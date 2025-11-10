WEF lanserar färdplan för ökad klimatfinansiering i utvecklingsländer

Världsekonomiskt forum, WEF, presenterade i fredags en ny färdplan för att öka privat klimatfinansiering i tillväxtmarknader och utvecklingsländer. Enligt rapporten ”From Risk to Reward: Unlocking Private Capital for Climate and Growth” behöver dessa länder mobilisera 2,4 biljoner dollar årligen fram till 2030 för att nå sina klimatmål. Av detta belopp bör omkring 1 biljon komma från externa, huvudsakligen privata, internationella källor. År 2023 låg den internationella privata finansieringen dock på endast 36 miljarder dollar, vilket understryker det stora gapet mellan behov och faktiska flöden.