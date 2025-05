Sedan 2020 har svenska klimattechbolag tagit in 6,7 miljarder euro i riskkapital, vilket placerar Sverige på andra plats i Europa, strax efter Storbritannien. Klimattech, alltså företag som arbetar med att minska utsläpp och bidra till mer hållbara samhällen, har vuxit explosionsartat. Det visar rapporten The State of the Swedish Tech Ecosystem 2025, som bland annat Energimyndigheten, Tillväxtverket och Business Sweden står bakom.