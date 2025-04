Modekedjan minskar utsläpp – men brister i spårbarhet

– Vi är jätteglada över det, för det är dit vi vill komma. Vi har tagit stora kliv i leverantörsledet och skapat mätbarhet, säger Sandra Roos, hållbarhetschef på Kappahl.

Hur har ni lyckats öka försäljningen samtidigt som ni minskat er klimatpåverkan?

– Det handlar om att jobba med rätt leverantörer och fler leverantörer jobbar nu aktivt med att minska sina utsläpp del genom energieffektivisering och dels genom ökad andel förnyelsebart. Vi har väldigt långsiktiga relationer med våra leverantörer och de är väl medvetna om vår hållbarhetsstrategi.

Kappahls minskade klimatutsläpp beror främst på att dess leverantörer, syfabrikerna, bland annat installerat solceller på taken eller köper in grön el, berättar Sandra Roos.

Bakom de positiva siffrorna finns dock flera avvikelser. Kappahls spårbarhetssystem, TrusTrace, avslöjade att fem plagg innehöll bomull från Xinjiang-provinsen – trots företagets nolltolerans mot detta. Incidenten kunde spåras till nivå fyra i leveranskedjan och ledde till att den aktuella ginnern omedelbart uteslöts.

Fakta Xinjiang och bomullen Xinjiang-provinsen står för 85 procent av Kinas bomullsproduktion, vilket motsvarar ungefär 20 procent av världens totala bomull. Samtidigt finns det omfattande rapporter om tvångsarbete bland den uiguriska befolkningen och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i regionen. Detta har lett till att flera länder, bland annat USA, infört importförbud mot produkter från Xinjiang, eftersom företag riskerar att bli inblandade i dessa övergrepp genom sina leveranskedjor.

Sandra Roos berättar att Kappahl använder bomull av Better Cotton, en global ideell organisation som verkar för att göra bomullsindustrin mer hållbar. Hon berättar att Better Cottons bomull inte är ekologisk, vilket står för ungefär en procent av världens bomullsproduktion. Men organisationen täcker ungefär 20 procent av den globala bomullsproduktionen, och enligt Sandra Roos är det ett bra alternativ. Men Better Cotton har också ett system som fortfarande tillåter massbalans.

– Det blir lite som grön el i eluttaget. Även om du köper grön el hemma eller på jobbet är det inte säkert att elektronerna i just ditt uttag nödvändigtvis kommer från vindkraft. Däremot stöttar man ju grön elproduktion. Samma system är det på Better Cotton, de tillåter en viss mängd massbalans.

Och det visade sig vara fem plagg som innehåll konventionell bomull och som kunde spåras till Xinjiang-provinsen i Kina.

– Det är olyckligt. Men vi är så nöjda att vårt felsökningssystem fungerar. Om man aldrig upptäcker några fel vet man inte om systemet fungerar.

Så om ni har att göra med Better Cotton får ni räkna med att det kommer konventionell bomull från mindre önskvärda ställen?

– Så är det med Better Cotton. Vi vill med vårt spårbarhetssystem säkerställa att vi inte får bomull från Xinjiang och där räcker inte Better Cotton i dag.

Förfalskade certifikat

En annan avvikelse rör förfalskade Responsible Wool Standard-certifikat från en leverantör. Sammanlagt identifierades 19 plagg med felaktiga certifikat.

– All vår ull är ju certifierat enligt Textile Exchanges standarder. Vi gjorde en kontroll där certifikatnumret inte dök upp i databasen. När vi undersökte saken med leverantören kom det fram att de blivit lurade.

Hon säger att Kappahl jobbar och stöttar deras leverantörer i att få bättre kompetens i att granska certifikat.

– De som förfalskar och luras är ju duktiga på det.

Hur ser ni som modebolag på ert ansvar att säkerställa att det inte blir förfalskningar?

– Vi som varumärke, som sätter den certifierade produkten på marknaden, har ju ett ansvar att se till att den är certifierad och att det stämmer. Det är därför vi kollar så att det är äkta certifikat. Man vill ju inte betala för en certifierad vara som det visar sig inte stämmer. Någonstans betalar man ju för att djuren ska behandlas väl.

Minskat engagemang

Internt på bolaget märks också ett sjunkande engagemang för hållbarhetsarbetet. Medarbetarnas upplevda delaktighet föll från 86 till 73 procent, står det i rapporten. Vad som orsakat minskningen är oklart, säger Sandra Roos.

Hon hoppas att minskningen beror på att personalen har blivit mer utbildad och fått en djupare förståelse för hållbarhet – att det inte bara handlar om små vardagsvanor som att källsortera, utan om större strategiska val i jobbet, som att till exempel välja rätt leverantör.

– Man kan ju spekulera kring att minskningen beror på att våra interna mätningar inte utvecklats i samma utsträckning som vi inom bolaget utvecklats och förbättrat vårt arbete kring hållbarhet. Men faktum kvarstår att vi behöver förbättra oss på hur vi mäter engagemang, stolthet och kunskap kring ämnet internt, avslutar hon.