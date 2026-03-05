Så påverkar butikssituationen hållbara matval

Dagens M&U Konsumenters matval påverkas starkt av faktorer som exponering, kampanjer och stress i butiken, visar forskning från Högskolan Kristianstad som följt konsumenters inköp från planeringsstadiet till kassan.

Foto: Adobe Stock

Situationer i butiken påverkar i hög grad vilka matval konsumenter gör, visar ny forskning från Högskolan Kristianstad. Studien ingår i forskningsprojektet ”Från ord till handling” och har följt både konsumenter och handlare för att undersöka varför hållbara matval ofta uteblir trots att många vill handla mer hållbart.

Forskarna har följt konsumenter från inköpslistor i hemmet till faktiska köp i butik. Resultaten visar att kvittona ofta innehåller fler produkter än vad som stod på inköpslistan. Faktorer som exponering i butiken, kampanjer, stress och hushållens ekonomi påverkar vilka produkter som hamnar i kundvagnen.

publicerad 5 mars 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

