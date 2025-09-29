När Vattenfall 2017 antog målet ”Fossilfritt inom en generation” var det ett strategiskt vägval som visade att klimatomställningen inte längre var en sidoaktivitet, utan en central affärsfråga. För Annika Ramsköld, hållbarhetschef på bolaget, blev det också början på något större.
Annika Ramsköld: Därför är fossilfrihet en lagsport
Profilen Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld vill se mer samarbete och mindre kortsiktig populism. För henne är fossilfrihet inget teknikskifte, utan en systemomställning som kräver partnerskap mellan näringsliv, politik och civilsamhälle.
Annika Ramsköld. Foto: Peter Knutson
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Redan två år senare började vi fundera på vad som kommer efter fossilfrihet. Det handlar inte bara om ett teknikskifte, utan om en omställning av hela samhället, säger hon.
cCIPIOhCIIGJXS+mcqFZwPrSGrv1PSG7nqYNytuZ1TwfWzeZEgkuHlxK5tqy70YBlTis/P1VGoyJG29VVPQ3k3oEfpUuvQtPEilCPV6V+f7gTJOuZgeiy1AHdwI2h6BtMJrcDfM4Gb5zZiCz/Q3m5Qx2Y7AhTV1E69fJV18G6I/YFRgC65wnSevQQXW0cxq3LlEO0irvw0rv2Q2AB3IuB1itp4UtCchK9zN/edUzvh/g4TLKAVHLv0k1P/47CqUfPD450F8bVdtIIWrhdOJykbZZ6/gTFSl15ky65qxOuabP3FuxEG7uoIrZOjB12jk9yGqEw+ajyCnkoONgQt5DhMKW0yWst39oicC00DiDxqXIm3agj28BZUY0jYuw6a4yjc7MCz1bJ4hjSpPSdojNiXxM/ZqBdPvWYq7VG4eecOF+5SXPIwtaqZDElc1pqYooAhabYAZPY+qPeGMjzBkxUG+FimiP34HeIkhVIg2JhZPyIIf7AO5FF+mdrpPQ2BwuZ9+S8RNYyrodszoqd2507fe2pNDqM+AhHZfHQdSVrdqbN2yzqhGLjcj0WrQ/pPSFpBXMWQl8B55GK+zlMNSo06A13dTZ2uWJDzPz/iaMRLI4vlQcPk5rF0E9f/MdVFJqLM5kWW/VlwaRorfpOMX+cjk4XAXIMXlPFoJojgUd/4bOOK2jhn0g0PczYP01DU/o55I3MYipwQ0nyIh32yJpo9gxwCNXVc9hCIauPI7jZN/WK5T4ciaUowgN/YrlLyKBh+LK3m1k+DZZ2+A5xaDgHgdc24c78zCsDHgFovO3H2Yth2JIYHjKeiCZwIUZ80eRo/O9472rWOgGswa0RIXUpIaJQVxG5XfdUKoy/HywOgD1mS3POlCoOJWGWxBsZkiGw8o4YjFFXNyN7ee/lF5tpFRwOyzj34T0V7Zvu9aGhd34PQ/KOF0yZhqBdxoMScMvkPjrdqxHLXflIOeH3q5JZJxM3Itza8OvPbUXHsxWnkSDp6wMnqYiBj+tL8XlVWv3G2enqax1AxX3zpaV/zRxjbqvvJpcL6mOuAYAOXdlsTQRKFq3NA2ux1NypYFBvXj08fkv37dA8cG5aljv1/lhPoKVRQG3Eq4LbKFPZX3zS7j9ZRbpNXRk2pBywg6vDRmRq37zlBxtbTx7HEhWpYErW6Zv6uebwiCRvne5OsLZY0h/7OJCDovvAIYRJBPC/IkHpfw2Bo0hNUAvli8LkJVEmz0DAhTMmKMFBLJaLx9cItlTl3kLwZuui1BTvNjnUJw6AiAOFMTeBidhqPkUJuIxdNahzrci+LcjDHHkEbc8/RLEALikJSYiahbngim763jNiGZ6GBukd5gwsjee1cPhO7+RV4mJQwNGpemCB3RtEHxuyDodjHtw20ODtGc0g1i8d+43kRdQWdVwlBSR/r1w8QhQ58ng/4NuMDe0IPIdQa7NgSANH5WCcdDir5Wv07nSLNWzy7FeruSBgvPM45fI8YBDqY8OE3U2lhOjT5mDKJwVBokR3YlKHe8sFl9pMvODk9YttZWFfwDMrzZkidjVhkwqk1i9WcTNNDR/8Ir31VHYcjXJC6twhKWfBnSTPfkU33Y2IaQifE3eQ9wkHTGPL2BMHwmSJ2GZqHH3mAN+SXpI7FfEgnGQ4MUqz2ocLSFgv9rhq5T4MCKjaRnAII6foYvSm1JJnVzvrzo4qKrF8jdRNj2BmpM3GkMq+ZdTMM0iAd9kqK6WZC1qshAeCRGtilnw2Zllu5FS1nH8CHUcPg2ySCLiBvLwAOjlDEIhCq41M7dtu3L5jwU1ZTcqMqf0Z9j58iEMuJ2oGfWU8PXsQo5K1IfuUmpvHHekKrqoUQ5Lo4vhWsQFOMzXq7TBGiEeR4TUB+Xp8aQiH+T+ligBiMRSiKaLM3eET4SX+/lXu5QBj4xgg7JQKxi4n86u8SFEbj36Fqadh3iDOi1bYrSiIFb1qFKZqE3wvQKROD6Pc/mN7fYoz8FCHUTACOii46ip/Sv7RTtQ0KAPiHksR9UPCaGWRg3iezxpbUhFNB+ZJ3ne7zUBH9lPImqUjvltjCxUpyQ/T8JTcaH2NLzLgzPDzfs2J/FuS0kEn2IvcX/QsdD641pYWoswOsYUrGvJHGejwDTAvseplApDz0NSABgF7dJnWdzLc5HwvIOfAPBwVUqOvnAK9E+rXdstgU5tQiY1YZtf6K85fNwJeE5UouN0NI246AdK715S/FHR4GvzEmRerVqyGlW/B4RVjgct8IIP3Wzl87ytkNxVt+9HRtyelhQC+kSFsBU2tp4XPVhJyDoAkdrIiSlGQRenOTQgUl/sdjMYHNgrW4DPSMF1sSluN3xxviqztG0CIAZVltZhQnDjtIP+Sc2OT9+cLsWnFhZTzj2HSS7zBkCeW7Jqr3n+HAlepNNSHO7OoYyANYyIUo352MrmD8k2Vmohlp8qoPkxZhraHLyEViZXUI7JswYIAlkBh5khy1pW1Ahr6w8LRF/rpTwmAzbnDJUb8RkhWPbrt0G2CrS69JyBvGueH8F/wkhG7FZp0NhRaL7XRn/TyNaN4epC0KXabuwi5TfWwKGNDWU143Ds0/A60kkV+NUvzNuEpHwGngvFt00ujfl0440Nde1c1rr9kBDwdNoQUa+6Y+aMRyXuUm4jUuTwlUPudEJDcrCu5N9M3W2R5TkOkdU7ex7buSFBEWCrdlB+4GWpaag753hQVKWfeUQYwJnSmvYvpMibM+JEEwASlkmCN2TWgfa7PPmsP1dZMqWMtxJOOUo2a8C8N8DfB8IhX7mkJiTV7w+wf2fqNzyV07Rv7eB4sdp1QMNEtFFBMzhZMP5lkMrJ7nd+LHn15k6hOCTG7NYy8JqCA+iZjzSfwgOU19J3EO69cS6VRUz/mOunz5QKKklVsFgi6mwUoqZ8gWwOcPa9zcNav9jYNzVfn17srIxGfOCAN9eMccBlEe4qBsXBJnWn5vYClP4weupSCtwETwLPTJRCPSUQcoCCLjNBZTspwUvut1YPxsIFKdfDSQq1vzGHGjh+Zu/CmKpCJOYIrBktO7Aeg98sRC7rRvWmycGlVZbiXE4fuFaIeJ0ked6SEjiJzmE4qnC6HtFgA0Z1+GQt3pQSfDaiw5POT5O6Het2f9ZlHjFqR8LjC/5Fypg9y4CyVrIRlOqhPTh8zN58AGlMDt857HselHDJM6IRqgPF07rRCJ/DEli3LdZqI0BpjCOVIgvm76RXQc9bPMj9aF8fIxocn49X+1AKRT7UNlr2QcD/Ry3H6T40JT6zmm6aRSxkwpVw+LY7xiMnCsqlljAUylsr3dF3St8DM4iTr864BzzL3FCqcxr8okjlzO3YGbrBdZ12eejItcByxDuK2c3VmsADyRyLIZ0rF3xfkrp4ngzuavRAjR1lRKti8NAipRUSF2PTbAtVRIjcNYtLNgzYe7s0TYpEkF5+kKc5jEzp0CbXKBBlw5iY866NlH3QSYaDIZRlHrHlJ9b2O93oWOmMpJgLb/F948XSbC98lujCgN4TmD3SWxyJ+a70dUqpg7a0RzLJAzKuq4z87NXW31hYluGO4E7xgp2F9/LOlFmuQLWuMBUKFd3q+kWVoXI85WSoZKyjfxS/O7r1RHYcKeG3aq7D84WQciSY3QPypKIB2Z3t/0BNHBz4cN/AEJ5bEzJRuovODcLy/BbjyzCZanhgupQ3cQZLRfE3wfPUuLalCyDL5BUK2hROT95FypnlH/ij38pdcB/yCtqlit3ayaiilBhYvMEi6ExNiqzgJ9puwfRnDAladBuW7N8lAzvRQUrYqDPd9A9dCLXF3DEo0l7ilb6lNiTNDTfm08anpQjWR/Uk1x5SNVvajYPnLDdtn0ck1IBTxEi1eeeM3fGmLcvgw3DCrP+3A6csbjxbmiEj2OLEu9fNAH4DRcFaT9xbvgadil4VDQCjpKPtivrMR4o0k6GCtKgK3o3q19yWPIHn9lOL5EB/aE9K2IQM1CpoHlKclz+AOKJKJcf/RguHI3inWbMMivo4qiSBPvOKkxTKPQFfZiYHlVxxk+GxoVR7p1yRtEllNa2tgMvC5VLzf13Qw82ZC9Jz2gzazALr9OG0rM1DsjCywyf+lJ/77LsJuz8OlOdbGfnO6AIpstCJ8tXNlKXnyQbOFDG/2O2LhmNODMETWsbUw1Q6PSA1MbY6B/z6pBLKrTNZuPzQSsxhklKIM/DANpcTpyo3z4TsIo4Ggz9N8DHm2Pj3+/HMtGIm2dOJY+13Z69l4W9vd1w7DHMdIbi/sKTImkq2kbRRxaWYHJ23e39gMi0fVhTY7VgvYwIJLjcdefX8TROv6knEMYqt/nP/+ZL3XGzUFwISbV+C5W+z9haTkC+4nJWK8V3v7ut6JCDAqktl9QKLltPytLNxBLt1Tlax8wDBFal5ZDhZd8HXN9K0Y6dkApj4rgHQCfI43yHY39zxbak9ypiGFglTM8pf9OEcFnJl902EaSRQ9SmSOnWeYA/Ni+eo4mNB89bbUfo5+6A2WuB9Mn4jcUbhrvSlJS+KwPncsPIuRsrKrmJ4AgwrGoXi4RWZXIvQoU7cNp6Xs3A+WKmKIRG30TFRi8RO+x8xSWR//DzCZurmvBZyceG83u+s7R44QlY4zZSxWg7R03uNAke/tkbmUih+mshD1wTaRrldifz08mI+k3Nz02UfMgLv69/rWrQzyJcjGzvR4qyTDA96jzGvaQZArI3FAYj2NY9KbKSNzqiycNJfC4wtm6E5YXJth0NstvUUaTYsrj/r2ZBjCOdQpMxD/C58+ZRrqYspv5dIbxRDKN365TKjJl+AKqhKD+hASOzJ3bdB9RtlYBzU4NvxZMwPuDvyfzF+wX16yH+SqH35Y5oXuG0KrukT3ZluStB7vfuh6BjqzyUNg4jD3fPmqLRwSa/Z/6/fuEj8kyiCZFt39UuAYq8RXSURIVxfPPk8W5lLnwddDU6JopmxDoj/3Fdf8L540Ofm6WtORJVrbUlWny2MeJup33qmfho28kLL7dK4IAf1znwCgwW3mKlgzGedUoZc0ltJOq1laedxb9OmN+j0xWW0LwVfhl3aCPwAXySxNLw1KqGPQAf7dR35mKPVqgM8ZxvaKl7z01PWwto7/3eCU1UFRqHGR1rambpGMJnEswvUcZUJG9kkSaFWWsoBxV5K1hG+0hzxMp3m0wiJzkSgEdhmoS8iKwu8A7OS8q/oGFFM2YQjiwVY5eTxg0v0Q5Lu7Xd0fTU3s9ft2yuhJLywa68jq6QDztgPWsqrbiT483Agag/D22HZOjjZhmlqtqyDv1eCiyL2nUDpIS3zY8hPvXOCpTpWNa2POUoOO7budM1O8rqPmNEMRltgOugY2O99i5NY/6eSj/r3vHB4QecCwPx0CHV3TNjUgUDnNx5MjKDyFR2A+5ePWgb0DY9rk/s0gNHftL0KH0JeERFvLbVGkND4oYA704nuKKPOeOeK1mFRKD3N3XG3CWVGzoExQDPizKvKZbhvsCMYfl5SkjrkvRt4I8u+vdbTsD2ZPrVATuptw9zkLKhXAFhQdtw/+lmEJMYa1lplA/mP8xIbFVSHio7zSf05Tnn0XGypkDCVHTYMYFbeZSjYUZptbHfFD6Y5N9ZI1597EQsCNB9EC1nLfTJy26DzuXS7Yp8s+qYhieaPeKWFA7Ak9tB3C8SOnxG7TkVD9mwG3HrIMslXBO7u3lxIBxgQr5ftyruJgROM5N96RsWkulvZF0wAnLydtKVcYNlF3MkOnR5V8dZkGVhIEXPyqdrG/XokBKEfYY7gBV7k8vzwMI4jXkHcdsqKtuEM7e9lK11MvCgmJiYPiZWlrlEhIaN2mW+1r//HzxPaUe+XB7MjraOCgSdPEz8G4LQVZSLO9tPY61gnJ8MQfXI0C85NQqX+vpRmk0p9nJmR7jM53eXhCI//Z4ZbR+TEGjUTVShyYUW7Cc91C8VX7zUK3SnK9I5TL5TT/STS7D4Oj37ZlSPv9gMhQBKdViGjhAUhev+fH0JtNmbvp4FKj73TLrhElp1xn8qQDOU+F/RhVARRPiAVwj1n2+IbtHU0+TitR5FokGLvbOPnTw1DxWlC5pAgVWtc/WyMLRS1CjKN9i++Ca2EHVIpvxE/uR14zrxa0rJOUM5L/8yL8fJ0SGsBEZ/ZsAgefn2qkC/3KgYs/r9yB5nUDunJfXklJR0ClNy+c435khLJzgewBAzwgwgCBR0CMJoM6nfcsU0n7hiR6yLydZvnmMAJR1L9Yj1kmauIKH3VqWj2SEL0b5Dp0rZxz4weJLTMIUsdrCB91D8gfXmJol8JoUsJFgBXqDnB6dyzKlMpgykmNV5GBv1NgpfeaXzsRMv5OooLXICMPLSpPfpbuNaKCoffvUr78Ua1u0r4ukGi6kmUtKTpI3cZ+FAkaGl1f1EiLOXtcaTj2AYUUxWV8HTmozXcXuBM85zRWQipHU0Rnmsho1TGbxBRbzhsLyYcLf6k/wKXo9jx6ma9RsJRwrn6ETxiXV8CW2MDf5gMMP7uxee5Ve7dZVynmwVGwXddPMOv9TIKZ856aUnC/VS8hqWsXNbN9uoh4hUS7SsGrvrtFUOsjFw1FDrbzqCzis16fiFaGA5nJA/X4fc/v+7L2U/0mt/6q9q330WLCIWjPNCXMY0WZmjvpfBy4jTrNXCJFTo7eQJkxLThTiYPukzhGEYwACHHU4C0nGIVlGZLr7MdIYIcLW18mw8qpJuAC61sxrj/lMzk1sALqWLQvP5WfszXAIkAjMzWn3koblyRsLy8Zts3Hj3tAlS0icFEaQ5yzSFLxhdpXpmv4rQsIYC9dQKfYqhBeUzIWs66aJU4qpy2aNHZCNv1FHlA/Dyt9apUW+dcFbCL7LHkGTHA8kkcnAGMdZDkYF8AYX2Cszke/e606sJeR11/DBMvioSXN25+CjStfeJ/z1Fx/UXlpqfc0bHMa9AyeZHyOu6OwTLLXaEQeV6BLhEoTv+kIUY97/peJRLvnuk61XMDsHKq7fDiCO1WX2IoawwrSYT94+o/v2sQxZcwIi5LBKcjt9WW8CbMVIENVJrOvfIG0A2fsd4eEJU4NTM3le6niZ3gTAWEMQPaT9Y0w3JTWVE0NgmmNUmn53P+viqCaq96ZTQZBRSmVeShm2Q8X2odyBVjqdAgM3S/glMFhnF6Qqcz+o8y3/VNeAOraTR1/y4USZp2pM1QofuE7o2DCS5oehlDwn67xoJdtmmOfr7mUB70PGVvtbOYskfObYUph4McDxj27F9isjeddXqohHcXVlh8DmbYuEl4Q2J6+GZmxjE8A8Qsrz80TpMhC3oH9U/xf65IAZgLOJZk/QobNRT/r8A4TG4ZHjZCF1JBHIbL6vRl2gO1rfd6HLb3jRy5bZivmjtPASqr/CVaK6Ft5RKTmwT/RHusA94PfjwxSw5FqneSEHMlSDhKg0ffyame/EMOZxm1ulCdedJ2d4+cfyvCzMwVFuHvlfEZ4l1T0eNvxPXyeR4oK7uhZaC35o9HMdV8CWjGrOyaNeYlJ1wnoZeek//YeIQDZgmR1IxF6aXxcf1B+lYi9ifuuK1xGR8JmHv+2h1S/kFIHjd02kBnvSGjoyt+Hz5BRUUd758qvb+F+xLwLcWqAEE9gaXSZmxAj0HRWV7j/ZyK3EEBWbE2tNVrt4sE4MenagMOdDEGVpyNN1CLHnJtqgM0Wu5b15pCqadaxYp/YIeFwL3dnadPFvDBNcOPuxV4XOfGHfmbtqQ/D9npB/2yRQbP1chM7j2Hpzo5cwfhTY90OrIgmm8p6po8IXadNxJ1DLwBvtZ7ZBMH2ukeaIsKsTkL/lprjq92RA68em/KYft8ZBlbAxJon11QzrDf/Z273vK4dzYlm0qfPQ7+cTCoBHceXsdRnoO0KDpG+jcZNf+rQqTG3VjUglA9uKq7vRinVNd3F5xyVkKIWyp0vGTRhcVL+AoTfr4GI28vc4aeoRB+lVtOITlWuSvHATKLjQ65uBsuRXTm7Q22WtMkTgqdbV4Yuh8mNdswwBrLXqSkC1+OF1vLokwn3rvAmkqZNUbsAyJEOUBVY/uYqx2AtjxNtzP8vwfD4q5JmWRX0sERoy0odx3M6EGzNu278Lx/UlpiOZDxv2tZ6Hx7FedXY2EDg6/988+Ys/w3PPbe2qj/6I0eSXWLWCSlZRllymDERnseh/xjZ7sFmALx7W/dcD8VukCCkTmASSjH5tckqOGzDrPrDa0v+EVXrWzwNJSTqrjVhBx7jjY4FbOKQvR/23qZy6/0B6nnyLsd9d+2Y/VpiosjoA/N2UdHzqQR92MABtefYrdbI2B39ITBVuaCdZlUM7ySkfXKW+qsRbu1HehftOOQg/niBihQ3gujeFa0Tm3kw1DI2edxIcD9fNg7hXegGhvIyVDTKsr4AU8XZyh/bY7onQL32k+Ul6hF3S8FY4Zq+Tbb3qsbs/v7CT/Y2YbIBNJ1z8lFpzg+P6PWCsqlS1/oyhYU5iBvBRhEUvSRe0yZc3uUddkza2jQ8H1aklgCWMBHCPO/SAaI/ydRSDD4vAp/7PgNwaqN7e/hLVKvFWoIRD2jXx7QAIKrMRbyU4i/dpZD1VyYiLrmAWiPUJHMv3tnpYtU+U4zg6geOoeSQlKsjlvuYHRhldqpRY+bbSoVq+lGQlo+OtqgsfQ6DdhuIlQdrHb5zv/SdCjCVJXGM28WhAiU/3FpjUGe2OO2ByxglC/L++LX3Lee2FnKDS0DQM9xZa38qR67oIRA8HNIEtwYP8mrqe5QD8/xP/88vgcc/tCMZ2mmcrkUoQ0puAMPRLLt2gWwmXDsetQRfw1z5+5i7iWwZFU7ToCPnwT1jizRkWPoMoUfVmIzXWHzkKdwOTkiBCg3xi5tSNKCmtaFKVma7DOTlQVLd1kgkpfVrm2ub/uUqgjCuWCKi+A3dDWlwtZhj8aqDOMGIZVxpQi0j+tcZwah4i2L9U0S0tXqrfSzeA/DdbzeC9Pdr93H5bAxfk0FjCpTqD9/FjXJJGdTKMD4G0yQQHy6Lo1EU2bQSQ/+ff11q9XrXZ2013pj0nltIANeoAxaZTvvlWr73lS6AI6h6Qwmmk8f+AzVrhtcI5vIaz1MEjHRoo41DwzbwEwNed1/zhB/USVbbgSsdbPS2fIlbzj6xSoVo8XZXZaWA2yOpeoftX+l6tbPCgciWgyuCR44UK7bHPITwcxFPsRpkn1p9vKTV7+sId9o7GS35iY4nhkV/73rpeYalm1ParaDCR4pEhW/Y2DpejzWX9pUs5fOZ1Kl2R4LniMRppbEDGC/FVmVJWtkoquyTuJw6+fR9xzQRahVyxf2ktHghdoFurjB3ClpgE89JSYALsWOSpl6Bq40odrvoxpLlFBZhzxjvQ3PutqGT+wlZse+OAyB52XS7OdFbehXamDvx+uCHUcNn0QXvSqbP4a/m/ZoB5kIY4xJhifu3KSmm8gBrcZXjHeT9VyL+j796exNIDVX4xcTWAEJfIo3dcS47UFjcswc8WJKqeOHuNoGSmiAmWyPjK3sw31pzsBI6BN91k66avGRfc9UWzxZbUy4iTHJuaivhEHayqU76Vam+Gx7lrbblnVur/1ZntBNXisDMGUqf/UiLwyvJvJVhmviDsdk4bT44R5mMrEUodmuBdlMgYyRuzr7NispeOoOMw21gMvoK5mYHkyC0wTunP4dqvMH0Z/D2zu4U6N+Nh4vQ6R8Y4H7eId+4lwekgWaWxZb5ZumBU0iG/IwPz/n4IgJnKwV6MUvtYYsWYzMOsAGap7A9xA/LFzT3zFBXv8DUpbgZNBFezjZ6XFM2Oug3OTufo5L1kJJuPzhmPtfkkSmPB1aL+64LyCFuClhoHJKeI48/FriKVDFrdidauYLPgIAfYcNwC9q7qnyNijw8OwQj/eUFQAbUNixPHl0gI01s8JaynauK/Xw9Va/tFxIc+B//xP1oOSirjhCKIXy1Gl64GoBlBFBop/6IRNGv/ooovnRuzFYchUKBhbhqPRS3yhtMPRnTq9GCNqhFY5JYUoHq7NHATrCWMzDtXe41F5xcnubQEvY0f+e+/6iD+2mhmkFQGX3TnnDrCyufbp7+iq5xrdfZEx1B1dqhEIhytc7oW+h2CxjFgXjbJ3mtOiTtbAnLmI5IOD52iNHZmkiGnu15NwFiQBVldgDw764Q8astkYJH4QvF53VLJgf3dQ7L7xOmbPEaXUOr/6IbL9Fa89xaUWmG9cEKrpII7vso6yFhQQ2lwAuu1zu1WF5A5VlrGG/llzo6eBY0ZXKSXeKl1+UfHm+Aw8791ePBpKj3iZUE3wApdNe3TXT5ZjWlabYE1STYKlsGKbX07lwwf/tFCvp0QlPCBMv66RFFXdjpWtRIbJiD3qsqWfi1Pz2mTfQiud9yS8Sw1mO6usYtM3Q7LNvC2q/r75xNbkFsRQImbbyXcp5JVZwGdWD8kdKt6OufEzxNIsscvWDrIYbxvQc3DSC3KPIOFvAP4TpQybCoGTcuVuFQWx8l57W3HgoS5GaHQmmMPH47p0Qty2eE1EunVV8h9i+s3zw+JvkK9RM33QFeTtKyAnxxQVn052WaXkfrxbgTB4qJHCaeZZWRjsEQ12KOwmf8TrJv9hItGar/mjnPgsHd6ftbnZyovL+7QDPFWXLrMDa2SjDstY0gwvvRtadJzOYv3R9gG9Tkt1B89+Lpz9gpzCjXpYVTSbontB+rFxrW1UzEf+g/u0uFnlQXBjOBq3ctKthHzl6JPswlltaszLhC4VukY+xfWL79Kfvq8H1b/yIkA5jLtt7UTrCDjHn8w2C2rGCPwp3/8pjXjRA15zMKesV1P4qWY9619oK7S053cmfjZPvrZrcvEILw9Pyn8MQjr3TN/nTsQwRRX27kYNZp8l5zj9KFOYIXVLkEEl0IYZm7EQrW6wL2eMLZ46hLcEFYJo3k0XfOl5V6kjXUYSouQKFtBRtj+aKAmmTJyqJpuxA4jkbw6y3L4mzRU4WmHcRoWCoeAUuKmYvubPiYmDQ3dGcPPRnr4a3D8hDflm536RNomcflBKVqD6GCMZH/OThYchW/MwCYHUzd4b2w1M+JpBo0NqA0Z2PdzkwL35f/5ZxNB7TF35XiXT+Nvsh13KDjt0ZTZutIdkaZ2vPhSBUcxP8b5mqjf/KtboWxhPxnjVJf/ytClssPf99C00iLf2M0tDOAA/mI0yQTcN3/ikvFfhB+rHdvKm+qxACuF+wg6/AvCXoj5TRyCMHjGf2W49awCB/Yv0qwiGvCjkZ7qZr7VKadKcKfC+hQ9MS9sJxwNtjAR53MJTGxKE0Fh+3HZB8xuistPJaAz4srsepYYGttXFyKTLqbCjscJsRnCgMA2BtvTzTi32ynYceHG4TpE+Wznthl8vmI84swOnyjCNf9hhMLRg03IKKSdYsAap02E8hO2jFCVlvEiYoV6Wjlci70TiYbTiZq7V2ju/yaN2qYXSmcfH2ygPJvBxwFXAv/fM8wtIqQSILDAMfviVSPKNWUZYwZVyW/VQ1huI47oXD+lDnUi0Bqhi+YlLWPt/yJc4MMMJnYe44LXviWQfcoq0b7cT24mNkhdyIxEAq9FCJnfHvfCzctAyrccJSVzKAxnKJObB71Kl8E0RZPbUbOXAK7rVpcZcNucF+HZe2KArLqlAp3CSs7XaqeU2VxIqVWM4kKQpUs6z5in+FC2Dghw1CNTZWTo2KaQ6wBzwWTjiBijABlBRsZnBkp341XuonGxKO30oqss4kwAZF43MQ4p4oC9Jv9UOu/izQwxsCCmgGWCq9TC1DCP9irmNj7aRt+vbVn3E2fZTmNPIamVQKFZwX97eqeO+rw/LkKVql+VkdNqB1CxJhempDKwRKFW8RE8eMyNZNe6p2IJjGS2ZWC4Nma77yRf1f/qRQCeN/xTAK5ZCLtXuTEtDCnXGBQ7LJtczptc6LEkozVZrQQl8Vad88pJ/QJm//rCQXxJCX9NrcpIs0ws60LC9hdK8WwQg0i/Lsgk6QYS6BC5GpCU9xLiRUp/I3UTwf2UBB4gcp5IMgU/5vHXuRBJEsfuYSkAvRvkLzV/houNDPjKnayw5A0SAPxCT0dAJO5+02JTpK54UZVg9wEIt3jH2ubR4oW8WpCqeFvsDiEQeJ4gtRkNaYfvYmnbG8xj7CiJP9LzbeJ2+zTec1LdryimNq570UlRVkWc1MjSUrMtN8c9qkdZWpZ2UUeeQB0lEKiT7J7naR86/AeJCvs1f1LpusJQP9YWxTkiBVZz74G41yXOv2bdKZqk7V3En0S/vI9o69nV3G27psFfOE9/+R2olkwZH8lEqgNys121SHUSiN9PKgDluRN2DvNsa5/WcmTjPC9FKv2phbBzNBlk3qMcMFrYPLHS0/B8Bqt9/U/24pa4g2bLSzLGdFR/ex6u/crQDSIjsbatMGKj/ZnD2IvVAoL2p7t7Du8Tzr4lBJDtY2SBPNRItBFl8kD8NwAzx0XgRHf+QCFasyjmcs6OMBiEwnhiA7kUobzdFlEfTSM+YDrkOSXz43Dt3v4yeI/Tt5qG6Edz1UfcEEyLlmPDpBJjIYmvCLd8t91gRCm5zZTcLvuDXqSEPAZT4pCPV9GuExyk/ewFhT3B8Soat2cF3CuvE1xKEJ2kDbOe6la86E21UnsLsaXCmqWowwyLIWds/YnKmGyn95F4cdrVTzbvKfMXPUpdGpfaN7DWMn+Qc8lKhKjm5UbK2AG92j3hjba68fY6TWxrIayz38dIAX+BttrldeUyms+t3kqzAV1IvFOKGEDWHJYHA9i0u3yO8Fth303K24IkdDNn662BtRmpuXm+S1h/UeqHY14dBW09hk5G7Zrjuq1TLSzfkg/LKVvrBlXGD8z8fNsvc6iDXv92RdmFKm5XR50yfqQrmtBod2fyHrnztv+oTXC3TESf/nj1ezbCLmRJy0RdDSOoinx7U/z56Wxm+hGvPBObMMNDClZ13vssC605tgaOhHByD5tApoKkXFA2kgDiV2jQFFREexnx3Woqoqa+Op6ehSOtA7suGEco0bjDtn9Rf1UNyd0kD7oGlq4RcrCLbuLaBMUN+LXs13YN7Ts0+yTJPgMJICkvCkgkpOlAxc8ZKO0ny7f6gSjm3hMb6pqLblw6R0bbBYFEuZeX5dPunTH0pQ7OX67ptGVmBFpgti5R1CJqx2yihNPV3UGIJINpFA1VWi/zkJ+C2Shzw3OtE22fnTV5/qrnfB47rAvZCTV8qCoqGiDAEi6EY8vXvGaiDUym+WWWGx9dZZ1UOu0FCi15gt/mztrVrULeqDe4QPmvBHndzLqXJS63gOcykYLZhv9DeOXsAzTQhFK9t8WGpnBAJLoZyrp7giphh7eTlZ25+LfSHRRhsR1NRKkznGQFsvy9EN4Q+qF2eEoXEN/2nSR6HhoaFOQ5cIgtKvVWQqanowGwryDsa8m5izKmqiS/oLQDCuSPIxEHqjrnjewEQhFFkGedHCmBK3IvW235sW7wYjuFa+FtNRIjM4nYEKm8TQ6KcTVxdl0vBnylsHZT7WBQJA2+z1HBGJfsth/ILiN6KCt6S4dMlYZt4evga2kk02Dm7PWxkVDXP9xcolj+iE18eO83D1jgNVTdO8T1DgknzneiaVtjBuRpoUOVz6A0Zt4s1sbAamdWj4rRjdSmRs1oGualjBOclK8S4bJ1egDVE2/fnLJqdCie2e7WQoZIZnH7pCIQoBq2tGXJ21qnnd7LYTb3zOFIWuGqHglANwiXcjuFtu460cAZ3IC4yEPDfSOc8xW4QtxqUzrNibNQTnGO+VALX476UHTrn1XAtOn2OXUeyTgxncmp9SIpgR0eFIfWmrVWKe7p3R+29wCa+vT3Zlu0cFU1hk5YpazaFb06uX8970skf3HCaF/+ex18tQd8PiKdfdhxpdvR6vG9uadGussmXUpftrlqm/+pHH5TrMXNz5il4v3xlo/qyYi011lCt1zoVJFz9YHAwPeGozx/S+AWB0rNgqa7bQEmiDfzM4pAQ8+W6tZ3BOTs9H6fVZH8q3VLoFhb5wVA6eboL0P1zGEmNjCBFYN0gD3PmAEKs/q+CmDdNJuyQyx3N3fUXKFRHacFiynT7HddGtD9LBlq+L64oYCrVXRWxumLbksihvtLmrDKbmJkqvc2CfXH01FEukwJd23PuI+YTWWLwn5fh5gOt6SkoI87e5vLe2GQdMpeN46AjPxbHo/How9HIGbgli7wXV7S8qvZZ8qOOaq3mjt1aZdDWeucW1ch17MJvZswRtlDNZRXg58jwtvW2uRdqKkPVEO4AWW9tlYxiK7b8l7a/NEE5QLkTpJ0GnTaxnZPJ1dg27Q9Pyfry+CIcrZTQIN5JIoIIjPeJBKx3irNuqbfx935zZZs5n/vwvRc462xir42cLWrj3Gyr3pl8cZA+0NrMrpcsQlcuI+YSERhlVkYtpgbEkblJ1IMKkxjaMWshrRek6P9IXXNwTBTy6ahgQ4HndZeC0rUEJp0VuQv76cIl+nQ5SryscPLW1LQLZka/6IrM8vS0mRQOyQFIFHfOYUSBHcIWo90BM5YOGtUl8pc4Q9xoDt24RK+UAZ0oBE6BxHhQPzNh7JakLMmf02zjRR7r1THibOP+Hd+qa/woz6Gg88tDgDjOH9vwGkadzqymSy4a98/HZErRfYG1ZVVjqUD3pKnA9wnj29ZIZO49SYi75isRMZVGIBd0uNA+tNDFGGtqrUp2eapWIQDQ0yVSJsA1Ukguuj6O3aHnx3A6TgK7Yz2McdQ8fEhINhBNnvfiLtll0T7UxyPwyHDdZiSZYU8gz0s/4+LWV3xqQDxvdDxDTpCNBStgI2oK3RGDEejmbEENozsAYcrdgBtj4N06a0ts+QuNEMqhBTEF4qaK54R3PZXohaZ2MxOkL++dnhzsgqBLnabqMIicQVTtXx6OyZ1r30z2f1KKAoro2sgRv5TjkjF9oc7YwwazNf36O56OqrYlaDOxySqEX7rr/S6A76YkOv5kU9aCLfn8G5RoCmljsbIoJSHw9JxDuINe8XrBgu49NnKFx8ueqq38KnT8OI08Y5vY9TDOVdT7/JK4Ni08RW7pJF8+cpm/ReQxJe5l1olmcb/Vt/eOtaJq5nDmG23ySdOWIt5YSBUlczzLmWm2r8VKBSfWLRfK/l98qxhEmgV+ZJ+v34hG/80LOWgV6cxHo1kA2Jq5aIgG78oBEnU6y0MvebcgYj6/Qfvd6CHCOlfPTMWDy1qAgHa7VpS7QMvX/PAraoDJQ24imybx3qfcWwy85RngbxwhcDhsbVxHdUfNKWM5bkx4OQynhGsgL67PRrPiC2PljP9P7zMvVa1XZyAePKOQ8uQP9ORuQGjWxH9ZjTnd8iT1mlc9+IEt7wM9lJHdpHH65c/jYkGjFmxMSbXmBI/JEHE8ch406PiP+yqBLr85ozNnrnBvzmyuOp3p36CsjxLBvZySvdNpei0zWN95WAqMx/EEt34FGEsdtsYAQ1q+PeitvPWYBCsxb+PCcJmkmkHEVg7wsMuBR4hidS3tfRjdcg8DQBUc6mLUI9bIAeDBLWlqJ+3JwQYBm7z/rMITCgxJAsGOBsunH9JYXpOjgdlk1jk/g2ewhNJ5OiWPUkiOekFaHrEaWEMJfrB0NSyTqQDhmyJknuykSLlfnyQLEPD1nmH/olASQ9iATpu9w5wFHoEE0ZzVb5YEEKgiar2So1xB2uqBUxOy4OukmfEjuNr9IQXN3+0ts/K3EvT/8i6vT1AhxwUDe0D6+8sPWCN8XbT539pPdPGNHW7F7QT9Wo15u+eP324RJw+t+cAT8tNZOFhcyeaTylFML2h6ktn8fySCyr8xKOjY190Ee+EzL4CSnBPpZ2uKrh+rpdS5JDK0jpyURRoLuQGQPPPvtMfThNRDb8WgNC5zJaMkGUWdi/GtJnrueYEiwBh8RxxmIcU9C6BEHqAY4h94obOENd9bD0ExPw8KbZHFo05EPRrTdrLfrMq1ze2XxkCMmvIrrFDYNl3w2rMBA/HmSaUF9SqTn6yM+O4JF0AJx6kkbB/I1hMAnKHseHjCLHNV05YzOxqdN24ma8LszIqqCL4UGBFguXNvb9B3h3U6oCDaFpDuS4h2c4X2FjCJUeOfljrGOaTNTBPCZFWRkgyi4pzBT1BjCyQpnPspT2tUYTIR4JzfhoVVNc2dyKe6q3TO3ub8bNDA0cUnY2UHDZT4Eay5yTGIEguBuO266sQGR8GB//dcFBXxmBqO5al9+Ek2/+HX7Mzr17C1lVOQhRjxoksw22+UROnoFgsOpMwjZmxl8Uc4VXrkgiNklSGh6i2H9z5e2o2SavzWmJMwqhPL4StV+fvTo2lfz/tmnEfnnS4QNr1ibHfVE5P7fZcP5DAItvbT0FJaTUB8euGt2qiau38lClwlTjlplQXRyhpe7ndpEkyK24hTGFcspKcPfbdyFlK7DiyyRJca6ALeUTqPz/XWSlfeflmbBKU5sVsMW0qct/v4Qf882NNb5XtarugVJ0NFMU5y4RvW6M6kNrc/Ekm3HtRmhH8EzWdAQEWxvC13O6ExHrjdSLxdvcANr7Ipzde3VvfeT5bcJ45B+iCdoNMgTR5B49n+EreaDhfiGn1nFrMzgoUBv/p1g6iWWJJ3CNQO+kZCOJWslQuvKZO9yGXJPSObJnBN5Im1EvefekYjpgVSL1DqYVJN29kaeC2I0LEknM/GnpiLOwpNCKlicjXvnBY8nI+xROpR94dgmZJnL/0PDTREZQ0ZnE40PigqP/enFDHrhhoBxTmczGrTRh4xCSo/N/2H2gwFRnmCX7r3dv6RIFU7+k9w46lrcieSQecYlV44wwY9bCns3Pv+E3FoVZN7+DBeBFBa7UQ8UqRWKlaxKgu5RVSWYI9FfhDWiaxUkPcUlPG5rNodYybKcIAEYAFNpjmJ8sK7m09h4q5K2iWbzIc0AwDp45Hz6cPB5/jRFkcGRKjU3IJWt18ofYLSbdR3xu4jkcoNhiXXlGrsoychjYunbOXWXD0uS9mbPm6jzucBwm9jrv71ZwoijF8pLO+TQo0m/tISdExJoSfUxucKHuJL2iIm5foemv8+lse+e4ZqpBNspAAJH6RBF96mCi7YBh67v0kSlvTqIPnMLTDCNSAz/EyoWtmz91doboJwIix/WDPgIEb0CAbMcz5gu4HMa7phkzH0kXRLEyi0/yYqRy0KfF2EU/cp8KIMABK8iDtXdiS7A+CFBLBW53OGmNLsuZc0qPkJSGanps6EJrYRIv0JkR3FRQGTO2MXY0IlSTqazR4pO4y2WgcsINREOk6vAiMH0AkTUuN2lRQgmfhfYLWMsku2bL8Rp9ARzhGOJaB1PxbVAN8koH8yfElwIGS1aVV9FKR1OnhhW+teCtt0dbUc0eUf0nwa7Owy8Or64MokcYd1rz+Zuve0B3/P9aOefHxYLZ3acVXYbsNhwP54ko27I8EgNMQueZnxemaEHeIPgEjbT8MY8ad0oDqqD3C2CV9BtK7JiCsNAKojbpCXIVTVnh28UnRiDyz85jWeRO0WwQac2ZEUnAbTqL+dncGTdvoaGHfDpRuVAqJh/c2ct3v6ngVDNU31XedBXrgeqc+JTm+29vEQLWECUVPsgzYluBM/TYDiwgfmN3f5fnxdpFD2MtBUJfvbUcSwODyFIFQRgc4uqD12+qb+GqTeGMnKE7ctvOZVLweTVKKn1RVcT/b7+wTd5DtQ91+7QVSApNXkUd0KHPQa1FgqeIMHbhwvDJgpcFUUv4UBjnWhedrbuFl5+jpa88h2/gw8Xh68NynZESOsGkhR4bKZqUOMzU9JWiuT4MVWqJjf7BWJ/wS87P0zF7IxQhm5SvOwAo5xwQN78v0Z1Zn7JizBxEIwEq59dVCbVKEeimjTLJuXdWX1VUA/qqjnsFwuTBtRLV4jGEOPOOzmYCgifJqaqRLy0AeWRC6p++WwWz240pQkpFM7G6rzjpTW4283mNAdGZqNhTKhRvXWqYK23SedeV9tF2DYjVB0rRHq1rnC7I9icOGlQwM2Z8GPPllksW66ny2T/IS0Pu0y7ZXoixdoZ1kQSybcXeVDrdB0mLO/fDpY6BJe/KhjHypcu+kjxRzKT0Xv1iuu/wrQcJXzDSwLhskHwq6CbVXv4cylknm5Nu/zbRPoBbQ6IIMNrtTHnq+JVvwvcTOGEq4D63lqjKozXGcm20jdI8SHKsvozNPyodxdPppgAYLMurCoPAr2dZitHZh7n1iBLxDmOiBKAFw4vmsbssb+3yw3mnxWdxy3YDQ5+lZpeI1NVSNvE8rMO/Vaz4ClI7qsP8yjwdgUjvBVsKpf6xDMXl3VmM66EaoUR2bU3ctgjMVsDyestcBUQjGWsvql+r6z2SqyNw4OIAuP1citmy7Iuri5fajqQPtChEfksfpsAG6YYgpNjxUlzH3immmktwtqLEuLU0GxWbdVsYfgOjGsC4Zn3VoF5OJ9gTkyUFY0Ys3ihjtcxPdJ7xl9Rti49nZnRCT3cnFmAy82eNC3yf3db5P9/V0EbmO5mGRE/1frdLweUFcXJoaHDbcKgpBIMfKG1ibWbs7+dY8cLHIBRnqqHSZ6jPcK3bj4fMtgg6AZxX83+nAmIvTDFPRwaOZ2J5ujcqzi9hiWQOuw3KvVPMt/hrZm1O+ZPcLKqFg0XniB39zs5MGVle1b8XHq6f/OWq4z6GiJ6e04GVoDFN9oqen0JY000qok4emHkpTNqhss4VdV7GShT/o59N0cBw5xax0LB+b8nxT6oqkE0GIhOIZso3HFBv+cC3HSmq3LYyDVg0PQPE1hXOBadAXY1nFhGwuAj3Za3nQOrU93SZbSX29sbCxMnWXC75c+9QMyxwv4sLyXW0TcbfDGITQeBKZQbtJv7sHOE1J0aENCVE4kKCecG6OfZr00OnybtckrHsjpTXvbIsUYuKakJtXNWRkA6myKobZnj3PQptmEdt+o72g4ssaPbIVJjzUj8ypUzA3wU7AN4RfsZ4BvXO3dnAiNPyWeqrGOwwpcsPZMoRYyo77Cccb6ScSBQMsEi8UaJw6FPCIV+ESg6ZoncqOf+TunJpZOdh4Lw4hojf0kCnxgUn50hZGUFaWv+EZYxN261zN3IktGO1hgRwV0pIdVmM/vpoYoYG5buOUJ6X1lRRsMExqnroYI1KvtmNwPltdIG4g0drvB3yG8zOOYGrPjVMzOM+Idxjij1QLCBr//dfHcVhHFHOKJR2iJ4xrnSbDfMUecdgus6WhfY+d4jnm55CbpzW4+zvSyMDWpZ3807FRhHN+HvuKu8NiFMFcJVkOT4hd4DreCxGOToDtcjsgNY2efFC7DZDZIW1AWvcUXbXWL4PibrA6/9cf30O/NWhnEDy2HhCQXJZahpVrHVXcksRuAGyfD1sIeZFPBJJ5Xc6b2YauAjLQIJL5h8e98pb08f/V6AGe3crP5RiqdFqPRlD/Ht/hU4LH389qyLa5IF9WSLiuPMywglHQKDnaG6J/WsSqkAwkeQLz4Dk2DyTYw5nz5lrY4FDO0OJy+PJjXF4J59ihMVPU06ORy73fdFRhgFuw6eLbVOoomx7gLlSBMgj+vAnjxdRDXoDudOazeVim/rCiuCEMEgDgMG4/biTT4w2xzPs8es+4quX9WRUfBRAm1g3YvyLTtYb8uKFmfsBMlu91+ARbXVmgK7RwB4tkolhrND12YtAtkZJDgDLzZJ1wnrHkZNXuhttOpXPzGoGRm1Gre/8qEcJtUeSuXlE2FeMsKi/eFaihW6ap0zjQGuEtUlWFecf+4LtC8A0BFIGQwdxyH1dMJ1oQrakxhZymzjgK8whwdFnaXExD/KmuJmW3Fk8Nn5Q+uQdVw7euOQu9pQNH6NskgOHHasJ4lrpriqv889rf/uXe4XsYvSJUZ/wF5kbcPvT3XoDWp0VTUdd9VgEusNc+hXL8Hb2KfCsgnKbiawwMXHpFBsY93njSX7N5KoA7Ymw8ijPW5QKjBl+pLssOF4vH9a+RtwgNgwJuNeJXHBropxDa14qwc8lh+GUB/RL9ZE3Y8K1DoQZeYf3auvJtNPBKSh5U8zH7sBRNEFUvr4uNagI8jM4OgUEHDIjK29iVQMjShyninXQ9g/LQPHwl8DbwLo3KmXAaFuqhNAPNnedATmNG22L0hTpJP5YqCQG4UGV3xfaPiEknMrG/OYV/g/1aGL0mzmR33VV8E2oWZtYSB3Bb7JbNSVDjqJ0k9eG8P5aqyCuiuqvghlxYtgHQTOQxK647OvH+rDIytoYoYVDrk8TjKGfxZZV1I8QXMrjNknFJGdYfSXuWl2IP1o4fF8i0e7WvNtkfMxvHJ35FQ3pQGBjgc2EQYQ/wQzdsQW+DG740bPDiPab+P06E1yabggnDSCgj/eNGt8o5eyjN8puwqm/oFHplWZRzNmHrpHC++Qmk42NUj5G0ZOZsUTTKH6/Yw4i44tfnr3vFHDwIq3zxAQhdzhhX1EZ7u2oslCPrg1idRsrCJIgruhvWsSPtwQgWUwUbXODNnYM91qCWRrCqLsvP1l8zzFFRGVbfCuvmkZg8XCiBKJ1y6T14gZtQ5SYktMJ9HxQ6H4yOrdPmUwpRF5X1DZ4SL8AQ5sa7dt6xBIRO6rlcE2FpIy4NCWeGibE1iaAhV8cL1o2JNodcSQ9BWQTJwB9MHLT1V9ERUNYAHwAc1s35VrdlomrBkfHtk04r4+1BNiC0DWvZwbStpQrTz5I1hhTWkcfnXceyIC9D/FuTaBm61WIwM2f3F1LdcfPfi2g+rvN5528LKRH8nyrAmApcTRDqPTAZJzPGpMGdWqsHZkFNlQTuyE9fgdwkjdmi5UhsuzdTHN/t3AdKbUzkgjGmE27udPrI+bW5BBakHjCq088OTBnTcIKlx7YA4EewoPg7LvTZKwAU3YsDYX/aNfhbRDgi/LSST7RID42Dv7SKAQR6VoPtIdSae/sRUnwCbsYk1uXicSTASZ3PhjKiVRdg67S5NiPQ5m37NQ4HVSQC/d8EixJTGyOEIIWnFV5DeweCeXXCDVOzJhGOxkppEToq8qKPfXjlDnBZZZvXgGRTLuNY66z2rCfa3wV12cjK0oC6ZWwGfia3GlLO4RPXn9DyhXusMs5NV3JVutfSTjlROyfDFj300cwIxSn7is1tACW/J/3AcZNjgVKSlygV04cZ5VBivUv4g+ENRfhVYiB79wZq88ultm3K1gHn7B684naRUaXx6hOyFhPq2BTQORWKB6jwMXv+uFrQbnEBe5P2J88wsrHhbhIOtjZ0v8JuVQ02wDpqs7tEm9gSMk8hT446+JZeIrvytc+Cisw7Tbc+vsOVxJWQEBRkLtfxyeJbqGCENlggznOJWWAPN3ioqlTF9/3y6PdgA+tRcnFFU3g2cbZeKe7ZnHglnKj/5onPkdABpPX86Ky2eCHHlZs6FtWgKJ6YZ8KGrwBhX5rzl+P9S4sDmjL1NEHf+BFxXsh1Vli7hYFmp38Sp0b7dTYan9KyQ0GRp5G1ryZHqV7qWdhI3rKjD80meJOwfWguO6i3T719wJGkYzZgo7l/ioSM8EMLwuogR5dkq89y6wOKIVar8xZzch5v4a6M5CxCLaiAHUCzOFe/+I7wKBwJJn7VQ/1jevwbR2NUpillCcNGoBmFAyydjhl8HspB1XTGXg65Jr3VqoE4i27IQ2oJt1Vk8DcmGcjNz2XBjEswAAw1AGlMjRkXk7LwPN1TXJWZDBhhANCQOMxXb01lcYR9YxfFMDe4sSCMprwduvAt6Cw5gtQGM0Ds/XCavPlgmS69ZFRtZWzHxmWe2j3RV6k/Fl+CozUHU8xvVqn4vPHtmPHVwlLlPQuZo/2UnzYZcl0ScBPn7ZYRvAUrwTiB9A+JIugT5UZ+Ilf2KgnlofRpVdEkMW+ls0VZFFMyGBngMmbH+AYSbHOpSzsuTZ++r11SGIXSQdB9LUnWLMlkDoDGlJVLSixW35Z0UlQT7XL/KYZT0+07VywP0I720SbYXEhKKuljcY6xim2sH2tT6VJnwPdtzFoo3GsgUE5kNIBOJmJWKjxd/VY7e2+3tvRILclrfL/Ierh/zLrBHrwdt+NxJxLkfDbr6NjVRNIRd/aoDzpkma7keM2UFx1/y/5uDnEBfTo+cqxSxPQz3L+yZ4IkrwY/dLRh4DTxJp0JYaVg7h6+hV4rJgiLFxmaqMp6WhqWnrKHXb7BpN+XhHoTVp7lsahBB9ShMfFgRLSIiqe828DmpgMCHzPbENgtil0XavO200NOP/dIhB3iEO2cb6FZMRjz7psmrt8iz25eIEPFFP6/68WJ/eYAU3eFTJJjCFdJ4nFae2IEUuGV83HAP3QnSKxGkh0H3GCHeUr7IU3IH9L2lJMpEbmgAbcVCJfESjScIw7GYPhdNOGRds+WwmVSnSNZ2z4wcqWKFwW03UArFZ+GyYT/8+Tmjq0Tzo/VmVm+y0ab6r7DbfDcLikRxLSMwMzTNjdW/qp37G72xZCeIpH2lQmtTbf2nEjggQYiyRcNocQ/DCEITS5xVx15/lrPdW6+WU5K6VGj/DiuX2yOlSbygpatKcAgJFHpTetgdxlGoBojGr67yRn/LEfUo+RUhpK7WwLcUhCzBiQNxGAr0WON5jEDWK6Wsg79KQfstexaaebVteUBVVDXAQ1ecRXZh1LJafbIwE9Bqnkc1VvIDPGWu0/BsFCyY/c8iLwrITg4ZBPq4432zlI9uU98wCXhVfjqVtlo54PnwFJHKzgUb5ey3miRkK4TVwOl2+TaY6dHCrvmcEGHOJt+yhbnrYepJDYYgUcD2wphBfzcyWrgFuoHZY7uDCjcRcyMXU+VjpvvTTPLyqQWzn9h/VAj4RGOisSJBRGq8FLhAN8XjEdWAPqXXmrmzVZ61x4YB4y5exLtzhi1omY7SQ8xT1r0xWQogLXuoACcWQD4e96M/cGvYxRs2vMPTWG0ad5pqyLxCggWVIc3vAx0nkcMm7Af7H+uUWRh3AnOhcYwdRCJBgDqLIoKQcyvbLro+ALWdKr+MA9IaqHga1LV5VMI2rTHoQ1y4VDn3ZncYuYbNmci3HU6/cGIdyar+lIssbKJ8j67GXThh3xGKgaTb0PJfe2/rCdqsf1cdDmVvirrGyK4WHbBdyzEuFw00FRN5Six93ja1mKODd4LnwyKHHCgZlYOaO20FRSDRgeciDDtCLuFFZpQ2vRy7AItFLFFLVe80Os/Wqvfh/nYIWxJQeDi7nI9Q2ZBWpwt/h8+QhzNjtqvZKakCm5Qu9kcU/250HehfNF0BDCVlBlZWzo+dmXr3/cX3Gf2Yj3cigKpHtlV7U1j4HG54VNd/tUv5bcRLb+VGVmVtF54ZpL1aymrfk81u+i73wjH8WwDDNZFootn7NlHVWScT8FdKqWVMRfbr6/j21SBFivmprWfSJjP1Rz0PkNpqOPEixNjrN4aEsqw1ORi6nY+bePekMoHFC/as7svk0LuO4vpUlU/bDHxT3SrcDPE8/90ndCqH8KqAxrJKaMWQ+UG6KOCGHDd8vI4yDLAdxmn5W2HvtfI/ijlH2PqOKRZ9PL6uYyuHqKAgtJQluI9be6fC5AQFxTRNvfLUvpJai8jKfg208sEw+xrjV36/cBdrv8h6EFArM03cfTNjPrz/CTWp3WXDksx6BaJ0v/O2gELxBhbctz02wuoYbNHTkC3QHahqzKpXlQvjGWUE2svnG/rWHMjJMnNuLnPmY9xYkHkV/JE7VqvhNac+FQfBfl1QqtISirToSzCu8xFT9QBYOLbeiSTwsVsh2raYJG3Wc0vMXq1bZJpJMcgdmcfEN9nBP/4L/ksLF1/pN9kVoTtDF9lUtpPdM5goEANXhZ7vbb0p6rX9sEeW3KFDmVITtgkDKJhQ5+eYQGdK9QzFUNlccEsmT5TF6TsF0VUMHOIMPaFeFGITJfvx/252M4idQRFSjqpoavviG2qWFOD0A74QUR9ZNcRcXxDZujamxhxQH/5VIPnI0JyY5+sUTlVC+raUnOEWpH0ZYu9Xz+/adqjC09OAJZvDFNe9mjUh/9HAYkfPSOwMcq3LMiGttV0V19qmiZkvGhofNW/kRcA3JWQnv7bF1kw2xGubJKQk7mptxi3ele4QMA0n/A0IGUTP1vBmjiIONQHnyai14TKtXT0bEIpj3EhAPQRMbT0UtLrluwbGlbvUawsmnWlPrXY9eqbv8KSV94faH1RjD57fLmWTa/k2i359xGgLDai61IetNGa31IhFe4Q8FzwbLL/1hsOK6N3NcDejBXix/WjBrpSA0jUS/oTSfgfV6uuP+wzy+ZlJSLWWezOakqJ6UqM7mmfsc8ER1x1jbFL2YocP7E+Bo+Z7J01Ky9+eTrtBoUKUN3GTxg9zNp5dN0EiN+CV9Rfvuh1crzmtESU0cSA0tPnbWuOz5cl07NwY85+ulevi6EguigRkoleTjDp2j9HkLTXG5qpXKFHcu8j5vpRa/4XGMwhA1mcqQBqnY+BwxH1difmxzDBZvzgXOEM/sQJYRPOkzPffz5RzFwBM+Zduh5CKPT9ltQdcyMxsq/Qw8QzR7dqQH9kIE8zUzzLfCDCevDifwHYCupmw72+hA5LT4uVjIZDNsZ+tspPoSTqkLjhRRyLAZYIeC8zDbwRBt0fAB1srW6/MAD7uAJhTDko1P5RLDr1if0Q8IrUNMiLxgqDtd92TfahRIhHH75Fjp21v6dZKx/iqn7pZmzh32DYiLfeQvt1drjGxcOKI6DbgtDYwuY/nXE+9pxMlpgvxNOy7lYPeJfPdw8cu6Dvw6PIG3MYO/bqvYGomGHE6bCSUUo9GwZNTIcyNlrJ8GGnS6kzJ06SHsvYz/vA6lzxaRPJFRq3Lzb77vbiDmXyJVwz9Ce5OzSWvHd+yDK7l0fsoFOqFQ0jE9ffzM/JvAk4W/Hyk2DD1K2DJ4D0iyByeX+kOMKuxx27I9gICxqLN/YPtVH+CSSyyyix8NzELhsqFwCVPJjZ5xvWccPfDpgvdCT3Y739Jcn37TTwMOEIxIdgnrNHH23BJeC8NbzkoGEnRDJ1z+0+j+5e6iEjs2/EMZiZKhM1aEQPgw6tWZ66BnLsA7UKlKlZ6yrcA93Ide/BcZVnh7TOt4eqK2A1Y16CRxgfBkI5d/uMJAm5V3j/nBmYhGAiWK/dnIpJDBvXusd0GrrdttOtTBZ5RqP9Wh+sfgPnbB+Vru1uLuunXYgWe168ssHd6hPcTZPqh4YV5XuUtShw9fxqpWY7UgABMQzpYClNFEdPVSIGztCVmrOGWYwUGTOmVLw1qzkuYhHpP2RXtTzppDUGMQcosGfAkNxtyag7qOo2dBMvDv0SxAt9+5xmZiKU9fSZnuzhEy/yA+gmL3FUUHzviyg/eddtUyf0Cc4Uh4xAJFwsOxkA/pFtYCrFFvPModfPKGc5r0UbsYcnqHwqhEXL/M7oORq41/A36LDc/3Wd8WqjSLpbiLsDzM54GY8UlzPiNdYrREjKinLsww2tzJZWDUzg7YSCDrdopj11xNFjpLHS1+35n8CRtwK/I1OvFAfB31vhbXoJjgxJfhyvNHMdEsrvD1ADoqeQZxz9gHEGj37CznsDVPXh+1tzJfkcNQ7Tpogjx/kX8wngN3do3CPaN0E6a8GZWMz2iwW81+jf4jGT56toWXXKree+7vgGN/3k78sv5vhZqxzEhgJuuQFKRCUZlFTcYrCbFRTfQlBjcm6sjGPxdHywlVwY91Bt1Mdw+x5/mrG6UaLYFu5kVlwpGEtkE3SWUhnzbxsDBbdKtQsMbv6HFVV5s/58hT6YW0XuKrsxQoTR9QT8Xnlih0myzbZzmxl0pxiS/DwwPtglFn4aVjPvx8ZGud1RvTECCBAKQb051F+u/4iIVn8zZLcpbbKFF4ZKzqY8QCjGGKzF8E8c4A+zZ1rxpHXfltH9JvLFhPQU2zTOqDiqtCzu1VSzqO720dzU8d047JZohngxD7Nt0S6vBod57I4mkWLjNqm5w9soujevxf8zxXXZhlgMFEf/eDTcw+3IQyCGwN/2k7jE5v6ij9vBsazydsXY4EjHYGRBOJ6RGM6IJsgiBqS+4gXigyu87Y5cY4J0EED7GVAtfC7C2+6rL/iaperQ+YH5n+8aRmo6+8URLYQ8QO3iQcf38zZHzNW5Ddx/4DtkcMmUolxohbPbzCWOO+u3iKjrD3w6Wayncs7g4e/DMojxRJCe4OESgPXjGUVWNt+e3WB13Li+a2HEN5hVZWEqdPJ7AY9QEf8L9o9M5/7suj6Au/kbh5qYXUFu3VxVCIyQN1GUcoAvjacZufwkyQxZpBMH/pCLPMYxPIrlaAKhTG0Ee0jIRU6IOQjj0MqVzH6KJV3mcoAMX2Ck0Teq9cB3nAzJ3dkTAjoRsu7sAsYOSb54a7odNtEtb5UNKEeOA5xNlSCs1YtWRLbySgq2Ij6IgsRB1wW6nb/kkd/9BJWpfJ+Rnhmmt278PyMjHs/6Zrja44/2AI2NgKiln1CxIvOnQcB00taFwUkrS3PgwChQgkVMFoSqtzpL/itevqmKjgMogo4zqj5XuzELX1VPmohoRNvBQmi/VRjyjhj5q0weKRAHZ5cSnhhhApCR+z3ufElGalqKhF5DOhw2N6JzJgV/moBG9m2Rtxy8z+2G7LzvmGRDW6x9VAUEAY++QmlwzUUmMkmJYVi/AG8Knr5098EEy94IsEywoU+wQUgTkZT9G39178VTwG3lYj71ewmRxsAb/1tkD5G/bETG1VFoPf6YccPXjq91iTEf+jnrrI3pE9ukTt5IXfM8wxrOxQGr8PD22AIxwYvsNNn6hUMSTyKveQpEXN8IpjU2nniATfJW93sAceVLuTHETH0QMIkwVNOk3t09jHmVMElIz6yTpfmZVvEVIEr4z/+v9r+zmw+h5MKHIFdGTUQn/5hjQQksPGzfZ6JlSZ4hvLRwRovOKgWJ6eZAiq78JUQD/3l3WtoMeA6CKzubSPIldZU7+N1j1nRbfkr1R3nLk+x6rELZzRhPbe99t/LL6K3AW7R3FyuBffpFp80K1gPwMgQ0ws3q9+d8J1L4EVgrK3e0sl8q6PEAPtMByN+R53B7JUZc8RJTYICEm8n2iP6c/dEPIFN7dnQV+DKB0dD2hMOdTJpoJk0UeUTREbJiAD3uBXpzSP/wxyU2idLzJCp1HfHTk2bzhPcLPh87brKjZZ41G1B6UAn2H61hshUsLFO/yW8g5IZZ8xMMLDkahxCi6hHB9EIPCwukwFj1b/ZpN07CVs8gfUsLoj5SQ11n302vm0gG5tbGb/sx9RrJ7RpHpZ8LyD+NKeHAZbviAqmxEPbulDyhii+NJMNLiwo/PK9qNKFzJ1N4aFAwGgdF2LbaxcbL3zIW7BsTKGjvH5Bjn4uPVudxFwBrnbnqJFTNW3FQaj19lzbq6f2KY6wYXBbBdfCzhWqMlB973KgCiF1YbSC5R1brbLIKqvPB5Ph2CUo/B6iHKNIGc3wFBf26Kntmto1ARst4sXMryFyvQqCpPl+FE0gNOT6qEaLNJfkyGG56xtebBmh2aXfJcTMGkJ9Qiv2xLzAagrmKWo4/5xgqMkFhUV2Ccjz95ZjqhdXSy7GdAvx3fzisSNJnkJEfHINh60VLoW13HEwWz8VNfvELGGN5CciVhy1b8jheuxfFIwAWQYQEyLMphkGG9d/9hBoeqOq2EiACimkGqeOGBkwToF7pNxj6rV1D6QZNmCteIHLHvupYLeL1z/wrgxxaaNW72Hj6q+WYek9j6vwaMCWO9Xt/DjN6xB6un+vsYi+uGXQv26R6sygB1TrU2NmK6/mugpu597pEcc8ZIHkj5c1Dj8ExbDh7PqYQE7C7z8e8tDLg3x4DOlxTh5OWQA2pIrl3HIgAbhIL68tsh+jtUZcMQlS+R9gDbrBbNL2IAfyrIgh2YElDZbOD/jVAcDiQNggCujU7r2JVeXGR5mCpHdmia7Xg3GZSmMN6Mf0wbqm9KfWQngZMeBhHNZdi1NNfRzR8fgaV6yxzd1UZk+vST3CL7KdMphZ1/7vt8ONo06tvwaRmtZt2pWhC3MXdUoihqm3MOElrjPJ0+bjOU0sq3v6zXqSnB/PPOMXCFGc9umFxrWrn5x0hKB7u+TyLjFajMz3M1jTPeXlOZ2aYiBxVlr/L9x/oHxhvvXdg/iyepQOiwgWNaYS53PgKPsqkg785LK0sRftLuFVrXvXAiQq03q9mw28+SsqmK4ocZATkwAY5zLEhZWuPWBuSSMRBbyESGwueCLcF/xIL7Dp3zhEpYmS9zdPuez98nL7Z5I9ZXRJQ6Ta1zDfiNMBDUqxEbq6Piu+v++FvShMsa4+hN46HADARpN4zm1dCk3mvh3CKzM0DpDb6v1cYs2biiJKPtFGbwEG1oMWK7yR3T4cKfeBSrRumfHQY+Zsatr3JTTJT5SRub5lAWdn0dl6LfcZy5wPgMIzSabHKvicumHx618DjcCSHtd2e9gqGJqcPvGbgUN7fqToJraKPea54xC6V4wxhIqo1bXe7BvfiLRzwhzG6xEOEMgX/I9eN/P92HJ89DtFsWLqgCczW97Ef9BOPQjQvTvkF3h/m82ZBvkcYzrZxZjXISgLI4ueT55IVKh7nmD3uif9YNyVrzMz/kLDOkxuKJr8SR6X6LMj303ZZNHMG0R+NaBjPApp9qWg8vkmH2czCUBKFRW2SRC+/MG28m3+LwtPN3Qf4vQpJxDOaOi9Gc1HMgIEHUHhWLxPG+bVzkClha50ZzfmF1xagKti70HwTvVCNUgKwQ4HydYgfP4F6NVl3cAXHh2lKVL33HT64Ag0HrbfxNhcjx9BaGK4GcY+bB1IWndOgm7SIXqMEVVp6gO8IXt9aBaYyzqEkYjj4USvQKzt1INy+1rG79sejrHvx3WQIzpPjmDuL+CNET7dmz4F21NI24vE/6ZuQQVsm1Un4pcXnaVcSkSpGGDDe0hVcHD3VZpi7mFJ4hSlDkJ3cwMuxVKkDKvmrQGg/bthS4QJeLkiwqurZRm0f7olsCfCRGSO4udNYvC0EaGXwbn1Tk7UwrH1t76h/RCaVsGtcTOtg+ExWKpI9TpEuIO5tx5ZZ6TgAuUnZZsljeaBxvS97cBTsY3a67eH9f5myDv8jfyp5n1Wuv2+LM5UdxlQl1tOjavzXB8wfysGtvBxyZ18FklVC65q2jrirU/d7iDt3y0XtbAXdk8+8ZK97e4VGd2+oF7SW983k0OfdKgsJaUcVW+3r9l2Ge8JG+U7yeDNDF8MDSJQoYZq1y6mP8C8/6WrlKG5/HErXLeZBjXpiylXZvmaUvWFUQ9+xUUmPUTFIxOAfvVR18VgcCjDDzPLrwJuMRrsOHY9kQ2hMLpZVLRtiLJoGMok5Zhm3hfm3iIahGft1JQODJwIelMG+sq3TR7LvbMNShW3V3mWZhXCXluNhEHriu22g+80/KPdr0/AvEQT5ahj5mrZU9AyZRh7KLgmkE7Hfvg0VTA+eZakolYBXnMZrVMJcClU6M7rcvYmOqtZ8+xxFHNbjCknY3vfRosrJkzAFS9MXNOj0YvaAnZCA==