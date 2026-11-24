När EU-kommissionen bad om synpunkter på momsreglerna för en cirkulär ekonomi lyfte bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen fram ett val som byggföretag ställs inför. Den som skänker överblivet material till exempelvis ett bygg-gymnasium kan behöva redovisa moms på gåvan. Hamnar samma material i containern uppstår ingen motsvarande momskostnad, skriver organisationen i sitt svar till kommissionen.
Den cirkulära momsfällan – det här måste du ha koll på
Cirkulär ekonomi Att skänka fullt användbara produkter och material kan bli dyrare än att slänga dem. Anledningen är dagens momsregler, som i vissa fall motverkar företagens cirkulära arbete. Skattejuristen Sofie Wilhelmsson Agrén reder ut vad som gäller vid återbruk, gåvor och överlåtelser mellan företag.
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– Det är ju enklare att kasta bort grejer, då hamnar du inte i en massa momsadministration. Så kan vi ju inte ha det, säger Sofie Wilhelmsson Agrén, skattejurist på Byggföretagen.
När dörrarna lämnas till en återbrukshubb
Sofie Wilhelmsson Agrén exemplifierar med ett fastighetsbolag som bygger om och får dörrar över. För att avgöra hur momsen ska hanteras behöver bolaget först veta om dörrarna byter ägare. Att lägga dem i bolagets eget lager för senare användning är en annan sak än att överlåta dem till ett separat bolag som driver koncernens återbrukshubb.
Ger fastighetsbolaget bort dörrarna kan det behöva redovisa moms på gåvan. Om dörrarna i stället säljs till hubben är priset normalt utgångspunkten för momsen. Men om bolagen är närstående, priset understiger marknadsvärdet och hubben saknar full avdragsrätt behöver säljaren kunna göra sannolikt att det låga priset är marknadsmässigt motiverat. Annars ska momsen beräknas på marknadsvärdet.
– Där måste man vara noggrannare med värderingar så att man har funderat på vad varorna kan säljas på för marknaden.
Räknas även om ingen betalar
Även utan betalning i pengar kan upplägget räknas som en bytesaffär. Om hubben får dörrarna mot demontering kan båda parter behöva värdera, fakturera och redovisa moms – fastighetsbolaget för dörrarna och hubben för arbetet.
Sofie Wilhelmsson Agrén ser en risk att mindre byggföretag utan egna skatteexperter förbiser momsen, exempelvis när material skänks.
– De tycker väl bara att de gör en god gärning. Och det gör de ju.
Nu vill byggföretagen vill att EU förenklar reglerna för sådana överlåtelser och klargör när företag får dra av momsen på kostnaden för demonteringen.
När ett företag skänker byggmaterial till återbruk
- Moms även utan betalning. Ett företag som ger bort exempelvis demonterade dörrar ska som huvudregel redovisa moms på gåvan om det hade rätt att dra av hela eller delar av momsen vid inköpet av dörrarna eller deras beståndsdelar. Det kallas uttagsbeskattning.
- Skicket påverkar värdet. För en begagnad dörr utgår företaget från vad det skulle kosta att köpa en motsvarande dörr i samma skick när gåvan lämnas. Saknas ett sådant inköpspris används självkostnadspriset vid den tidpunkten.
- Vissa gåvor är undantagna. Lagen gör undantag för gåvor av mindre värde som ges inom ramen för företagets verksamhet. Att mottagaren är en skola eller en återbrukshubb ger i sig inget undantag.