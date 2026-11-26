För första gången har den globala dygnsmedeltemperaturen under sex dagar i följd legat minst två grader över förindustriell nivå. Det rapporterar The Guardian med hänvisning till data från EU:s klimattjänst Copernicus. Den 23 november noterades en rekordstor temperaturavvikelse på 2,24 grader.
Sex dagar över två graders uppvärmning
Klimat För första gången har den globala dygnsmedeltemperaturen under sex dagar i följd legat minst två grader över förindustriell nivå.
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Samtidigt har Sverige präglats av kallt väder. Den globala temperaturutvecklingen innebär inte heller att Parisavtalets tvågradersgräns har passerats, eftersom den avser långsiktig uppvärmning.