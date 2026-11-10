Nu kommer trottoaren som laddar din elbil

Under det årslånga testet ska Helsingborgs stad undersöka hur laddarna fungerar i praktiken och hur de klarar nordiska förhållanden. Försöket genomförs i samarbete med Ladda Tillsammans.

Enligt Leo Schneede på trafikenheten i Helsingborgs stad finns flera fördelar med lösningen, framför allt när det gäller utrymmet i stadsmiljön.

– Det är en innovativ lösning som också har flera fördelar ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Den smälter väldigt väl in i stadsmiljön, man tänker knappt på att den finns där. Sedan är den också utrymmesbesparande. Det ger mer plats för gång- och cykeltrafik, men även för bilar och lastning och lossning.

Enklare service och lägre kostnad

En annan fördel är enligt Leo Schneede att laddaren är modulbyggd, vilket ska underlätta underhållet.

– Det man ser på utsidan är egentligen bara ett skal. Själva laddaren sitter inuti och är bara fäst med två skruvar och en kabel. När den behöver servas kan man ta ut hela modulen och sätta in en ny. Den gamla kan man sedan åtgärda i lugn och ro i en uppvärmd verkstad i stället för att stå ute i gatumiljön.

Enligt Leo Schneede är kantstensladdaren också något billigare än en traditionell laddstolpe. Det beror på att den är mer kompakt och kräver mindre material.

Samtidigt innebär placeringen i kantstenen att laddaren utsätts för andra påfrestningar än en vanlig laddstolpe.

– När laddaren sitter i kantstenen blir den mer utsatt, framför allt vid vinterväghållning och gatusopning.

Om försöket faller väl ut vill Helsingborgs stad använda kantstensladdare på fler platser. Laddarna är redan i drift, men invigs officiellt i morgon den 6 november.