Medan de tidigare förändringarna till stor del handlade om hur företag ska rapportera, handlar de nya förändringarna framför allt om vilka krav verksamheter ska uppfylla för att klassificeras som miljömässigt hållbara och hur företagen ska styrka att kraven uppfylls.

Bakgrunden är att både finansiella och icke-finansiella företag har rapporterat svårigheter med att tillämpa kriterierna. Enligt EU-kommissionen har det bland annat lett till att företag redovisat en betydligt lägre andel taxonomiförenlig verksamhet eftersom de inte kunnat styrka att samtliga kriterier är uppfyllda.

Kommissionens ambition är att förenkla regelverket utan att sänka miljöambitionerna. Förändringarna innebär bland annat att kriterier anpassas till befintlig EU-lagstiftning, att dokumentationskrav förenklas och att definitionerna av vissa ekonomiska verksamheter breddas.

Här är de viktigaste förändringarna:

1. Enklare att visa att verksamheten inte orsakar betydande miljöskada

En stor del av förändringarna rör de så kallade DNSH-kriterierna, Do No Significant Harm. För att en verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar enligt taxonomin räcker det inte att den bidrar väsentligt till ett miljömål. Den får inte heller orsaka betydande skada på något av de övriga miljömålen.

Kriterierna anpassas i större utsträckning till befintlig EU-lagstiftning. För vattenrelaterade kriterier kan exempelvis giltiga miljötillstånd, registreringar hos myndigheter och anmälningar av verksamheter användas för att styrka att relevanta krav är uppfyllda.

När det gäller biologisk mångfald förtydligas att de generella kraven på miljökonsekvensbedömningar endast gäller verksamheter som redan omfattas av EU:s direktiv om sådana bedömningar.

2. Kemikaliekraven lättas ytterligare

Taxonomins kemikalierelaterade DNSH-kriterier förenklades redan inom ramen för omnibuspaketet. Nu anpassas kraven ytterligare till befintliga begränsningar, villkor och undantag i EU:s kemikalielagstiftning, däribland Reach och RoHS-direktivet.

För vissa verksamheter inom bland annat transport- och tjänstesektorn tas kemikalierelaterade kriterier bort. Kommissionen motiverar det med att företagen inte alltid har tillgång till tillräcklig information om vilka kemikalier som används.

För verksamheter som fortsatt omfattas av kriterierna kvarstår bland annat krav på att hantera kemikalierisker och följa tillgången till säkrare alternativ till särskilt farliga ämnen.

3. Kriterierna för klimatanpassning förenklas

Kraven på klimatriskbedömningar omarbetas, begrepp förtydligas och hänvisningar till vetenskapliga underlag och verktyg uppdateras.

Dessutom förtydligas skillnaden mellan vad som krävs för att en verksamhet ska bidra väsentligt till klimatanpassning och vad som krävs för att den inte ska anses orsaka betydande skada på miljömålet.

4. Fler cirkulära verksamheter kan omfattas

Beskrivningarna av flera cirkulära verksamheter breddas så att de omfattar fler produktkategorier. Det gäller bland annat reparation, underhåll, rekonditionering, försäljning av reservdelar och begagnade varor samt affärsmodeller där produkter erbjuds som en tjänst.

Vissa DNSH-kriterier som enligt kommissionen är bättre anpassade till tillverkningsindustrin än till tjänsteverksamheter tas bort. Samtidigt införs särskilda miljöskyddskrav med anledning av att fler produktkategorier omfattas.

5. Nya kriterier för plastförpackningar

Kriterierna för tillverkning av plastförpackningar anpassas till EU:s förpackningsförordning, PPWR. Bland annat revideras kraven på innehåll av återvunnet material, med olika gränsvärden beroende på typ av förpackning.

Även kriterierna för användning av biobaserade råvaror ändras. Från 2030 ska förpackningar som bedöms enligt alternativet för materialåtervinningsbarhet uppnå återvinningsklass A enligt förpackningsförordningen.

6. Ändrade krav för bygg- och fastighetssektorn

Taxonomins kriterier för byggnader anpassas till det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD.

Även kriterierna för renovering och förvärv av fastigheter ändras. Bland annat förenklas vissa DNSH-kriterier vid renovering och ett ytterligare kriterium införs för renovering i samband med fastighetsförvärv.

7. Certifieringar får större betydelse inom skogsbruket

Kraven på skogsbruksplaner, beräkningar av klimatnytta och verifiering revideras. Även kriterierna för restaurering av våtmarker omarbetas.

Oberoende tredjepartscertifieringar får användas som kompletterande bevis för att specifika taxonomikriterier är uppfyllda. Det gäller även verksamheter inom bevarande och restaurering av biologisk mångfald.

En certifiering innebär dock inte automatiskt att en verksamhet är taxonomiförenlig. Företagen ansvarar fortfarande för att samtliga tillämpliga kriterier är uppfyllda.

8. Förändrade kriterier för energi och tillverkningsindustri

Kriterierna för bland annat vätgas, batterier, förnybar energiteknik och annan teknik med låga koldioxidutsläpp revideras.

För tillverkare av utrustning för vätgasproduktion försvinner exempelvis kravet på att styrka utrustningens slutliga användning. Tillverkaren ska i stället visa att utrustningen är lämplig för produktion som uppfyller taxonomins relevanta kriterier.

Dessutom separeras kriterierna för tillverkning och återvinning av batterier, som tidigare omfattats av samma kriterier.

9. Nya kriterier för transportsektorn

Kriterierna för tillverkning av komponenter och utrustning samordnas mellan väg-, järnvägs- och sjötransporter. Även komponenter och utrustning för sjöfarten inkluderas.

Sjöfartens kriterier anpassas bland annat till EU-förordningen FuelEU Maritime. Även kriterierna för järnvägstransporter, vägtransporter och flyg revideras.

10. Två läkemedelsverksamheter stryks

Kommissionen tar bort kriterierna för tillverkning av aktiva läkemedelssubstanser och läkemedelsprodukter inom miljömålet förebyggande och begränsning av föroreningar.

Enligt kommissionen har läkemedelsföretag framfört att kraven på bland annat biologisk nedbrytbarhet och substitution av ämnen står i konflikt med kraven på läkemedlens kvalitet och medicinska effekt.

Kommissionen bedömer samtidigt att ett avskaffande av dessa krav skulle innebära att redan etablerad branschpraxis klassificeras som ett väsentligt bidrag till miljömålet. Därför tas de verksamhetsspecifika kriterierna bort i sin helhet.

Företagen kan behöva göra nya bedömningar

Eftersom både kriterierna och beskrivningarna av ekonomiska verksamheter ändras kan företag som omfattas av taxonomins rapporteringskrav behöva se över sina tidigare bedömningar.

Förändringarna kan också påverka hur stor andel av företagens omsättning, kapitalutgifter och driftsutgifter som redovisas som taxonomiförenliga, även om den underliggande verksamheten är oförändrad.

Kommissionen framhåller att översynen i första hand omfattar förändringar som kan genomföras utifrån befintliga vetenskapliga underlag och erfarenheter av regelverkets tillämpning. Nya ekonomiska verksamheter och mer omfattande revideringar av kriterierna ska hanteras i kommande initiativ.

De två delegerade akterna ska nu granskas av Europaparlamentet och rådet. Om ingen av institutionerna invänder träder reglerna i kraft 20 dagar efter publicering i EU:s officiella tidning. Enligt rättsakternas avslutande bestämmelser ska de nya kriterierna börja tillämpas den 1 januari 2028.