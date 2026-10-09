Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att Sverige ska ansluta sig till det globala BBNJ-avtalet, som ska skydda biologisk mångfald i havsområden utanför nationell jurisdiktion. Propositionen innehåller förslag om en ny lag och ändringar i miljöbalken för att genomföra avtalet i svensk rätt. Den nya lagen innebär bland annat krav på miljöbedömningar och tillstånd för verksamheter som riskerar att orsaka betydande skador på den marina miljön.
Sverige föreslås ansluta sig till globalt havsavtal
Dagens M&U Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att Sverige ska ansluta sig till det globala BBNJ-avtalet, som ska skydda biologisk mångfald i havsområden utanför nationell jurisdiktion.
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Dessutom införs krav på rapportering om insamling och användning av marina genetiska resurser och digital sekvensinformation. Regeringen föreslår samtidigt att reglerna för sådana resurser inte ska tillämpas retroaktivt på material som samlats in eller information som tagits fram innan avtalet börjar gälla för Sverige. Avtalet omfattar även möjligheten att inrätta marina skyddade områden på internationellt vatten och ska bidra till det globala målet att skydda 30 procent av världshaven till 2030.
Det antogs i juni 2023 efter nära 20 års förhandlingar och trädde i kraft den 17 januari 2026. I oktober 2026 hade 102 länder ratificerat avtalet. Avtalet omfattar inte Östersjön eftersom hela havsområdet ligger inom nationell jurisdiktion. De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft vid en tidpunkt som regeringen bestämmer, förutsatt att riksdagen godkänner förslagen.