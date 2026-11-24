Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och nordiska forskningspartner har upptäckt en oförklarad obalans mellan skogens kolinlagring och tillgången på kväve. Enligt forskarna borde den rapporterade kolinlagringen i nordiska skogar motsvaras av en betydande upplagring av kväve. Beräkningar visar dock att svenska och finländska skogar netto förlorar kväve.

Resultaten innebär inte att den rapporterade kolsänkan är felaktig, men skapar osäkerhet kring skogens förmåga att fortsätta binda kol i framtiden.

Forskningen aktualiserar även frågor kring klimatkompensation genom trädplantering, där klimatnyttan kan baseras på prognoser över trädens framtida kolupptag. Om tillgången på kväve begränsar tillväxten riskerar den faktiska kolinlagringen att bli lägre än beräknat. Studien har dock inte specifikt undersökt klimatkompensationsprojekt.