Situationer i butiken påverkar i hög grad vilka matval konsumenter gör, visar ny forskning från Högskolan Kristianstad. Studien ingår i forskningsprojektet ”Från ord till handling” och har följt både konsumenter och handlare för att undersöka varför hållbara matval ofta uteblir trots att många vill handla mer hållbart.
Så påverkar butikssituationen hållbara matval
Dagens M&U Konsumenters matval påverkas starkt av faktorer som exponering, kampanjer och stress i butiken, visar forskning från Högskolan Kristianstad som följt konsumenters inköp från planeringsstadiet till kassan.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Forskarna har följt konsumenter från inköpslistor i hemmet till faktiska köp i butik. Resultaten visar att kvittona ofta innehåller fler produkter än vad som stod på inköpslistan. Faktorer som exponering i butiken, kampanjer, stress och hushållens ekonomi påverkar vilka produkter som hamnar i kundvagnen.
jAKtOZaqHlaxUHilrN5ZasqOGzgUpWCQN24H7T34aqrMDAyUsrzals8J76gHT9BEkpoXWNY1+13EMOv9xRxHc64ll7UxvS7kuUdPRRJTlicwh0QkyM2gAXBciLiaonSBWdwy7M6mK2Xt05B8KvnQ0t5gCu7o8LHjI0/n2a5z8C158z9S8vIPVX7Nzqu9XT2LpQuRwbD//8AH2l6nu/KOHWU7RBCDbe+DfuooyKwxHnwWFTnQBaMAdugQ13YyEhXF5fq5jJ+zcc26GQuyWXqy6AP8CtSbQ0jddMF2WzdWTVhLUE7xxAaYNtpaZQ1oLbUVFC1kGyr6Hveo9YoeHPmGVl5iBCgRAqCQtMkMh4uDJGH7sDBliXXOQHSEl79GeWjUzLpSIk+VjKCuzGwVfeBpEI1F/iJps+etUk6GJo3FWwVSFlkt9RuHwSiWKsAQwalh4n1NxxEXOQLS1SbB+X9QMVRoNduP8uhFrEnUHbuuAXRY0TqqVtQN45RPoSUXnWyAxvwzVXEZkcdOBCurUL20no3j4qykUxyKxmYMG3Ra7+vJpNVG7za3mD2Zb0OaIGBZ