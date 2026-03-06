Investerare missar riskerna med jordbrukets metanutsläpp

Jordbruket står för omkring 42 procent av de globala metanutsläppen, främst från boskap och risodling. Trots detta saknar de flesta investerare specifika mål eller policys för att minska utsläppen från dessa sektorer.

Rapporten visar också att ingen av de analyserade investerarna har policys som fullt ut är i linje med Global Methane Pledge, som innebär att metanutsläppen ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2020.

Författarna uppmanar finanssektorn att erkänna metan som en tydlig klimat- och finansiell risk, integrera metanmål i sina nettonollstrategier och styra kapital mot mer hållbara livsmedelssystem.