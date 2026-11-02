Cop17: Pengarna räcker inte

Biologisk Mångfald Länderna enades om att öka takten mot de globala naturmålen när Cop17 avslutades i Armenien. Men finansieringen är fortsatt otillräcklig och flera frågor skjuts framåt. Naturskadliga subventioner och företagens bidrag till Califonden hörde till mötets stridsfrågor.

Cop17: Pengarna räcker inte
De avslutande förhandlingarna på Cop17 pågick hela natten. Foto: Unep

Efter två veckors förhandlingar avslutades FN möte om biologisk mångfald, Cop17, i Armeniens huvudstad Jerevan på lördagsförmiddagen. Slutdiskussionerna pågick hela natten. Länderna enades om en väg framåt för det globala naturavtalet, men flera frågor om pengar och ansvar återstår.

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Mötets utgångspunkt var den första globala granskningen av hur länderna genomför Kunming–Montrealramverket från 2022. Slutsatsen är att världen inte är på väg att nå de 23 målen till 2030. Finansiering, genomförande och arbetet med att minska naturskadliga subventioner släpar efter.

Svaret blev under mötet den så kallade Yerevan Pathway där länderna uppmanas att öka takten och ambitionen i genomförandet. Naturmålen ska få genomslag i nationella budgetar och ekonomiska beslut, samtidigt som utvecklingsländer behöver mer ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt stöd.

Subventionerna blev en av mötets stridsfrågor. Redan 2022 enades länderna om att minska naturskadliga subventioner och andra ekonomiska incitament med minst 500 miljarder dollar per år till 2030. I Jerevan uppmuntrades länderna att påskynda arbetet, men utan konkreta åtgärder för exempelvis jordbruket.

Enligt Carbon Brief motsatte sig bland andra Saudiarabien och Ryssland starkare skrivningar om reformerna. Även Indien ville mot slutet stryka det aktuella stycket. Sluttexten hänvisar till ländernas nationella förutsättningar.

Pengarna skapade också motsättningar. Utvecklade länder ville bredda kretsen som bidrar till finansieringen. Utvecklingsländer betonade i stället industriländernas befintliga skyldigheter. Kompromissen öppnar för fler givarländer, men kräver deras uttryckliga samtycke.

Länderna antog kriterier för hur konventionens permanenta finansiering ska organiseras. Däremot avgjordes inte om det efter 2030 ska finnas en ny fond eller om befintliga institutioner ska användas. Den frågan går vidare till Cop18.

Under mötet presenterades finansieringslöften och initiativ på sammanlagt nära två miljarder dollar från bland annat regeringar, investerare och filantroper. Beskeden gäller utlovad finansiering. Naturavtalets befintliga mål är att mobilisera minst 200 miljarder dollar om året till 2030.

Länderna blev inte klara med alla regler för Califonden. Fonden ska finansiera arbete med biologisk mångfald genom frivilliga bidrag från företag som använder digitala uppgifter om organismers arvsmassa, exempelvis för att utveckla läkemedel och kosmetika. Mötet bekräftade rekommendationen att berörda företag ska bidra med 1 procent av vinsten eller 0,1 procent av omsättningen. Men flera frågor om hur systemet ska fungera kräver fortsatta förhandlingar inför Cop18.

Ett annat beslut gällde arbetsregler för det permanenta organet för urfolk och lokalsamhällen. Reglerna antogs efter förhandlingar in på lördagsmorgonen. Kanada och Danmark, tillsammans med Grönland, uttryckte samtidigt oro över formuleringar om hur urfolksrepresentanter ska utses.

Naturvårdsunionen IUCN välkomnar flera beslut men bedömer att resultatet inte motsvarar de ambitioner och resurser som krävs för att täppa till luckorna. Nästa förhandlingsmöte hålls i Quito i Ecuador 2028, två år före målåret.

Fakta

Detta kom länderna överens om på Cop17

  • Ökad takt mot naturmålen. Yerevan Pathway pekar ut prioriteringar fram till 2030: genomförande av nationella planer, finansiering, naturskadliga subventioner och bättre uppföljning. Granskningen visar att världen ligger efter.
  • Subventioner. Länderna uppmuntras att påskynda arbetet med det befintliga målet att minska naturskadliga ekonomiska incitament med minst 500 miljarder dollar årligen till 2030. Några konkreta sektorsvisa reformer beslutades inte.
  • Finansiering efter 2030. Kriterier antogs för den permanenta finansieringen. Valet mellan en ny institution och befintliga lösningar återstår till Cop18. Fler länder kan ansluta sig som givare med deras samtycke.
  • Califonden. Tidigare vägledande bidragsnivåer bekräftades. Beslut fattades också om fortsatt arbete med bland annat certifikat och fördelning av pengar. En arbetsgrupp ska förbereda återstående frågor inför Cop18.
  • Urfolk och lokalsamhällen. Arbetsregler, kallade Sevan Guidelines, antogs för det permanenta organ som ska stärka deras deltagande i konventionens arbete.
  • Nästa möte. Cop18 hålls i Quito i Ecuador 2028.
publicerad 2 november 2026
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

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