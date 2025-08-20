Boverket har tagit fram tre rapporter som ska ligga till grund för genomförandet av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. När förslagen nu har varit ute på remiss framträder en övergripande samsyn: många instanser anger att de inte har några invändningar. Bland dessa finns Tillväxtverket, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket.
Så tycker aktörerna om Boverkets förslag om energiprestanda
Remissgenomgång De flesta remissinstanser ställer sig bakom Boverkets tre rapporter om genomförandet av EU:s direktiv för byggnaders energiprestanda. Men flera aktörer efterfrågar större tydlighet och några riktar skarp kritik. Energiföretagen varnar för att förslagen är för administrativa och inte anpassade till det svenska energisystemet.
Även där synpunkter lämnas är flera aktörer i grunden positiva till Boverkets arbete. Installatörsföretagen och Byggföretagen välkomnar till exempel att detaljer regleras på föreskriftsnivå, men betonar samtidigt behovet av tydliga vägledningar i samråd med branschen. Byggföretagen lyfter också frågan om begreppet större renovering, där de varnar för rättsosäkerhet.
”Att bortse från EPBD:s definitioner … innebär att Sverige avviker från direktivets struktur. Detta skapar rättsosäkerhet för marknadens aktörer”, skriver organisationen.
När det gäller mobilitetsfrågor och laddinfrastruktur pekar flera remissinstanser på praktiska problem. Svenska kraftnät framhåller vikten av att elsystemets kapacitet beaktas, medan Stockholms stads fastighetsbolag Sisab efterlyser en tydligare konsekvensanalys av brandrisker i garage med många laddpunkter. Sisab vill också ha klarhet kring hur kraven på cykelparkeringar ska beräknas.
Hård kritik
Den mest omfattande kritiken kommer dock från Energiföretagen Sverige. Organisationen menar att Boverkets rapporter präglas av en alltför administrativ inriktning och saknar koppling till det svenska energisystemet.
”Boverket har en alltför administrativ inriktning och saknar resonemang om hur genomförandet bör anpassas till hur det svenska energisystemet ser ut.”
Energiföretagen förespråkar teknikneutralitet i viktningsfaktorerna för olika energibärare och menar att fokus bör ligga på byggnadernas energibehov och klimatskal snarare än administrativa krav.