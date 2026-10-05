Skogsstyrelsen lanserar samlad digital karta för skogsbruket

Dagens M&U Skogsstyrelsen lanserar Skogens karta, en ny digital tjänst som samlar tre tidigare kartverktyg i en gemensam plattform.

Skogsstyrelsen lanserar samlad digital karta för skogsbruket
Foto: Adobe Stock

Kartan innehåller bland annat information om naturvärden, fornlämningar, skyddad skog, vattendrag, markförhållanden samt risker för ras, skred och skogsskador. Användare kan också få underlag för att bedöma trädhöjd och virkesförråd inför exempelvis avverkning och annan skoglig planering.

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Enligt projektledaren ska den samlade tjänsten göra planeringen enklare och kunna bidra till bättre miljöhänsyn och effektivare skogsbruk. Skogens karta ersätter tjänsterna Skogens pärlor, Skogliga grunddata och Skador på skog, som tillsammans haft uppemot 2 000 besök i veckan. Skogsstyrelsens första digitala karta lanserades redan 1999 och tjänsterna har därefter utvecklats i flera steg.

Den nya kartan kan användas på dator, surfplatta och mobiltelefon och har testats i en betaversion under ett års tid. Målgruppen omfattar bland andra skogsägare, skogsföretag, myndigheter, kommuner, ideella organisationer, miljökonsulter, banker, mäklare och försäkringsbolag.

Klimat Miljöarbete Skog
publicerad 5 oktober 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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