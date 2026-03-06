En ny rapport visar att de flesta stora investerare saknar tydliga strategier för att hantera metanutsläpp från jordbruket. Analysen ”Materially Neglected: Agricultural Methane and Investor Risk”, från Changing Markets Foundation och Planet Tracker visar att 80 procent av de granskade investerarna fick mindre än 10 procent av möjliga poäng i en bedömning av deras metanpolicyer.
Investerare missar riskerna med jordbrukets metanutsläpp
Dagens M&U En ny rapport visar att de flesta stora investerare saknar strategier för att hantera metanutsläpp från jordbruket, trots att sektorn står för 42 procent av de globala utslappen.
Jordbruket står för omkring 42 procent av de globala metanutsläppen, främst från boskap och risodling. Trots detta saknar de flesta investerare specifika mål eller policys för att minska utsläppen från dessa sektorer.
Rapporten visar också att ingen av de analyserade investerarna har policys som fullt ut är i linje med Global Methane Pledge, som innebär att metanutsläppen ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2020.
Författarna uppmanar finanssektorn att erkänna metan som en tydlig klimat- och finansiell risk, integrera metanmål i sina nettonollstrategier och styra kapital mot mer hållbara livsmedelssystem.