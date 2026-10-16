Miljöorganisationer varnar för minskade klimatanslag i EU-budgeten
6 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda
EU-svepet
Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
■ Miljöorganisationer varnar för minskade klimatanslag i EU-budgeten
■ EEA: Hållbarhet ska stärka Europas konkurrenskraft till 2040
■ Sverige kritiskt till EU:s förslag om utsläppshandel
■ Ny klimatrapport varnar för allt snabbare uppvärmning
■ EU vill skjuta upp metankrav för fossilimport
■ EU-ledare oense om utsläppshandel för transporter och uppvärmning
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Fem europeiska miljöorganisationer uppmanar EU:s medlemsländer att skydda klimat- och miljösatsningarna i långtidsbudgeten för 2028–2034 inför EU-toppmötet den 15–16 oktober. EU:s budgetförslag avsätter minst 35 procent till klimat- och miljöåtgärder, men organisationerna varnar för att den faktiska andelen kan bli omkring 27 procent på grund av brister i beräkningsmetoderna. De kritiserar även undantag som kan möjliggöra finansiering av fossila bränslen och att målet om 10 procent till biologisk mångfald föreslås försvinna. Organisationerna motsätter sig också att miljöprogrammet Life avvecklas som fristående program och föreslår en permanent skatt på fossilindustrins vinster. De varnar för att en minskad totalbudget kan leda till lägre investeringar i klimatomställning, naturskydd och energisäkerhet även om klimatmålet på 35 procent behålls.
EEA: Hållbarhet ska stärka Europas konkurrenskraft till 2040
Europeiska miljöbyrån, EEA, pekar i en ny rapport ut sex strategiska områden för att stärka Europas konkurrenskraft fram till 2040 genom hållbar utveckling. Områdena omfattar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet, klimatanpassning, AI och bioteknik, kompetensförsörjning, social sammanhållning samt internationellt samarbete kring hållbarhetsstandarder. Enligt EEA kan en mer cirkulär ekonomi minska Europas beroende av råvaror och energi, samtidigt som ny teknik kan effektivisera resursanvändningen. Rapporten lyfter även målkonflikter, bland annat att elektrifiering ökar behovet av kritiska råmaterial och att biobaserad produktion kan belasta ekosystem. För att genomföra omställningen krävs enligt EEA långsiktiga investeringar, samordnade regelverk och ett ekonomiskt system som värnar naturens och samhällets resurser.
Sverige kritiskt till EU:s förslag om utsläppshandel
EU:s miljöministrar diskuterade på måndagen en översyn av unionens utsläppshandelssystem, EU ETS, som ska anpassas till klimatmålet för 2040. Sverige vill behålla takten i minskningen av utsläppstaket under början av 2030-talet och motsätter sig förlängd fri tilldelning av utsläppsrätter. Regeringen vill också att avfallsförbränning snabbare ska omfattas av systemet, utan nationella undantag som kan leda till ökade avfallstransporter mellan länder. Översynen omfattar även internationella klimatkrediter, permanenta koldioxidupptag och utökad utsläppshandel för sjöfarten. Det irländska ordförandeskapet siktar på att nå en gemensam rådsposition i december.
Ny klimatrapport varnar för allt snabbare uppvärmning
Den globala uppvärmningen accelererar och sju av 16 viktiga klimatindikatorer ligger på rekordnivåer, enligt en ny forskarrapport i tidskriften BioScience. Halterna av växthusgaser fortsätter att öka samtidigt som havstemperaturerna och havsnivåerna stiger och glaciärerna krymper. Forskarna bedömer att uppvärmningstakten har ökat till omkring 0,36 grader per årtionde sedan 2010, vilket ökar risken för att kritiska trösklar i klimatsystemet passeras. Samtidigt ökade den globala användningen av fossila bränslen med 0,9 procent under 2025, trots en snabb utbyggnad av förnybar energi. Rapportförfattarna framhåller att kraftigt minskade utsläpp, klimatanpassning och skydd av ekosystem krävs för att begränsa riskerna.
EU vill skjuta upp metankrav för fossilimport
EU-kommissionen föreslår att kraven på rapportering och verifiering av metanutsläpp från importerade fossila bränslen skjuts upp med ett år. Förslaget motiveras av oro för störningar i EU:s energiförsörjning och praktiska svårigheter att genomföra reglerna. Flera producenter utanför EU bedöms ha svårt att uppfylla kraven inom den ursprungliga tidsramen. Förslaget kommer efter påtryckningar från industrin och innebär att införandet av de skärpta reglerna senareläggs.
EU-ledare oense om utsläppshandel för transporter och uppvärmning
EU:s stats- och regeringschefer ägnade tre timmar åt en konflikt om unionens utsläppshandel under torsdagens toppmöte i Bryssel. Italien, Polen, Tjeckien och Ungern krävde att införandet av ETS2, som ska prissätta koldioxidutsläpp från transporter och uppvärmning från 2028, skjuts upp till minst 2030. Estland föreslog att systemet skulle avskaffas helt, men en majoritet av medlemsländerna motsatte sig förändringar. De nordiska länderna och Nederländerna fick stöd av Frankrike och Tyskland i försvaret av den nuvarande tidsplanen. Konflikten speglar en bredare oenighet om EU:s klimatpolitik, där en växande grupp medlemsländer även vill försvaga det befintliga utsläppshandelssystemet ETS för industri och kraftproduktion för att begränsa energikostnaderna.