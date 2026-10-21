Småföretag kan slippa krav på producentombud – det här väntar

Juridik Svenska småföretag som säljer varor till andra EU-länder kan få lägre kostnader och mindre administration kring producentansvaret. EU-parlamentet vill pausa kravet på lokala producentombud för mindre företag, men avgifter och övriga skyldigheter blir kvar.

Småföretag kan slippa krav på producentombud – det här väntar
Foto: Adobe Stock

Den 20 oktober antog EU-parlamentet sin förhandlingsposition om förenklade avfallsregler för förpackningar, batterier, textilier, skor, elektronik och engångsplast. Parlamentet vill begränsa undantaget till företag som är etablerade i EU och har färre än 50 anställda samt en årsomsättning eller balansomslutning under 10 miljoner euro. Förslaget omfattar alltså inte alla små och medelstora företag.

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För svenska företag kan förändringen exempelvis få betydelse vid e-handel med elektronik. Enligt Naturvårdsverkets vägledning ska en svensk producent som säljer elutrustning på distans till ett annat EU-land, där företaget inte är etablerat, utse ett producentombud där. Vid försäljning till flera länder behövs ombud i respektive land. Ombudet företräder producenten och fullgör skyldigheter enligt landets regler, exempelvis registrering och rapportering. Det finns enligt myndigheten ingen nedre gräns för försäljningsmängden innan ombudskravet gäller. Ett undantag skulle därmed kunna minska administrationen även för företag med begränsad försäljning utomlands.

Lättnaden innebär däremot inte att företagen befrias från producentansvaret. Parlamentet förtydligar att andra skyldigheter, exempelvis avgifter och avfallsförebyggande krav, ska fortsätta gälla. Naturvårdsverket har samtidigt varit kritiskt till kommissionens ursprungliga förslag att pausa ombudskraven. I ett remissvar från februari 2026 varnade myndigheten för att förändringen kan försvåra tillsynen över gränserna och underlätta för företag som undviker sitt producentansvar. Kritiken gäller kommissionens förslag, före parlamentets nu antagna avgränsning till mindre företag.

Ändringarna ingår i EU:s miljöomnibus och är ännu inte slutligt beslutade. Enligt parlamentets besked kan förhandlingarna om lagarnas slutliga utformning börja när ministerrådet har antagit sin position. Därefter återstår formella beslut, och något startdatum för lättnaderna anges inte. Parlamentet vill att pausen ska gälla till 2035, eller tills en bredare EU-lag om cirkulär ekonomi antas. Kommissionens förslag till den lagen väntas senare under 2026; det är alltså ett kommande lagförslag, inte ett beslutat datum för nya regler.

publicerad 21 oktober 2026
av Jon Röhne
import-jon.r@miljo-utveckling.se

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