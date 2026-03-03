10 lärdomar om hållbara städer

En internationell studie har sammanfattat tio lärdomar från nära 2 000 urbana experiment för att stärka arbetet med hållbar stadsutveckling. Studien, som publicerats i Nature Cities, bygger på material från åtta databaser och två decennier av försök runt om i världen. Kes McCormick, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, är en av forskarna bakom arbetet.