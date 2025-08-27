Regeringen föreslår sekretess för förnybar energi

Klimat Så kallade strategiska nettonollprojekt föreslås få särskild sekretess i offentlighets- och sekretesslagen.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: UD/Frida Drake

Regeringen vill införa en ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget, som lämnats till riksdagen, innebär att affärskänsliga uppgifter i ärenden om strategiska nettonollprojekt ska skyddas. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2025.

Ett strategiskt nettonollprojekt kan till exempel handla om tillverkning av solpaneler, batterier, elektrolysörer eller anläggningar för avskiljning och lagring av koldioxid. Projekten är en del av EU:s nettonollindustriförordning och syftar till att stärka unionens egen kapacitet för teknik som krävs för att nå klimatneutralitet.

Energi Klimat Politik
publicerad 27 augusti 2025
av Jon Röhne

