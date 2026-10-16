6 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EEA: Hållbarhet ska stärka Europas konkurrenskraft till 2040

Europeiska miljöbyrån, EEA, pekar i en ny rapport ut sex strategiska områden för att stärka Europas konkurrenskraft fram till 2040 genom hållbar utveckling. Områdena omfattar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet, klimatanpassning, AI och bioteknik, kompetensförsörjning, social sammanhållning samt internationellt samarbete kring hållbarhetsstandarder. Enligt EEA kan en mer cirkulär ekonomi minska Europas beroende av råvaror och energi, samtidigt som ny teknik kan effektivisera resursanvändningen. Rapporten lyfter även målkonflikter, bland annat att elektrifiering ökar behovet av kritiska råmaterial och att biobaserad produktion kan belasta ekosystem. För att genomföra omställningen krävs enligt EEA långsiktiga investeringar, samordnade regelverk och ett ekonomiskt system som värnar naturens och samhällets resurser.

Sverige kritiskt till EU:s förslag om utsläppshandel

EU:s miljöministrar diskuterade på måndagen en översyn av unionens utsläppshandelssystem, EU ETS, som ska anpassas till klimatmålet för 2040. Sverige vill behålla takten i minskningen av utsläppstaket under början av 2030-talet och motsätter sig förlängd fri tilldelning av utsläppsrätter. Regeringen vill också att avfallsförbränning snabbare ska omfattas av systemet, utan nationella undantag som kan leda till ökade avfallstransporter mellan länder. Översynen omfattar även internationella klimatkrediter, permanenta koldioxidupptag och utökad utsläppshandel för sjöfarten. Det irländska ordförandeskapet siktar på att nå en gemensam rådsposition i december.

Ny klimatrapport varnar för allt snabbare uppvärmning

Den globala uppvärmningen accelererar och sju av 16 viktiga klimatindikatorer ligger på rekordnivåer, enligt en ny forskarrapport i tidskriften BioScience. Halterna av växthusgaser fortsätter att öka samtidigt som havstemperaturerna och havsnivåerna stiger och glaciärerna krymper. Forskarna bedömer att uppvärmningstakten har ökat till omkring 0,36 grader per årtionde sedan 2010, vilket ökar risken för att kritiska trösklar i klimatsystemet passeras. Samtidigt ökade den globala användningen av fossila bränslen med 0,9 procent under 2025, trots en snabb utbyggnad av förnybar energi. Rapportförfattarna framhåller att kraftigt minskade utsläpp, klimatanpassning och skydd av ekosystem krävs för att begränsa riskerna.

EU vill skjuta upp metankrav för fossilimport

EU-kommissionen föreslår att kraven på rapportering och verifiering av metanutsläpp från importerade fossila bränslen skjuts upp med ett år. Förslaget motiveras av oro för störningar i EU:s energiförsörjning och praktiska svårigheter att genomföra reglerna. Flera producenter utanför EU bedöms ha svårt att uppfylla kraven inom den ursprungliga tidsramen. Förslaget kommer efter påtryckningar från industrin och innebär att införandet av de skärpta reglerna senareläggs.

EU-ledare oense om utsläppshandel för transporter och uppvärmning

EU:s stats- och regeringschefer ägnade tre timmar åt en konflikt om unionens utsläppshandel under torsdagens toppmöte i Bryssel. Italien, Polen, Tjeckien och Ungern krävde att införandet av ETS2, som ska prissätta koldioxidutsläpp från transporter och uppvärmning från 2028, skjuts upp till minst 2030. Estland föreslog att systemet skulle avskaffas helt, men en majoritet av medlemsländerna motsatte sig förändringar. De nordiska länderna och Nederländerna fick stöd av Frankrike och Tyskland i försvaret av den nuvarande tidsplanen. Konflikten speglar en bredare oenighet om EU:s klimatpolitik, där en växande grupp medlemsländer även vill försvaga det befintliga utsläppshandelssystemet ETS för industri och kraftproduktion för att begränsa energikostnaderna.