Esma varnar för risker i nya hållbarhetsregler

DAGENS M&U ESMA varnar för att Efrags förslag till enklare hållbarhetsstandarder riskerar att urholka transparens och klimatrapportering. Myndigheten efterlyser tydligare vägledning och skarpare krav innan förslaget når EU-kommissionen i november.

Foto: Adobe stock.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) riktar skarp kritik mot ett nytt förslag om ändrade hållbarhetsstandarder från Efrag, den expertgrupp som tagit fram EU:s regler för hållbarhetsrapportering. Förändringarna syftar till att förenkla regelverket, men enligt Esma hotar de att urholka både transparens och informationskvalitet.

I sitt yttrande lyfter Esma flera brister i utkastet – bland annat otydliga definitioner av väsentlighet, sämre jämförbarhet med internationella standarder och svagare krav på klimatrapportering. Myndigheten varnar också för att generösa undantag i rapporteringen kan utnyttjas av företag och motverka regelverkets syfte.

Klimat
publicerad 3 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Hämtar fler artiklar
