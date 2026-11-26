– Problemet nu är då att vi inte har någon regering och man måste ha en regering för att ta beslut om förlängning.

Det är inte första gången som Fossilfritt Sverige befinner sig i ett osäkert läge. Verksamheten har under åren fått sitt mandat förlängt vid flera tillfällen, senast under Ulf Kristerssons regering. Om inget nytt beslut fattas innan årsskiftet avslutas verksamheten på nyårsafton.

Svante Axelsson utesluter inte att verksamheten skulle kunna återupptas efter en nedläggning, men beskriver det som en udda lösning.

– Det handlar ju ytterst om den här nya regeringen förstås. Vad vill den?

Vill se ett kontrakt mellan näringslivet och politiken

Svante Axelsson anser att Fossilfritt Sverige fortfarande har en viktig uppgift i att öka tempot i klimatomställningen. Han beskriver hur verksamhetens fokus har förändrats över tid. Efter att ha arbetat med branschernas färdplaner och tagit fram övergripande strategier för bland annat bioenergi och koldioxidinfångning har arbetet i allt större utsträckning handlat om att öka efterfrågan på fossilfria produkter.

Ett exempel är hur kommuner genom offentlig upphandling kan bidra till att öka försäljningen av elektriska lastbilar och klimatförbättrad betong.

Om Fossilfritt Sverige får ett förnyat mandat vill Svante Axelsson ta nästa steg genom att få till en överenskommelse mellan näringslivet och politiken. Ett ”Sverigekontrakt”, menar han. Han anser att de politiska förutsättningarna för att branscherna ska kunna genomföra sina färdplaner fortfarande är otillräckliga.

– För det händer för lite politiskt för att de här färdplanerna ska blomma ut fullt.

Trots att verksamhetens framtid är oviss pågår arbetet för fullt.

– Vi jobbar järnet. Vi spurtar stenhårt här nu, så det är ganska intensivt.

Hade velat ha besked före valet

Svante Axelsson är kritisk till att besluten om verksamhetens framtid kommer så sent. Han drar sig till minnes att beskedet om förlängning förra gången kom så sent som i mitten av december.

– Drömmen hade ju varit att få ett beslut före valet, då hade vi sluppit det här.

Samtidigt beskriver han engagemanget bland medarbetarna som fortsatt stort. Responsen från omgivningen, inte minst i samband med Fossilfritt Sveriges stora sammankomst på Berns i Stockholm på onsdagen, har enligt honom stärkt övertygelsen om att verksamheten behövs.

– Vi har väldigt bra självkänsla just nu ändå och vi tror på det vi gör. Så vi får se.