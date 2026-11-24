– Det är ju enklare att kasta bort grejer, då hamnar du inte i en massa momsadministration. Så kan vi ju inte ha det, säger Sofie Wilhelmsson Agrén, skattejurist på Byggföretagen.

När dörrarna lämnas till en återbrukshubb

Sofie Wilhelmsson Agrén exemplifierar med ett fastighetsbolag som bygger om och får dörrar över. För att avgöra hur momsen ska hanteras behöver bolaget först veta om dörrarna byter ägare. Att lägga dem i bolagets eget lager för senare användning är en annan sak än att överlåta dem till ett separat bolag som driver koncernens återbrukshubb.

Ger fastighetsbolaget bort dörrarna kan det behöva redovisa moms på gåvan. Om dörrarna i stället säljs till hubben är priset normalt utgångspunkten för momsen. Men om bolagen är närstående, priset understiger marknadsvärdet och hubben saknar full avdragsrätt behöver säljaren kunna göra sannolikt att det låga priset är marknadsmässigt motiverat. Annars ska momsen beräknas på marknadsvärdet.

– Där måste man vara noggrannare med värderingar så att man har funderat på vad varorna kan säljas på för marknaden.

Räknas även om ingen betalar

Även utan betalning i pengar kan upplägget räknas som en bytesaffär. Om hubben får dörrarna mot demontering kan båda parter behöva värdera, fakturera och redovisa moms – fastighetsbolaget för dörrarna och hubben för arbetet.

Sofie Wilhelmsson Agrén ser en risk att mindre byggföretag utan egna skatteexperter förbiser momsen, exempelvis när material skänks.

– De tycker väl bara att de gör en god gärning. Och det gör de ju.

Nu vill byggföretagen vill att EU förenklar reglerna för sådana överlåtelser och klargör när företag får dra av momsen på kostnaden för demonteringen.

När ett företag skänker byggmaterial till återbruk