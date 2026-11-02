Cop17: Pengarna räcker inte

Mötets utgångspunkt var den första globala granskningen av hur länderna genomför Kunming–Montrealramverket från 2022. Slutsatsen är att världen inte är på väg att nå de 23 målen till 2030. Finansiering, genomförande och arbetet med att minska naturskadliga subventioner släpar efter.

Svaret blev under mötet den så kallade Yerevan Pathway där länderna uppmanas att öka takten och ambitionen i genomförandet. Naturmålen ska få genomslag i nationella budgetar och ekonomiska beslut, samtidigt som utvecklingsländer behöver mer ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt stöd.

Subventionerna blev en av mötets stridsfrågor. Redan 2022 enades länderna om att minska naturskadliga subventioner och andra ekonomiska incitament med minst 500 miljarder dollar per år till 2030. I Jerevan uppmuntrades länderna att påskynda arbetet, men utan konkreta åtgärder för exempelvis jordbruket.

Enligt Carbon Brief motsatte sig bland andra Saudiarabien och Ryssland starkare skrivningar om reformerna. Även Indien ville mot slutet stryka det aktuella stycket. Sluttexten hänvisar till ländernas nationella förutsättningar.

Pengarna skapade också motsättningar. Utvecklade länder ville bredda kretsen som bidrar till finansieringen. Utvecklingsländer betonade i stället industriländernas befintliga skyldigheter. Kompromissen öppnar för fler givarländer, men kräver deras uttryckliga samtycke.

Länderna antog kriterier för hur konventionens permanenta finansiering ska organiseras. Däremot avgjordes inte om det efter 2030 ska finnas en ny fond eller om befintliga institutioner ska användas. Den frågan går vidare till Cop18.

Under mötet presenterades finansieringslöften och initiativ på sammanlagt nära två miljarder dollar från bland annat regeringar, investerare och filantroper. Beskeden gäller utlovad finansiering. Naturavtalets befintliga mål är att mobilisera minst 200 miljarder dollar om året till 2030.

Länderna blev inte klara med alla regler för Califonden. Fonden ska finansiera arbete med biologisk mångfald genom frivilliga bidrag från företag som använder digitala uppgifter om organismers arvsmassa, exempelvis för att utveckla läkemedel och kosmetika. Mötet bekräftade rekommendationen att berörda företag ska bidra med 1 procent av vinsten eller 0,1 procent av omsättningen. Men flera frågor om hur systemet ska fungera kräver fortsatta förhandlingar inför Cop18.

Ett annat beslut gällde arbetsregler för det permanenta organet för urfolk och lokalsamhällen. Reglerna antogs efter förhandlingar in på lördagsmorgonen. Kanada och Danmark, tillsammans med Grönland, uttryckte samtidigt oro över formuleringar om hur urfolksrepresentanter ska utses.

Naturvårdsunionen IUCN välkomnar flera beslut men bedömer att resultatet inte motsvarar de ambitioner och resurser som krävs för att täppa till luckorna. Nästa förhandlingsmöte hålls i Quito i Ecuador 2028, två år före målåret.

