Nu kommer trottoaren som laddar din elbil

Transport Hur får man plats med fler elbilsladdare på trånga stadsgator? I Helsingborg testas en lösning där laddaren byggs in i kantstenen. Tekniken ska nu utvärderas under ett år, och förhoppningen är att den ska kunna användas på fler platser.

Nu kommer trottoaren som laddar din elbil
Leo Schneede. Foto: press

Sedan september testar Helsingborgs stad en ny typ av elbilsladdare som är integrerad i kantstenen. Hittills har två laddare installerats i staden, som är först i Sverige med att testa tekniken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Under det årslånga testet ska Helsingborgs stad undersöka hur laddarna fungerar i praktiken och hur de klarar nordiska förhållanden. Försöket genomförs i samarbete med Ladda Tillsammans.

Enligt Leo Schneede på trafikenheten i Helsingborgs stad finns flera fördelar med lösningen, framför allt när det gäller utrymmet i stadsmiljön.

– Det är en innovativ lösning som också har flera fördelar ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Den smälter väldigt väl in i stadsmiljön, man tänker knappt på att den finns där. Sedan är den också utrymmesbesparande. Det ger mer plats för gång- och cykeltrafik, men även för bilar och lastning och lossning.

Enklare service och lägre kostnad

En annan fördel är enligt Leo Schneede att laddaren är modulbyggd, vilket ska underlätta underhållet.

– Det man ser på utsidan är egentligen bara ett skal. Själva laddaren sitter inuti och är bara fäst med två skruvar och en kabel. När den behöver servas kan man ta ut hela modulen och sätta in en ny. Den gamla kan man sedan åtgärda i lugn och ro i en uppvärmd verkstad i stället för att stå ute i gatumiljön.

Enligt Leo Schneede är kantstensladdaren också något billigare än en traditionell laddstolpe. Det beror på att den är mer kompakt och kräver mindre material.

Samtidigt innebär placeringen i kantstenen att laddaren utsätts för andra påfrestningar än en vanlig laddstolpe.

– När laddaren sitter i kantstenen blir den mer utsatt, framför allt vid vinterväghållning och gatusopning.

Om försöket faller väl ut vill Helsingborgs stad använda kantstensladdare på fler platser. Laddarna är redan i drift, men invigs officiellt i morgon den 6 november.

publicerad 10 november 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Hållbart Samhällsbyggande

Nya metoder ska minska onödiga rivningar: ”Det handlar om ett perspektivskifte”

7 timmar sedan
Cop31

Tisdag på Cop31: Transporter – och EU-kritik mot Sverige

8 timmar sedan
Premium
Transport

Nu kommer trottoaren som laddar din elbil

9 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimatanpassning

Genomgång: Tre nya EU-verktyg för klimatanpassning – så fungerar de

28 oktober
Premium
Klimat

Lista: 7 affärsrisker när klimatomställningen dröjer

6 oktober
Premium
Miljö

Miljöinspektören: 7 saker du behöver ha koll på i miljöarbetet

30 september
Premium
Hållbarhet

Så kommer små företag igång med hållbarhetsarbetet – 5 steg

23 september
Premium
Digitala produktpass

Så kan företag förbereda sig för digitala produktpass – experten tipsar

15 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Juridik

Snabbare miljöprövning vann med en röst

5 november
Premium
Juridik

Miljöprövning: Det kan ändras för din verksamhet

4 november
Premium
Cop31

Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31

3 november
Premium
Politik

Så tycker remissinstanserna om vägen mot fossilfritt – sex viktiga frågor

2 november
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

30 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
profilen

Tommy Borglund: ”Hållbarhetschefen måste rättfärdiga sig själv hela tiden”

12 timmar sedan
Premium
Karriär

Mattias Frumerie slutar – regeringen söker ny chefsförhandlare

7 oktober
Porträttet

Anna Ryott: Påverkan som affärsidé

28 september
Premium
Karriär

Strawberrys nya hållbarhetschef: ”Vi behöver tydligare helhetsgrepp”

24 september
Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

11 september

Det senaste

Premium
Hållbart Samhällsbyggande

Nya metoder ska minska onödiga rivningar: ”Det handlar om ett perspektivskifte”

7 timmar sedan
Cop31

Tisdag på Cop31: Transporter – och EU-kritik mot Sverige

8 timmar sedan
Premium
Transport

Nu kommer trottoaren som laddar din elbil

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nya regionala avtal ska främja hållbart resande

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU tar fram handlingsplan för digitalisering av vattensektorn

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

SBTI vill ha synpunkter på nya regler för företags inköpta el

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU-kommissionen kräver åtgärdsplan från Sverige för att nå klimatmålen

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Tommy Borglund om hållbarhetens framtid: Pendeln kommer att svänga tillbaka

9 timmar sedan
Premium
Hållbart Samhällsbyggande

Nya metoder ska minska onödiga rivningar: ”Det handlar om ett perspektivskifte”

7 timmar sedan
Cop31

Tisdag på Cop31: Transporter – och EU-kritik mot Sverige

8 timmar sedan
Premium
Transport

Nu kommer trottoaren som laddar din elbil

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Nya regionala avtal ska främja hållbart resande

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU tar fram handlingsplan för digitalisering av vattensektorn

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

SBTI vill ha synpunkter på nya regler för företags inköpta el

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU-kommissionen kräver åtgärdsplan från Sverige för att nå klimatmålen

9 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Tommy Borglund om hållbarhetens framtid: Pendeln kommer att svänga tillbaka

9 timmar sedan