Så kan AI bli upp till 90 procent mer energieffektivt

Över en miljard människor använder dagligen generativa AI-verktyg som språkmodeller. Varje användarprompt förbrukar i snitt 0,34 wattimmar – vilket summerar till en årlig elförbrukning motsvarande 310 gigawattimmar. Det motsvarar hela elanvändningen för tre miljoner människor i ett låginkomstland, enligt rapporten Smarter, Smaller, Stronger: Resource-Efficient AI and the Future of Digital Transformation.