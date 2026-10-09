Sverige föreslås ansluta sig till globalt havsavtal

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att Sverige ska ansluta sig till det globala BBNJ-avtalet, som ska skydda biologisk mångfald i havsområden utanför nationell jurisdiktion. Propositionen innehåller förslag om en ny lag och ändringar i miljöbalken för att genomföra avtalet i svensk rätt. Den nya lagen innebär bland annat krav på miljöbedömningar och tillstånd för verksamheter som riskerar att orsaka betydande skador på den marina miljön.