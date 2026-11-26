Enligt rapporten kan minskade utsläppsvolymer ge en missvisande bild av utvecklingen om hänsyn inte tas till ämnenas giftighet. Kemijätten Dow minskade exempelvis mängden cancerframkallande ämnen som släpptes ut i luften med 24 procent under perioden. Samtidigt ökade bolagets utsläpp viktade efter ämnenas giftighet med 45 procent.

Planet Tracker uppmanar nu investerare att kräva mer detaljerad utsläppsrapportering från enskilda produktionsanläggningar samt tidsatta åtgärdsplaner med konkreta investeringsbehov. Tankesmedjan pekar bland annat på ekonomiska risker kopplade till skärpt lagstiftning, rättsprocesser, produktionsstörningar och framtida saneringskostnader.