Tisdag på Cop31: Transporter – och EU-kritik mot Sverige

Måndagen var invigning och högtidstal men också det turkisk ordförandeskapets första chans att sätta sin prägel på mötet. Det skedde med ”Antalya Initiative for Health Resilience”, ett till intet förpliktigande handslag för att byta mer information med varann. Men redan nu höjs insatserna, med COP31 Global Electrification Initiative, också känt som ”35×35” eftersom målet är att höja andelen el i energimixen från dagens 23% till 35% år 2035. Eldrivna transporter, elektrifierade industriella processer och mer uppvärmning med el är i fokus, vilket ska minska utsläpp och förbättra energisäkerheten. Här är knäckfrågorna:

Vad är klimatnyttan? ”Varifrån kommer elen?” är den centrala frågan för ”35 by 35”; är den inte förnybar är klimatnyttan liten och det säger överenskommelsen inget konkret om. Bland andra Climate Action Network är skarpt kritiska till detta, liksom att effektiviseringar helt saknas, trots att de ofta kan genomföras snabbt, till låg kostnad och med tydlig rättviseprofil. Ordförandelandet Turkiet menar att nivåer och inriktning baseras på IEA:s beräkningar av vad som krävs för att uppfylla Parisavtalet – och varje initiativ kan förstås inte täcka allt. Men en rejäl klimatberäkning hade varit rimligt. Är ”one size fits all” rätt approach? Parisavtalets Nationally Determined Contributions (NDC) slår fast att alla ska bidra till att utsläppsmålen nås, men utifrån nationella förutsättningar. Det förstärks av kraven på en rättvis omställning. Målet 35% elektrifiering gäller däremot lika för alla länder, lika för alla sektorer. För personbilar har stora delar av världen redan kommit mycket längre, för sjöfart är planen att nå 20% eldrift 2035 oerhört ambitiös. Sverige ligger strax under 35% idag, mycket för att vi har en utbyggd fjärrvärme – är det verkligen effektivt att ersätta den med eldrift? Eswatini, Swaziland, ligger på 12%, och en snabb elektrifiering skulle inte av sig självt komma de fattigaste till godo – bör inte det vara med i kriterierna? Sker inte detta ändå? 180 megaföretag, däribland Volvo och IKEA, står bakom önskan om snabbare elektrifiering. I tider av rekorddyr olja och gas är omställningen en vettig affär, vilket förstås är positivt men minskar initiativets värde. Enbart i fjol installerades ungefär 800 GW ny förnybar energi, och redan dagens utbyggnadstakt och det som idag är kostnadseffektivt, räcker för att nå 33% år 2035. Visst är det bra att sparka på en boll som redan rullar åt rätt håll, men ska man inte sparka lite hårdare då?` Var är pengarna? Världsbanken och afrikanska utvecklingsbanken lanserar en ”electrification finance coalition”. Energi- och nätbolagens initiativ Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA) utlovade på COP29 en triljon dollar för ny elproduktion, överföringskapacitet och energilagring. I fjol konkretiserades det till 148 miljarder US dollar, och nu höjs det till 156 miljarder – upp futtiga fem procent. Då kvarstår den för FN-processer eviga frågan; är dessa medel verkligen nya och additionella eller är det sådant som redan utlovats och som nu paketeras om? Behövs ännu ett forum? COP31-ordförandeskapet och EU håller tisdag eftermiddag första ”Electrification Forum” som därefter ska ordnas regelbundet av Turkiet med IEA som sekretariat och ansvariga för en ny ”Global Electrification Tracking Mechanism”. Samtidigt startar IRENA (International Renewable Energy Agency) programmet D-GRIDS (Enabling Distribution Grids for Electrification) för att hjälpa utvecklingsländer att identifiera sina behov. Vilken status har initiativet? ”35 by 35” är Turkiets största satsning på COP och de vill ha med det Antalya-slutdokumentet, men andra ser det som ett frivilligt initiativ som de länder som vill kan ansluta sig till. För Sverige blir det på formella grunder svårt; vi har en övergångsregering som inte ska fatta nya beslut. Status och relevans för 35×35 klargörs under COP-dagarna, särskilt på temadagarna för hållbara städer (12:e november), finans (13:e), och industri (16:e). Räkna med att ordförandelandet lägger så pass mycket prestige i detta, att det ingår i någon form av formellt beslut – men utan skärpningar och preciseringar kan 35×35 bli COP 31:s praktfulla slag i luften.

Tisdagshöjdpunkter:

13:00–14:00: Winter to Winter: Why Investment in Ukraine’s Resilient Energy System Must Continue, med Ukrainas biträdande miljöminister

13:30 – 14:30: Electrification Ministerial, from pledge to plans: electrifying the transition. Global Renewables Alliance, i IRENA/GRA Pavilion

15:30 – 18:00: Global Electrification Ministerial & Forum, anordnat av COP31 ordförandeskapet, med Electrify Now, IEA och IRENA, med fokus på att visa stöd för 35×35, hålls i Plenary 2.

16:00 – 17:00: Powering the Electric Age: Delivering the COP29 Grids and Storage Pledge to Unlock the COP31 Vision. Rundabordssamtal med Azerbaijan, Turkiet, IEA och IRENA, lokal Perge.

17:00 Powering the AI Economy: Building the Energy Systems for the Future, med Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister, Finlands paviljong, Blue Zone

18:30–20:00: Clean and resilient technologies in practice, med EU kommissionens biträdande generaldirektör för klimathandling, EU-paviljongen, Blue Zone

Mattias Goldmann