En internationell studie har sammanfattat tio lärdomar från nära 2 000 urbana experiment för att stärka arbetet med hållbar stadsutveckling. Studien, som publicerats i Nature Cities, bygger på material från åtta databaser och två decennier av försök runt om i världen. Kes McCormick, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, är en av forskarna bakom arbetet.
10 lärdomar om hållbara städer
Hållbara städer En internationell forskningsstudie sammanfattar erfarenheter från nästan 2000 urbana experiment och lyfter vikten av att se dem som en permanent del av stadsstyrning snarare än tillfälliga pilotprojekt.
Foto: Adobe Stock
Forskarna konstaterar att urbana experiment har blivit ett allt vanligare verktyg sedan globala klimat- och hållbarhetsavtal som Kyotoprotokollet och Parisavtalet trädde i kraft. Experimenten har syftat till att ställa om städer mot koldioxidsnåla, mer motståndskraftiga och rättvisa samhällen. Enligt Kes McCormick visar genomgången att arbetssättet är centralt för att åstadkomma förändring över tid och på lokal nivå.
