Klimatmötet COP31 i Antalya präglades av oenighet om vem som ska betala för omställningen. När den offentliga klimatfinansieringen minskar hoppades värdlandet Turkiet att privat kapital skulle ta över.

Men det privata kapitalet har svalnat inför hållbarhetsfonder. Under 2025 drog sparare ut tiotals miljarder dollar ur dem, och enligt Morningstar fortsätter de aktivt förvaltade hållbarhetsfonderna att tappa kapital.

Förvaltare följer kunderna

För ett fondbolag är den största kommersiella fördelen med att investera klimatsmart att det lockar nya sparare. Fler sparare ger mer kapital att förvalta, och det är inget konstigt, det är affärsmodellen. När klimatfrågan stod högre på agendan tävlade fondbolagen om att vara bäst i klassen. Nu hamnar hållbarhet längre ner på prioriteringslistan, efter avkastning, avgifter och risk.

Om vi vill ge förvaltare skäl att investera hållbart, utan att staten bestämmer vad de får och inte får investera i, måste vi tänka nytt. Om branschen följer spararna behöver vi ge spararna ett skäl att bry sig igen, och ett skäl som går att räkna på.

Förslaget

Principen är att alla fonder som säljs till svenska sparare rankas varje år efter ett gemensamt klimatmått. Fonderna i den bästa tredjedelen får grön status, och den som sparar i en sådan fond betalar lägre skatt på den delen av sparandet. Skattesatser, mått och gränser bör tas fram av en utredning med Finansinspektionen som tillsynsmyndighet.

Den viktigaste, och roligaste, delen av förslaget är att det är en tävling och inte en fast tröskel. En lägstanivå från Finansinspektionen blir lätt ett golv där fonderna lägger sig strax över gränsen. I en rangordning ligger ribban aldrig still, eftersom en fond som är i toppen i år kan tappa platsen nästa år. Förvaltare är tävlingsinriktade och kommer att vilja hävda sig i en sådan rangordning. Fondbolagen får dessutom en historik att visa upp. ”Grön fond – och lägre skatt för dig – fem år i rad” är ett budskap som betyder något, eftersom det bara går att uppnå genom att slå konkurrenterna år efter år.

Förslaget påverkar också bolagen som fonderna äger. När fler fonder vill ha plats i toppen ökar efterfrågan på aktier i bolag med bra klimatbetyg. Störst blir effekten för bolag som går från dåligt till bra, eftersom de får en värdeökning som inte hade uppstått utan systemet. Ett högre aktievärde ger dem billigare kapital till sin omställning. Bolag som inte redovisar sina utsläpp får lägre poäng, vilket gör det dyrt att låta bli.

Ja, det är staten som betalar

Förslaget är inte gratis, eftersom varje krona i sänkt skatt är en krona staten avstår. Men skattebortfallet används som hävstång för att styra om betydligt större privata belopp. Den som vill att systemet inte ska belasta budgeten kan finansiera det med en något högre skatt på övrigt fondsparande.

Problemen går att lösa

Det finns tusen sätt att mäta hållbarhet. Den som belönas för ett mått lär sig snabbt att optimera mot det, och ett mått som bara belönar låga utsläpp skulle straffa ägande i stål, gruvor och cement, där en stor del av omställningen måste ske. Måttet bör därför belöna förbättring, och oberoende granskare bör göra stickprov. EU har redan tagit fram gemensamma nyckeltal för bolag och fonder, så vi behöver inte börja från noll.

Nederländerna visar varför systemet måste vara långsiktigt. Där avvecklas en skattelättnad för grönt sparande trots att den bedömdes vara kostnadseffektiv, eftersom andra budgetposter behövde pengarna. Ett svenskt system behöver bred politisk förankring för att inte bli en budgetpost att plocka pengar ur.

Vissa nationalekonomer kommer att invända att utsläppen ska prissättas direkt, inte via kapitalskatten. I teorin har de rätt, men i Antalya såg vi hur svårt det är att få politisk enighet om utsläppspriser. En klimatrangordning av fonder ersätter inte koldioxidskatten, utan gör istället miljontals sparare till aktiva deltagare i omställningen. I dag vet de flesta vilken avgift deras fond har, men få vet hur den står sig i klimatfrågan.

Rangordna fonderna, publicera resultatet och låt spararna se vilka förvaltare som ligger i topp.

Fredrik Bjurulf

Konsult inom kapitalförvaltning