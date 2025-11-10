WEF lanserar färdplan för ökad klimatfinansiering i utvecklingsländer

Ekonomi Utvecklingsländer och tillväxtmarknader står inför ett enormt finansieringsbehov för att möta sina klimatmål. Nu lanserar Världsekonomiskt forum en konkret färdplan med åtgärder för att mobilisera mer privat kapital till klimatåtgärder – och påskynda den gröna omställningen där den behövs som mest.

WEF lanserar färdplan för ökad klimatfinansiering i utvecklingsländer
Foto: Adobe Stock

Världsekonomiskt forum, WEF, presenterade i fredags en ny färdplan för att öka privat klimatfinansiering i tillväxtmarknader och utvecklingsländer. Enligt rapporten ”From Risk to Reward: Unlocking Private Capital for Climate and Growth” behöver dessa länder mobilisera 2,4 biljoner dollar årligen fram till 2030 för att nå sina klimatmål. Av detta belopp bör omkring 1 biljon komma från externa, huvudsakligen privata, internationella källor. År 2023 låg den internationella privata finansieringen dock på endast 36 miljarder dollar, vilket understryker det stora gapet mellan behov och faktiska flöden.

Rapporten identifierar sex prioriterade områden där insatser kan ge störst effekt. Det handlar bland annat om att skapa investeringsklara projektportföljer genom offentlig-privata samarbeten, förbättra datatillgång och marknadsinformation, mobilisera lokalt kapital med hjälp av kreditgarantier och lokalvalutainstrument samt att förenkla riskspridning med hjälp av standardiserade strukturer för blandfinansiering och klimatförsäkringar. Andra åtgärder inkluderar att översätta nationella klimatåtaganden till tydliga och investerbara färdplaner, samt att skala upp strukturer för eget kapital som kan attrahera mer långsiktiga investeringar.

Klimat
publicerad 10 november 2025
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Miljö & Utveckling

