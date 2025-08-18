Grön aktieklass växer snabbt som nytt verktyg inom hållbar finans

Till skillnad från gröna obligationer, som knyts till specifika projekt med tydligt definierade användningsområden, omfattar gröna aktier hela företag. Kraven innebär ofta att minst hälften av både intäkter och investeringar ska komma från verksamheter som är klassade som gröna, samtidigt som det finns begränsningar för intäkter från fossila bränslen. Företagen måste också uppfylla transparenskrav och regelbundet bekräfta att de fortfarande uppfyller kriterierna.

I dag erbjuder bland annat Nasdaq, B3 i Brasilien och SIX i Schweiz märkningen, medan Londonbörsen använder sin egen modell, Green Economy Mark. På bara några år har även internationella riktlinjer vuxit fram. År 2023 publicerade World Federation of Exchanges de första Green Equity Principles, vilket gav en global ram för utvecklingen.

Trots att antalet bolag med grön aktiemärkning ännu är litet – endast tolv globalt – växer intresset snabbt. Bland de företag som redan kvalificerat sig finns vattenbolaget SABESP, fastighetsbolaget Heba Fastighets och energitjänstebolaget Primrock. Även nystartade företag, som det finska livsmedelsbolaget Solar Foods, har valt att börsnoteras direkt under en grön märkning.

S&P Global Ratings fungerar som en av de oberoende granskare som bedömer företagens efterlevnad av kriterierna. Genom sin metod ”Shades of Green” analyserar bolaget både intäkter och investeringar för att avgöra hur väl de är anpassade till en klimatneutral framtid.

Enligt Christa Clapp, medgrundare av Shades of Green och global chef för hållbar finansanalys på S&P Global Ratings, kan grön aktieklass bli ett viktigt komplement till gröna obligationer. Hon menar att märkningen erbjuder en skalbar och transparent modell som kan bidra till att påskynda finansieringen av den globala klimatomställningen.