Skogsstyrelsen lanserar samlad digital karta för skogsbruket

Enligt projektledaren ska den samlade tjänsten göra planeringen enklare och kunna bidra till bättre miljöhänsyn och effektivare skogsbruk. Skogens karta ersätter tjänsterna Skogens pärlor, Skogliga grunddata och Skador på skog, som tillsammans haft uppemot 2 000 besök i veckan. Skogsstyrelsens första digitala karta lanserades redan 1999 och tjänsterna har därefter utvecklats i flera steg.