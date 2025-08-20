Så tycker aktörerna om Boverkets förslag om energiprestanda

Remissgenomgång De flesta remissinstanser ställer sig bakom Boverkets tre rapporter om genomförandet av EU:s direktiv för byggnaders energiprestanda. Men flera aktörer efterfrågar större tydlighet och några riktar skarp kritik. Energiföretagen varnar för att förslagen är för administrativa och inte anpassade till det svenska energisystemet.

Så tycker aktörerna om Boverkets förslag om energiprestanda
Foto: Adobe Stock

Boverket har tagit fram tre rapporter som ska ligga till grund för genomförandet av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. När förslagen nu har varit ute på remiss framträder en övergripande samsyn: många instanser anger att de inte har några invändningar. Bland dessa finns Tillväxtverket, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Även där synpunkter lämnas är flera aktörer i grunden positiva till Boverkets arbete. Installatörsföretagen och Byggföretagen välkomnar till exempel att detaljer regleras på föreskriftsnivå, men betonar samtidigt behovet av tydliga vägledningar i samråd med branschen. Byggföretagen lyfter också frågan om begreppet större renovering, där de varnar för rättsosäkerhet.

”Att bortse från EPBD:s definitioner … innebär att Sverige avviker från direktivets struktur. Detta skapar rättsosäkerhet för marknadens aktörer”, skriver organisationen.

När det gäller mobilitetsfrågor och laddinfrastruktur pekar flera remissinstanser på praktiska problem. Svenska kraftnät framhåller vikten av att elsystemets kapacitet beaktas, medan Stockholms stads fastighetsbolag Sisab efterlyser en tydligare konsekvensanalys av brandrisker i garage med många laddpunkter. Sisab vill också ha klarhet kring hur kraven på cykelparkeringar ska beräknas.

Hård kritik

Den mest omfattande kritiken kommer dock från Energiföretagen Sverige. Organisationen menar att Boverkets rapporter präglas av en alltför administrativ inriktning och saknar koppling till det svenska energisystemet.

”Boverket har en alltför administrativ inriktning och saknar resonemang om hur genomförandet bör anpassas till hur det svenska energisystemet ser ut.”

Energiföretagen förespråkar teknikneutralitet i viktningsfaktorerna för olika energibärare och menar att fokus bör ligga på byggnadernas energibehov och klimatskal snarare än administrativa krav.

Premium
Hållbart Samhällsbyggande 2025

Boverkets generaldirektör: ”Måste komma bort från att tänka nybyggnation”

6 mars
Energi Hållbart Samhällsbyggande Klimat
publicerad 20 augusti 2025
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Remissgenomgång

Så tycker aktörerna om Boverkets förslag om energiprestanda

33 minuter sedan
Premium
Porträttet

Henrik Lindholm: ”Det krävs mer av företagen för att lösa problemen i leverantörskedjan.”

23 minuter sedan
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

18 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

18 timmar sedan
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

11 augusti
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

24 timmar sedan
Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

14 augusti
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

11 augusti
Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

31 juli
EU

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

30 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

14 augusti
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

13 augusti
SOMMARTANKAR

Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

12 augusti
SOMMARTANKAR

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

11 augusti
SOMMARTANKAR

Ulrika Rydén: ”Vi får inte tappa fokus på huvudfrågan”

8 augusti

Det senaste

Premium
Remissgenomgång

Så tycker aktörerna om Boverkets förslag om energiprestanda

33 minuter sedan
Premium
Porträttet

Henrik Lindholm: ”Det krävs mer av företagen för att lösa problemen i leverantörskedjan.”

23 minuter sedan
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

18 timmar sedan
Premium
Social Hållbarhet

Bara 2 procent av företagen klarar kraven för ansvarsfull AI

21 timmar sedan
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

24 timmar sedan
Social Hållbarhet

Nytt teknikcentrum fokuserar på jämställdhet

19 augusti
Premium
Ekonomi

Grön aktieklass växer snabbt som nytt verktyg inom hållbar finans

18 augusti
Premium
Jordbruk

Så ska nya samarbetet i Kristianstad driva hållbart jordbruk

18 augusti
Premium
Remissgenomgång

Så tycker aktörerna om Boverkets förslag om energiprestanda

33 minuter sedan
Premium
Porträttet

Henrik Lindholm: ”Det krävs mer av företagen för att lösa problemen i leverantörskedjan.”

23 minuter sedan
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

18 timmar sedan
Premium
Social Hållbarhet

Bara 2 procent av företagen klarar kraven för ansvarsfull AI

21 timmar sedan
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

24 timmar sedan
Social Hållbarhet

Nytt teknikcentrum fokuserar på jämställdhet

19 augusti
Premium
Ekonomi

Grön aktieklass växer snabbt som nytt verktyg inom hållbar finans

18 augusti
Premium
Jordbruk

Så ska nya samarbetet i Kristianstad driva hållbart jordbruk

18 augusti