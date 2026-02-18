Så få kommuner arbetar aktivt med hållbar matkonsumtion

Rapporten är en del av det nationella forskningsprogrammet ”Mistra Sustainable Consumption”. I programmet har forskare under flera år studerat hur olika aktörer kan driva på mot hållbar konsumtion, och i den här senaste rapporten undersökt specifikt kommuners roll vad det gäller matkonsumtionen. Rapporten konstaterar att kommunernas insatser varierar väldigt. Ungefär var femte svensk kommun beskriver insatser för hållbar matkonsumtion på sina hemsidor.

