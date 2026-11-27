EU-kommissionen antog den 26 november två delegerade akter som ändrar de tekniska granskningskriterierna i EU:s gröna taxonomi. Förändringarna berör samtliga sex miljömål och syftar till att minska företagens administrativa börda. Bland annat förenklas dokumentationskraven, kemikaliekraven lättas och kriterierna anpassas till befintlig EU-lagstiftning. Dessutom breddas definitionerna av flera cirkulära verksamheter samtidigt som kriterierna för bland annat byggnader, transporter, energi och skogsbruk revideras. De delegerade akterna ska nu granskas av EU-parlamentet och rådet, och de nya kriterierna ska börja tillämpas den 1 januari 2028.

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EU vill reformera FN:s klimatförhandlingar efter Cop31

EU-kommissionen ska ta fram förslag på förändringar av FN:s klimatförhandlingar efter sammanbrottet vid Cop31 i Antalya. Enligt EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra behöver konsensusmodellen ses över, eftersom den innebär att ett fåtal länder i praktiken kan stoppa en överenskommelse. Under Cop31 motsatte sig EU:s samtliga 27 medlemsländer mötets slutliga förslag eftersom det saknade uttryckliga formuleringar om fossila bränslen. Kommissionen ska nu utarbeta reformförslag i samråd med medlemsländerna för att motverka låsningar och öka insynen i beslutsprocessen. Frågan om hur klimatbesluten ska fattas har varit omstridd sedan det första klimattoppmötet 1995.

EU skjuter upp cirkulär lag igen

EU-kommissionen skjuter återigen upp presentationen av lagförslaget Circular Economy Act, från den 2 till den 15 december. Förslaget skulle ursprungligen ha presenterats under tredje kvartalet 2026 och syftar bland annat till att stärka marknaden för återvunnet material inom EU. En tidigare konsekvensanalys underkändes av kommissionens granskningsnämnd, vilket har bidragit till förseningarna. Det nya datumet är fortfarande preliminärt.

Exportstopp för plastavfall till länder utanför OECD

Sedan den 21 november är det förbjudet för EU att exportera plastavfall till länder utanför OECD. Omkring hälften av unionens export av plastavfall gick förra året till dessa länder, med Malaysia, Indonesien och Vietnam bland de största mottagarna. EU genererar årligen omkring 40 miljoner ton plastavfall, varav mellan 1 och 1,5 miljoner ton exporteras. Med förbudet vill kommissionen att EU tar större ansvar för det avfall som uppstår inom unionen. Exporten till OECD-länder får fortsätta under skärpt tillsyn. Förbudet gäller till åtminstone den 21 maj 2029, då länder utanför OECD kan börja ansöka om att få ta emot plastavfall från EU.

477 miljoner euro till nya klimatteknikprojekt

EU-kommissionen beviljar omkring 477 miljoner euro i stöd till ytterligare tio klimatteknikprojekt inom ramen för EU:s innovationsfond. Projekten är fördelade över sju europeiska länder och omfattar bland annat energilagring, vätgas, kemikalier och transporter. Tillsammans väntas projekten bidra till att undvika utsläpp av närmare 28 miljoner ton koldioxid under sina första tio verksamhetsår. Med de nya bidragen har totalt 64 projekt beviljats stöd inom ramen för innovationsfondens utlysning 2024. Innovationsfonden finansieras genom intäkter från EU:s utsläppshandel.

EU och Schweiz enas om överföringar av utsläppsrätter under 2027

EU och Schweiz har enats om villkoren för överföringar av utsläppsrätter mellan sina respektive utsläppshandelssystem under 2027. Överföringarna ska även fortsättningsvis genomföras på vardagar, med undantag för vissa förutbestämda datum. Marknadsaktörer kan initiera transaktioner när som helst, men överföringarna genomförs enligt respektive registers regler och tidsfrister. EU:s och Schweiz utsläppshandelssystem har varit sammankopplade sedan 2020, vilket innebär att utsläppsrätter från respektive system kan användas för att uppfylla utsläppskraven i båda systemen.

Digitala krav för avfallstransporter skjuts upp

EU-kommissionen och medlemsländerna har enats om att skjuta upp kravet på digital dokumenthantering för transporter av grönlistat avfall från den 1 januari till den 1 september 2027. Förlängningen gäller transporter av icke-farligt avfall som är avsett för återvinning och som inte kräver förhandsgodkännande från myndigheter. Både myndigheter och företag har uttryckt oro över möjligheten att hinna anpassa sig till det digitala systemet Diwass. För transporter av bland annat farligt avfall gäller sedan den 21 maj 2026 redan krav på att använda systemet. Digitaliseringen ska förenkla avfallstransporter över landsgränser och förbättra spårbarheten.

EU stödjer globalt initiativ för energieffektivare byggnader

EU har under klimattoppmötet Cop31 i Antalya ställt sig bakom ett globalt initiativ för att minska byggnaders energianvändning per kvadratmeter med minst 25 procent till 2035 jämfört med 2020. Initiativet har fått stöd av 24 länder och syftar även till att påskynda elektrifieringen av byggnader. Målet är gemensamt och inte bindande för enskilda länder. Byggnader står i dag för omkring en tredjedel av den globala energianvändningen. Enligt EU-kommissionen planerar de flesta EU-länder att minska utsläppen från byggnader med mer än 90 procent. Utvecklingen ska följas upp årligen utan ytterligare rapporteringskrav för länderna.