9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU-kommissionen har presenterat sitt arbetsprogram för 2027 med fokus på konkurrenskraft, förenklade regler och genomförandet av befintlig lagstiftning. Programmet innehåller 23 nya huvudinitiativ och planer på att dra tillbaka 18 tidigare lagförslag. På miljöområdet planeras bland annat nya initiativ om vattenresurser och klimatanpassning samt en översyn av utsläppskraven för tunga fordon. Kommissionen avser även att dra tillbaka förslaget om gemensamma regler för företags miljöpåståenden, det så kallade Green Claims-direktivet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framhåller att arbetsprogrammet ska bidra till ett starkare och mer självständigt Europa.

Extremväder slår mot Europas infrastruktur

Extrem värme, torka, bränder och stormar har under 2026 orsakat störningar i Europas transport-, energi- och vattenförsörjning, enligt en ny briefing från Europeiska miljöbyrån, EEA. Myndigheten uppskattar att extrem värme har kostat EU minst en procent av unionens BNP under året. Låga vattennivåer i Rhen har påverkat godstransporter, medan stormar har skadat väg-, järnvägs- och elnät i Portugal. EEA bedömer att klimatanpassningen behöver gå snabbare och rekommenderar bland annat regelbundna stresstester av kritisk infrastruktur. Myndigheten betonar också behovet av bättre samordning för att hantera klimatrelaterade störningar som sprider sig mellan olika samhällssektorer.

EU vill förenkla reparationer

EU-kommissionen har inlett en öppen konsultation om nya ekodesignkrav som ska göra produkter lättare att reparera. Förslagen gäller bland annat tillgång till reservdelar, reparationsinformation, programvara och enklare demontering. Kraven kan komma att omfatta hemelektronik, små hushållsapparater samt vissa elcyklar och elsparkcyklar. Det är ännu inte fastställt vilka produktgrupper som ska omfattas. Synpunkter kan lämnas fram till den 9 februari 2027 och kommissionen planerar att anta möjliga nya regler under 2027.

Elpriserna för svenska icke-hushållskunder ökade mest i EU

Sverige hade den största ökningen av elpriser för företag och andra icke-hushållskunder i EU under första halvåret 2026, enligt ny statistik från Eurostat. Priserna steg med 18,8 procent jämfört med motsvarande period 2025, medan EU-genomsnittet sjönk med 5,4 procent. Det genomsnittliga elpriset inom EU uppgick till 0,18 euro per kilowattimme, jämfört med 0,12 euro i Sverige. Statistiken omfattar kunder med en årlig elanvändning på mellan 500 och 2 000 megawattimmar. Totalt sjönk elpriserna i 19 medlemsländer medan de ökade i åtta.

EU riskerar att missa målen för utbyggnaden av förnybar el

EU riskerar att missa sina mål för utbyggnaden av förnybar el till 2030, enligt en ny rapport från Internationella energiorganet, IEA. Framför allt går utbyggnaden av vindkraft för långsamt. Samtidigt väntas den globala kapaciteten för förnybar el öka med nästan 4 800 gigawatt mellan 2026 och 2031, vilket är nästan 60 procent mer än under föregående sexårsperiod. Solenergi väntas stå för mer än tre fjärdedelar av ökningen, följt av landbaserad vindkraft. Enligt IEA drivs utvecklingen allt mer av ländernas ambitioner att stärka energisäkerheten och minska beroendet av importerade fossila bränslen.

EU-medborgare prioriterar energioberoende

Minskat beroende av importerad olja och gas är den främsta förväntade nyttan av energiomställningen i 16 av EU:s 27 medlemsländer, enligt en ny klimatundersökning från Europeiska investeringsbanken, EIB. Samtidigt förväntar sig 76 procent av de tillfrågade att energiomställningen ska bidra till att bromsa klimatförändringarna. I Sverige, Malta och Luxemburg är klimatnyttan fortfarande den högst prioriterade effekten.

EU öppnar ny marknadsplats för biometan

EU-kommissionen har öppnat den första matchningsomgången inom ett system som ska sammanföra köpare och leverantörer av biometan i Europa. Köpare kan registrera sin efterfrågan fram till den 23 december, medan leverantörer kan anmäla intresse mellan den 21 januari och den 4 mars 2027. Resultatet av matchningen ska publiceras den 18 mars 2027. Kommissionen lanserar samtidigt ett digitalt verktyg som gör det möjligt att jämföra nationella regelverk på biometanmarknaden.

EU:s elmarknad kan ge större ekonomiska vinster

Ökad integration av EU:s elmarknader skulle kunna ge ytterligare ekonomiska vinster på minst 4 miljarder euro årligen, enligt en ny rapport från EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Acer. Den befintliga gränsöverskridande elhandeln skapar redan ett ekonomiskt överskott på omkring 32 miljarder euro per år på dagen före-marknaden. Acer bedömer att bättre marknadsintegration kan underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion och öka elsystemets flexibilitet.