Företag köper krediter – men minskar inte utsläppen

Analysen visar att tidigare studier ofta blandat ihop korrelation med orsakssamband och att metodproblemen försvårar tydliga slutsatser. Samtidigt finns indikationer på att klimatkrediter kan bromsa klimatarbetet genom att tränga undan investeringar i faktisk utsläppsminskning.

ZIdb+3P4LErAb19mp0E/AkdxDt3FcnFsZEYEnb/GezI8Hpc99MbETxRp8cDMfTrDzexBvMwZZJRw5WAivdB348utFY9F0GCUWO8ryHOzwSB/NleVAAclYz6YDU3sZZPSl3T2YvGWmeHKAkrUBqulveE+TwhyrYOEvtV8xPX7kyjgGN6zl5OksYC5P8toUbAXj8yDeAih2YSXGS2oKz+OPx0zETPV34bOd/xafmbl494/ktIuD9FlStTUkVtuSahPlorG8t+QnLm+0rR2apeK4XJaEvMIOcW/zOnqCtOZN6KoSvcch7mEyoD+MDVKTxXtlsBonhfTbZ06vcDils/cPPDXC0r2Yih9T5pkAuU9b+PMmvCtHYGaX3j2/MT91NTiCTqUFlzCVQ9Uk8vSwV04mnl1+pdp36Yl20tkuzsVAYP7Q+UcHoXBmgJQlCyWEHR8