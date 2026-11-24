För Sofia Svingby var frågan om fossil energi mötets stora besvikelse.

– Det är förstås en stor besvikelse att Cop31 inte lyckades enas om ett tydligt slutresultat om omställningen bort från fossil energi. Att den frågan inte ens får en tydlig plats i slutdokumentet är mycket problematiskt, säger hon.

Annika Ramsköld delar besvikelsen och lyfter också vad som händer utanför förhandlingarna.

– Det läggs alltid stor vikt vid förhandlingarna och innehållet i Cop:s slutdokument, och vad man kanske inte alltid förstår är att det är ett konsensusdokument som utgörs av den minsta gemensamma nämnaren som de 198 medlemsländerna kan enas om. I själva verket finns det många aktörer som går snabbare framåt och gör mycket mer och ansluter sig till initiativ som Transition Away from Fossil Fuels för att driva på omställningen.

EU:s nej får stöd

Båda lyfter fram EU:s agerande. Annika Ramsköld bedömer att EU:s vägran att godta en skrivning där fossila bränslen saknas kan påverka de fortsatta processen positivt. Sofia Svingby pekar också på investeringsinitiativet 35 by 35.

– Samtidigt är 35 by 35 ett konkret steg framåt, förutsatt att investeringarna verkligen går till ren energi och bidrar till att påskynda omställningen. Det är också positivt att EU visar ledarskap och tydligt står upp för behovet av en global omställning bort från fossil energi.

Annika Ramsköld tror att företagen kommer att fortsätta elektrifiera även utan ett gemensamt fossilbesked.

– Jag tror inte att utfallet påverkar bolagen i så hög grad. De ser hur beroendet av importerade fossila bränslen har drabbat deras lönsamhet senaste året och för att minska riskerna vill de elektrifiera, vilket även gör dem mer resilienta, ökar konkurrenskraften, skapar arbetstillfällen lokalt och är bra för både klimatet och hälsan.

För Sofia Svingby handlar nästa steg om vilka förutsättningar företagen får att använda lösningarna i större skala.

– Nu behöver fokus ligga på genomförande och på att skapa de marknadsvillkor som gör rena lösningar konkurrenskraftiga och skalbara.