024 beräknas ha överstigit 200 miljarder dollar.

FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar världens ledare att agera snabbt. Enligt rapporten behöver utvecklingsländer mellan 310 och 365 miljarder dollar årligen för klimatanpassning till 2035, beroende på hur ambitiöst utsläppsminskningarna genomförs.

publicerad 30 oktober 2025
av Ebba Kulneff

