Försäljningen av ekologiskt ökar i Europa – minskar i Sverige

Försäljningen av ekologiska livsmedel i Europa ökade med 4,1 procent under 2024 och uppgick till 58,7 miljarder euro, enligt Research Institute of Organic Agriculture. Tyskland var den största marknaden med 17,0 miljarder euro i försäljning, följt av Frankrike med 12,2 miljarder euro och Italien med 5,2 miljarder euro. Schweiz hade högst konsumtion per capita i världen med 481 euro per person samt den högsta marknadsandelen för ekologiskt på 12,3 procent.