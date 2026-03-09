EU överväger åtgärder för att sänka industrins energikostnader

Bakgrunden är att europeiska företag varnar för att höga energipriser försämrar deras konkurrenskraft jämfört med bolag i bland annat Kina och USA. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen väntas presentera möjliga åtgärder inför EU-ledarnas toppmöte den 19 mars.

Enligt dokumentet kan tillfälliga lösningar behövas under de kommande två till fem åren tills energiomställningen till mer förnybar och billigare energi får större effekt på elpriserna.

EU förbereder även möjliga åtgärder för att minska energianvändningen om energileveranserna skulle störas ytterligare. Liknande åtgärder infördes 2022 när Ryssland kraftigt minskade sina gasleveranser till Europa.