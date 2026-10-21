Lättnaden innebär däremot inte att företagen befrias från producentansvaret. Parlamentet förtydligar att andra skyldigheter, exempelvis avgifter och avfallsförebyggande krav, ska fortsätta gälla. Naturvårdsverket har samtidigt varit kritiskt till kommissionens ursprungliga förslag att pausa ombudskraven. I ett remissvar från februari 2026 varnade myndigheten för att förändringen kan försvåra tillsynen över gränserna och underlätta för företag som undviker sitt producentansvar. Kritiken gäller kommissionens förslag, före parlamentets nu antagna avgränsning till mindre företag.

Ändringarna ingår i EU:s miljöomnibus och är ännu inte slutligt beslutade. Enligt parlamentets besked kan förhandlingarna om lagarnas slutliga utformning börja när ministerrådet har antagit sin position. Därefter återstår formella beslut, och något startdatum för lättnaderna anges inte. Parlamentet vill att pausen ska gälla till 2035, eller tills en bredare EU-lag om cirkulär ekonomi antas. Kommissionens förslag till den lagen väntas senare under 2026; det är alltså ett kommande lagförslag, inte ett beslutat datum för nya regler.