Så påverkar butikssituationen hållbara matval

Situationer i butiken påverkar i hög grad vilka matval konsumenter gör, visar ny forskning från Högskolan Kristianstad. Studien ingår i forskningsprojektet ”Från ord till handling” och har följt både konsumenter och handlare för att undersöka varför hållbara matval ofta uteblir trots att många vill handla mer hållbart.