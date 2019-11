Bristol kan totalförbjuda dieselfordon – oavsett ålder

Bristols fullmäktige har godkänt ett förslag gällande att alla privatägda dieselfordon ska vara utestängda från stadskärnan mellan klockan 7.00 och 15.00. Detta oavsett om dieselbilarna är nya eller gamla. Detta rapporterar tidningen Autocar.

Staden ska skapa en zon för ren luft, och denna ska börja gälla år 2021.

Måste förbättra sin luftkvalitet

Sedan två år tillbaka har Bristol fått statliga påtryckningar om att staden måste få ned sina utsläpp av kvävedioxid under de lagstadgade kraven.

Politikerna har kommit fram till att ett område utan dieselbilar, är den bästa lösningen för att snabbast sänka halten av kväveoxid i staden. En laglig nivå väntas nås år 2025.

Tullavgifter ska avskräcka

Att genomföra projektet kommer kosta cirka 1,4 miljarder kronor. För att finansiera projektet kommer Bristol ta ut dyra vägtullar för tunga lastbilar, bussar och transportbilar.

Om taxibilar och skåpbilar vill åka i närheten av stadskärnan kommer de behöva betala nio pund – motsvarande 111 kronor. Även bussar och tunga lastbilar måste betala. Att köra dessa fordon nära stadskärnan kostar 100 pund, vilket motsvarar 1 236 kronor.

– Att skydda de mest utsatta människorna från föroreningar är en central del i dessa planer och vi har noga övervägt alla alternativ. Om förslaget godkänns, kommer stödåtgärder vidtas för de människor som lever i de mest utsatta områdena av staden, säger Bristols borgmästare Marvin Rees till Autocar.

Möter kritik från bilklubbar

Förslaget har dock mött kritik från bland annat The Royal Automobile Club och The Society of Motor-Manufacturers & Traders, som menar att ett regelverk som även omfattar nyare dieselbilar kommer att få en motsatt effekt. De menar att utsläppen istället kommer förflyttas till andra delar av vägnätet, där köbildningar istället riskerar att bildas.

Likaså påpekar de att många människor har avtal på leasade dieselfordon. Att avbryta dessa avtal i förtid kan bli dyrt.

Andra städer gör samma sak

Andra europeiska länder har också bannlyst äldre dieselfordon. Tyskland har infört begränsningar i Köln, Mainz, Stuttgart, Frankfurt och Berlin. Paris bannlyste i somras äldre dieselfordonen.