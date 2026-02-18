Mat står för omkring en femtedel av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Men vems ansvar är det egentligen att driva mot mer hållbara matvanor? Kanske kommuners – en ny rapport från Linköpings universitet pekar i alla fall på deras roll kan vara mer betydande än de själva inser.
Så få kommuner arbetar aktivt med hållbar matkonsumtion
Konsumtion Vem bär ansvaret för att våra matvanor blir mer hållbara? En ny rapport från Linköpings universitet undersöker kommunerna som en möjlig nyckelspelare, samtidigt som mycket av deras potential ännu inte tas till vara.
Foto: Adobe Stock/Linköpings universitet.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Rapporten är en del av det nationella forskningsprogrammet ”Mistra Sustainable Consumption”. I programmet har forskare under flera år studerat hur olika aktörer kan driva på mot hållbar konsumtion, och i den här senaste rapporten undersökt specifikt kommuners roll vad det gäller matkonsumtionen. Rapporten konstaterar att kommunernas insatser varierar väldigt. Ungefär var femte svensk kommun beskriver insatser för hållbar matkonsumtion på sina hemsidor.
3k+fcVyRhc1AllIi4OavKDLdsjLswy/vqQc5L1ZOaWS4r4CYqrtjQXtmbur6GvzzXYLyeU08ZATBGSsegIjvGQSEBkjCv+HzCs3QSmhiHUdx4lkcFX+9izGPYgLB5hc/fdyLky/GGnypUCnsalnIz5c6kR1E3cQMHpGwbxbWU9+BRVutozXCx7C3eHNCbeoaK0INuoBeFJp9UbrSkCJpIJFe1wiiFDgmGM1+rjGKDKHp4Gr7FIV/Nty8QdW9h4FBxdQov2Sj/JhbgNTPKRpO3yllL2QvQ2Wf1W6hGgxxjj3Yxgmcc1Qr6looz0ytAmnCtRgIwn4gs64MteY3QULxD2L2RdWjLo5bxD62zPtQ9ZLzUuO5WXKBmlO589VZPCJY2EgUz4ySRJUAIg9F5WTzuBszm4EQq6q7567dDGFdkPeVv98kzd0k2eUqdsPQbK+Tpx/1EaGNH4l0lCBO6umawOctMFSeGwdNiNQxNIm851Ql6RggIhF7t9GFkQyKYpJCuXS8Iy+ZAhVQsQBaGFrg8d862r2gCiZ7r8ehCWJ/wtNO23afN8fpyzwkFFaf8pgLKLE2gVfoW+l8M8o5CGSledFb5WJY6gICXYVXoT9AMXai8dUvxEBmP4l3K1zo5VDx9vuOKJMDwASctdDDFbinzJQi0XhIZ3+PBF5OyW2llhQOrKKhdTWj2E9BJmQXoSaoHpyGjhVgq1oEr2FfAnDIhMWCm82yat87EvBfV0VXbsDmFHxjjYzd6izSxMmnduDin58axZtKMKqUwL4RxIOMQKvfDtELlLILB/nVXJCCMM0vkBK2lKzckJTbXUnKvt8maRouw5BfMrvCOUoEGSxnGYztErJVUHQl8vHuW5AviSKVSgHkts7t3/wN8Sjm73b1xZSgET3/PpEz+Gd8U7Z/DiQQENoDzXuwemVGnz+fJYexO/QF/ETDE8o9L7ABGQFirYYyR/6ZArzrgD2sMQdUNNwwHHUjctC4JXyJf6wcgdluMniwKKUfpUPjEQWSuo2d6qIVchxyONMnX2H58OIK/6EhyeA8kesED79l5XHPlQbcmdXTU+36ZdcPRqc1qwE9vvwZggkOoS+8yVB6uARMMZkEwO8jjJDkfERE6xK2wVfsUhwLthiKqrdyu9vKq8cB1dhTBEQf+vhyn6YMnj5b04Su63RXWRkG0FvRWy+bN9G9XjZS/Q1XS/gMMCJSO2FkKc7+Ql/mxE3BnHWKRq2TaGq1Z5nEaDBX1BEK+PFTL7dEHUqRN8athaG5qZ9p5i1/0t658X2Y6KcYMWNS6xDjx6UpwvVDFqtPAKTwBPRIHw3tTV6lRjsC1UcjUxPaxrOYqcxlJqX44Ul7U+9/mgFb7CTFwoh8NTNCCMee9CT8afn/+qVwnmuNOUklnPbnTkB8/wdE+lpmD61oLClc+brdaYp/0qydu4/eFkQYDir2YupTCc/KATm6h/NLRR4LnZt75kLLSsF2ir7yQ9xCdcBogml8RADxcxdb4vqULZ8bM6EHFz5MGDdZMbYc8YKxYmYFPX3R8OODvucLWvKhQJ0HRJjK4g6exFzsB8vA3mkQaXhqvGfUh1Xc2fLwxOf3r9xK6SQYinOLqt/ElPHtjjuBpzjX2mmNdP1RNOX7TfsSFxbbqSsJ6s2JKNBEpkQFzcFT+TzPrX463z7OeVfHWlIxfjerbIRMeaf8DmI+e89Jc5djJknrBfc//lX5FwdsswvW9xMM7XInu5DqRWJGoLoRvRlRWkf7lKEDZeYNmDyl+4Lq+eWAjUWAVHPKleIwiOBxiv8FLbTJVIhtnUbBOCL/uZPZycr3ERxqkd5IMjsspCjY7SoxzwsWJbQM9/cvAT7d5rpYW1egtbtKQq4cGEXjkfWevWcXjec7sdwzP+ow73ULUJCEx3jQhx1drri6bC8EwptPkA6zSc01gxWeOSdPBGECzJ5PUw0n+9gGnMRzh9AkEqwOoSSi12xDH/yeeKsILjtYoewiVUCcbJxdnkvjz2d1DpafZAKJmli0pTtYkOE50efyLl8g3RNtOPe515KISxLG5bDki9+IcyK0hTpgt0hwmVVgFp+6XSMcTzVJRR6+vRQXoU1nQUiqR1Inp17P9Ou/4gPJsUgmICU1uKQa52x29d4oJIk5VwSzWE9ZYNiHdiZtpdD4f1I0SmjzO+FpLBruzYXuSqIZBOEmMW8vN4/UlYejir/LXB1ld+JxHXPi437w8kXvk9ONC/KD1bZNJ7J4SoM5GIG4SPS1j9oRaZ/fRYEnKFQna55naUBN6mdyxQGvKj4ATm1th9lGk4ly/z3ZLWQUDs1TBaIRibwMQLiV5ejANs2/pEkDRy+7ODnAAuQTRN+YKhQ1dV1NP1ae5V2ibHo1LTvZuIwRuCJSjCWtTa/m7IilISWQ3urHlwI0ONOLn2uVjwPuitnmSUZNBl4uP/0DGfcQKMYEtUzw66AF3OL8ahZ8MIRFB78Mb4EC3/6rCmZFko3WoaGL+27EMipaO6pDPTnSXM7KZYo+GEejONkmF7ZE6tQNsF4S2wODmQIoUGQ3Gp4ZLHkjBuPeN77E7CkrEX14ZbJdST5vUhdbrqRbTxbfxmuodMChHUEdvZLm+vjfmAwT9bBhubIDWwKmL86uEEUvcg4/OOpisj+MCFAA+bgNmamkALswmsXyF76Z/6qgY+/UmAMbAQ67/gNlAYP9YYT4/BpNL8gF6MVJraIq184Z4dz+pui1k5A+ocV7KQybGBawVvOULNfL9LiINPHd84zoMBD8NXr8CpwSCROuy5uLEp3mRWshitd5w26I32roGxFRYnavM2K5lwjuHsn0F/VTrm2UdgNFNdwKILdHzrWOTS5drMdhL61OnZM6QJB9MODf14YPO06av57l2fNDOQds57NsiC5XPvUKrqFCJWf/YU0h2m7cZ8/0HQ2xNZmvsOustrSmihHC4WfWAdHafwiu72+9oP88T+/EBUdrIAXHp4OHtKtmzd5o5BOwzUarF+dgT1PdL/YYgbVoXbrcAkZmaOiyMoujugp9a748mBkzjJAgJmBecORfwJBH6f2n+OWQxXOJ5yMk35QUQl7bs0S88/aku5lMl4Sdd7cgYWNMhxxeTez2r0Mtm4iEKRMpNPvgJTul6ZNMyf7H1F5CatwJyp7XAoKl1/sqqANfb8ar3nhs8vRJoX9kNXli3L0Wdq/Cy7HT64Efm7sTmyNmurXcrnv8SvUznTy/deL9PO1x+n7YUUG0sQy9gvEJCNxKTB92Si1nOVAKwZhXMBrtM9hL+4lH7/nzDyyEKuIE+s5fsMxsWvcNaZG2JX2Yfh9pBITItOWNGJ8xK+X+KY7L83CJQ5QPiKqUiY35pclPnEM+Eqa3cLbpGBPDaJ3WENSTfyAETOTnaa0I