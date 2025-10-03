Esma varnar för risker i nya hållbarhetsregler

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) riktar skarp kritik mot ett nytt förslag om ändrade hållbarhetsstandarder från Efrag, den expertgrupp som tagit fram EU:s regler för hållbarhetsrapportering. Förändringarna syftar till att förenkla regelverket, men enligt Esma hotar de att urholka både transparens och informationskvalitet.