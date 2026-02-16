Försäljningen av ekologiska livsmedel i Europa ökade med 4,1 procent under 2024 och uppgick till 58,7 miljarder euro, enligt Research Institute of Organic Agriculture. Tyskland var den största marknaden med 17,0 miljarder euro i försäljning, följt av Frankrike med 12,2 miljarder euro och Italien med 5,2 miljarder euro. Schweiz hade högst konsumtion per capita i världen med 481 euro per person samt den högsta marknadsandelen för ekologiskt på 12,3 procent.
Försäljningen av ekologiskt ökar i Europa – minskar i Sverige
Dagens M&U Den europeiska marknaden för ekologiska livsmedel växer, medan Sverige går mot strömmen med sjunkande marknadsandelar.
Foto: Adobe Stock
Samtidigt minskar den ekologiska andelen i svenska matbutiker och ligger enligt Svensk Dagligvaruhandel på 3,7 procent efter flera års nedgång.
