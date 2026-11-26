Köpcentrumet omfattar cirka 45 000 kvadratmeter. Innan Skandia Fastigheter tog steget till geoenergi hade bolaget under flera år arbetat med att minska fastighetens energianvändning. Med det nya systemet vill bolaget sänka driftkostnaderna samt minska klimatutsläppen och beroendet av fjärrvärme.

Värmen från Icas och Coops kyl- och frysanläggningar har tidigare släppts ut i luften. Med det nya systemet kan den värma andra delar av köpcentrumet. Sju värmepumpar och ett gemensamt rörsystem gör det möjligt att flytta värme och kyla mellan olika delar av fastigheten.

– Först när vi inte kan nyttja energin inom fastigheten lagrar vi överskottet i våra borrhål för att kunna använda det vid ett senare tillfälle, säger Nenad Joksic, teknisk chef på Skandia Fastigheter.

Borrhålslagret består av 55 hål som är 300 meter djupa. Totalt borrades 16,5 kilometer. Fjärrvärmen och den befintliga kylutrustningen behålls som komplement och reserv.

Räknar med 14 års återbetalningstid

Behovet av köpt energi beräknas sjunka från 83 till cirka 28 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Skandia Fastigheter räknar också med att klimatutsläppen från driften minskar med omkring 90 procent. Den beräkningen exkluderar klimatpåverkan från elen.

– Det är en stor investering, men vi räknar med en återbetalningstid på cirka 14 år. Den stora vinsten ligger i att vi använder energin betydligt smartare än tidigare.

Enligt Nenad Joksic var den största praktiska utmaningen att genomföra arbetet medan köpcentrumet var öppet.

– Vi behövde ta stor hänsyn till både våra hyresgäster, besökare och närboende, framför allt när det gäller buller och störningar. Därför valde vi att använda en eldriven borrkompressor i stället för en traditionell dieseldriven, säger han.

Minska energibehovet före investeringen

Nenad Joksic har ett råd till fastighetsägare som överväger geoenergi.

– Gör ett ordentligt förarbete och lär känna fastighetens energibehov. Mitt tips är att först genomföra de största energieffektiviseringarna för att minska fastighetens förbrukning så mycket som möjligt. Därefter kan man dimensionera geoenergin utifrån det faktiska behovet.